«Кардифф» за рекордные для клуба деньги приобрел нападающего «Нанта» - Советский спорт
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Футбол20 января 2019 01:29Источник: ФК «Кардифф Сити»

«Кардифф» за рекордные для клуба деньги приобрел нападающего «Нанта»

Нападающий «Нанта» Эмилиано Сала продолжит карьеру в «Кардиффе», сообщает пресс-служба валлийского клуба.

28-летний аргентинец подписал контракт с «лазурными птицами», рассчитанный на три с половиной года – до лета 2022 года.

Подробности перехода не разглашаются. Однако, пресс-служба «Кардиффа» заявила, что сумма трансфера стала рекордной для клуба. По данным transfermarkt.de, «канарейки» выручили на продаже форварда 17 миллионов евро.

Сала является воспитанником «Бордо», откуда перешел в «Нант» летом 2015 года за один миллион евро. В текущем сезоне Эмилиано в составе французского клуба принял участие в 21-й игре во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал две результативные передачи.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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