Болельщики «Кардиффа» несут цветы к стадиону из-за пропажи самолета Салы (фото) - Советский спорт
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Футбол22 января 2019 21:28Источник: «Советский спорт»

Болельщики «Кардиффа» несут цветы к стадиону из-за пропажи самолета Салы (фото)

Болельщики «Кардиффа» начали массово приносить цветы к стадиону из-за пропажи самолета, на борту которого находился новичок клуба Эмилиано Сала.

Два дня назад Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года. Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал за час до прибытия.

Несколько часов назад полиция объявила о прекращении поисково-спасательных работ над Ла-Маншем из-за наступления темноты. Также полиция сообщила, что шансы на выживание минимальны, если самолет c футболистом приземлился в воду.

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