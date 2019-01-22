Полиция: Если самолет Салы приземлился в воду, шансы на выживание на данный момент минимальны

Футбол 22 января 2019 20:01 Источник: «Советский спорт»

Полиция острова Гернси, который находится в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией, объявила новые подробности по поводу поиска пропавшего частного самолета, на борту которого находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

«В ходе 15-часового поиска, в котором использовалось множество воздушного и морского актива, в воде были обнаружены несколько плавающих объектов. Мы не смогли подтвердить, являются ли какие-то из них обломками самолета.

На данный момент мы не нашли выживших. Если самолет действительно приземлился в воду, шансы на выживание на данном этапе минимальны.

Два самолета и спасательная шлюпка продолжают обследование местности. Решение о поиске в ночное время будет принято в ближайшее время», – сообщает пресс-служба полиции Гернси в твиттере.

Также полиция Гернси показала область в 1155 квадратных миль (~2991 квадратных км), которая уже обследована.

16.10 update



This is the area which has been searched, totalling 1,155sq miles pic.twitter.com/x6p8gHJj9Y — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 января 2019 г.

Напомним, Сала в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал за час до прибытия. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ