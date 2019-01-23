Его хотели впихнуть «Спартаку». Теперь – продают «Зениту». Кто такой Милан Бадель?

Футбол 23 января 2019 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

29-летнего хорватского полузащитника «Лацио» предлагают питерскому клубу.

Милан Бадель – это имя российские футбольные болельщики слышат на протяжении вот уже четырех трансферных окон.

БАДЕЛЬ И «СПАРТАК»

Сначала игрока летом 2017 года предлагали московскому «Спартаку». Балканские агенты через своих итальянских знакомых пытались выйти на Массимо Карреру, который тогда рулил трансферами красно-белых. За игрока хотели порядка 10 млн евро – для «Спартака» за 28-летнего тогда футболиста это было слишком дорого и глупо.

Зимой слухи о переходе Баделя в «Спартак» продолжились. Ценник заметно упал – чуть ли не до пяти миллионов евро. Причина проста – до окончания контракта с «Фиорентиной» у хорвата оставалось всего полгода. Теоретически с ним можно было уже без препятствий со стороны клуба начинать переговоры и летом подписывать бесплатно. Но «Спартак» вроде как отказался от этой идеи и на этот раз. А скорее всего даже никогда всерьез и не рассматривал этот вариант.

БАДЕЛЬ И «ЗЕНИТ»

Летом 2018 года Бадель все же стал свободным агентом. История со «Спартаком» возобновилась, но быстро потухла. Настала очередь «Зенита», который тогда скорее всего просто использовали в качестве способа поднять требования игрока по зарплате в переговорах с римским «Лацио», в котором он в итоге и оказался.

С тех пор прошло всего полгода и вот снова появляются слухи по поводу «Зенита». На этот раз игрока в Санкт-Петербург сватают уже не бесплатно, а пытаются продать минимум за 10 млн евро. Учитывая, что «Зенит» не включился в борьбу за футболиста, которого летом можно было легко взять бесплатно, все это выглядит просто смешно и не очень понятно, зачем вообще агенты хорвата все это затевают.

Сразу скажем, если бы «Зенит» хотел взять футболиста летом, и игрок хотел приехать в Россию – это произошло бы. В «Лацио» зарплата Баделя не превышает 1 млн евро до вычетов налогов, которые заметно больше, чем у нас в стране. Это – смешная цифра, которую «Зенит» мог легко перекрыть, но не стал этого делать. Как не станет и сейчас платить 10 млн евро за 29-летнего футболиста, пусть и оценивающегося специалистами в 13 млн евро.

Но мы все равно расскажем вам о том, кто же такой Милан Бадель на футбольном поле.

КТО ЖЕ ТАКОЙ БАДЕЛЬ?

Помните испанца Хави Гарсию, который играл в «Зените» пару лет назад? Бадель очень напоминает его – классический игрок центра поля, который не очень охотно идет вперед, редко участвует в атаках и отличается результативными действиями, но отлично стопорит атаки соперника и обладает хорошим пасом на среднюю и дальнюю дистанцию.

При достаточно большой средней длине паса Бадель обладает удивительно высоким процентом точности передач – под 86%. Учитывая, что он за игру в среднем отдает 55-70 пасов – это неплохой показатель.

Правда, даже на видеонарезках в YouTube, где игроки обычно выглядят намного сильнее, чем в обычной жизни, хорошо видно, что пасы Бадель старается отдавать ближнему и не слишком обостряя.





«Зениту» центральный полузащитник может понадобиться лишь в одном случае, если из клуба все-таки уйдет Леандро Паредес, за которого сейчас якобы торгуются «ПСЖ» с «Челси». Но Паредес в «Зените» и Бадель в «Лацио» – разноплановые футболисты. И второй ни в коем случае не может являться заменой первому.

Да и в «Лацио» у Баделя пока не получается не то что заиграть в свою силу, но и вообще закрепиться в основном составе. На протяжении сезона он чаще выходил на замену, чем значился в стартовом протоколе клуба, а последние четыре матча и вовсе остался на скамейке запасных.

Первый сезон в «Фиорентине» у него складывался подобным образом, а второй и третий получились весьма удачными. Поэтому пока совсем не ясно, почему вообще возникает вся эта возня вокруг его возможного перехода в «Зенит», который сейчас не нужен ни российскому клубу, ни самому футболисту. Единственное объяснение – его очень хочет продать итальянский «Лацио», который, возможно, и подписывал игрока летом бесплатно одной только целью – в течение года как можно выгоднее его продать.