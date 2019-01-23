Его хотели впихнуть «Спартаку». Теперь – продают «Зениту». Кто такой Милан Бадель?

29-летнего хорватского полузащитника «Лацио» предлагают питерскому клубу.
Милан Бадель – это имя российские футбольные болельщики слышат на протяжении вот уже четырех трансферных окон.
Сначала игрока летом 2017 года предлагали московскому «Спартаку». Балканские агенты через своих итальянских знакомых пытались выйти на Массимо Карреру, который тогда рулил трансферами красно-белых. За игрока хотели порядка 10 млн евро – для «Спартака» за 28-летнего тогда футболиста это было слишком дорого и глупо.
Зимой слухи о переходе Баделя в «Спартак» продолжились. Ценник заметно упал – чуть ли не до пяти миллионов евро. Причина проста – до окончания контракта с «Фиорентиной» у хорвата оставалось всего полгода. Теоретически с ним можно было уже без препятствий со стороны клуба начинать переговоры и летом подписывать бесплатно. Но «Спартак» вроде как отказался от этой идеи и на этот раз. А скорее всего даже никогда всерьез и не рассматривал этот вариант.
Летом 2018 года Бадель все же стал свободным агентом. История со «Спартаком» возобновилась, но быстро потухла. Настала очередь «Зенита», который тогда скорее всего просто использовали в качестве способа поднять требования игрока по зарплате в переговорах с римским «Лацио», в котором он в итоге и оказался.
С тех пор прошло всего полгода и вот снова появляются слухи по поводу «Зенита». На этот раз игрока в Санкт-Петербург сватают уже не бесплатно, а пытаются продать минимум за 10 млн евро. Учитывая, что «Зенит» не включился в борьбу за футболиста, которого летом можно было легко взять бесплатно, все это выглядит просто смешно и не очень понятно, зачем вообще агенты хорвата все это затевают.
Сразу скажем, если бы «Зенит» хотел взять футболиста летом, и игрок хотел приехать в Россию – это произошло бы. В «Лацио» зарплата Баделя не превышает 1 млн евро до вычетов налогов, которые заметно больше, чем у нас в стране. Это – смешная цифра, которую «Зенит» мог легко перекрыть, но не стал этого делать. Как не станет и сейчас платить 10 млн евро за 29-летнего футболиста, пусть и оценивающегося специалистами в 13 млн евро.
Но мы все равно расскажем вам о том, кто же такой Милан Бадель на футбольном поле.
Помните испанца Хави Гарсию, который играл в «Зените» пару лет назад? Бадель очень напоминает его – классический игрок центра поля, который не очень охотно идет вперед, редко участвует в атаках и отличается результативными действиями, но отлично стопорит атаки соперника и обладает хорошим пасом на среднюю и дальнюю дистанцию.
При достаточно большой средней длине паса Бадель обладает удивительно высоким процентом точности передач – под 86%. Учитывая, что он за игру в среднем отдает 55-70 пасов – это неплохой показатель.
Правда, даже на видеонарезках в YouTube, где игроки обычно выглядят намного сильнее, чем в обычной жизни, хорошо видно, что пасы Бадель старается отдавать ближнему и не слишком обостряя.
«Зениту» центральный полузащитник может понадобиться лишь в одном случае, если из клуба все-таки уйдет Леандро Паредес, за которого сейчас якобы торгуются «ПСЖ» с «Челси». Но Паредес в «Зените» и Бадель в «Лацио» – разноплановые футболисты. И второй ни в коем случае не может являться заменой первому.
Да и в «Лацио» у Баделя пока не получается не то что заиграть в свою силу, но и вообще закрепиться в основном составе. На протяжении сезона он чаще выходил на замену, чем значился в стартовом протоколе клуба, а последние четыре матча и вовсе остался на скамейке запасных.
Первый сезон в «Фиорентине» у него складывался подобным образом, а второй и третий получились весьма удачными. Поэтому пока совсем не ясно, почему вообще возникает вся эта возня вокруг его возможного перехода в «Зенит», который сейчас не нужен ни российскому клубу, ни самому футболисту. Единственное объяснение – его очень хочет продать итальянский «Лацио», который, возможно, и подписывал игрока летом бесплатно одной только целью – в течение года как можно выгоднее его продать.