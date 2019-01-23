Элвер Рахимич: Хотел бы снова увидеть Еременко в ЦСКА, если бы не «Спартак»…

Футбол 23 января 2019 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Александр Августин

Бывший полузащитник ЦСКА вернулся в армейский клуб, но теперь совмещает работу в команде молодых армейцев 2002 года рождения с занятостью в сборной Боснии.

«ПРОСИНЕЧКИ НЕ ПРОТИВ»

– Вы покидали Москву, чтобы помогать Роберту Просинечки в боснийской сборной, однако теперь снова работаете в ЦСКА. Как согласились на совместительство?

– Проблемы нет. В армейской команде я второй тренер. А моя основная работа – в сборной Боснии. Клуб пошел навстречу, меня здесь есть кому заменить, когда буду уезжать на родину. И я очень доволен вновь сотрудничать с ЦСКА. Обожаю работать с молодежью, помогать ребятам раскрывать свой потенциал.

– А как на вашу параллельную занятость смотрит Просинечки?

– Все о’кей. Роберт не против. Я же все равно живу в Москве, у меня тут семья, дети учатся. Так почему не помогать ЦСКА? Ведь сборная Боснии не круглый год играет. Мое присутствие необходимо только на сборах и во время матчей.

– Чего уже удалось добиться тренерскому штабу Просинечки?

– Считаю, у нас многое получилось. Босния выиграла свою группу Лиги наций, поднялась в более престижный дивизион. Мы не только избежали поражений, но и ввели в состав несколько молодых игроков, провели смену поколений. Следующая задача – вывести Боснию в финальную стадию Евро-2020.

– По-прежнему будете делать ставку нападении на Эдина Джеко?

– Конечно. Это наш капитан, человек, способный решить исход любого матча. Из ветеранов опираемся на Эдина и Миралема Пьянича.

«У МАТВИЙЧУКА И ТИКНИЗЯНА БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ»

– Первая команда ЦСКА провела два контрольных матча в Кампоаморе: разгромила «Вентспилс» и одержала трудовую победу над «Мольде». Ваши впечатления?

– К сожалению, не смотрел игры целиком. Много дел в армейской «молодежке». Но счет 5:0 в матче с «Вентспилсом» говорит не о слабости о соперника, а о качественном функциональном состоянии игроков ЦСКА. «Мольде» тоже дожали в концовке. Значит, сил у ребят много.

– В матче с латвийцами Виктор Гончаренко выпустил в стартовом составе малоизвестных Семена Матвийчука и Наяира Тикнизяна.

– Обоих хорошо знаю по армейской школе, довольно давно за ними наблюдаю. Это очень талантливые, перспективные ребята, за которыми будущее ЦСКА. Не сомневаюсь, что доверие Гончаренко вселит в молодых игроков дополнительную уверенность.

Тот и другой – скоростные, с хорошим видением поля, техничные. У Матвийчука и Тикнизяна есть все, чтобы вырасти в больших футболистов. Главное – не останавливаться в развитии.

Вообще ЦСКА лучше всех в России использует свои кадры. Ребят не только хорошо готовят в «молодежке» и дубле, но и грамотно подводят к основному составу. Неслучайно в нынешнем сезоне клуб почти безболезненно пережил расставание с рядом ветеранов. Впрочем, и на рынке ведется постоянный поиск. Думаю, новички еще будут.

– Алан Дзагоев провел по тайму в каждом матче. Он уже набрал оптимальные кондиции?

– Главное – Алана уже не беспокоят последствия травм, которые мешали ему в прошлом году. А кондиции он набирает параллельно с остальной командой. Это только первый сбор, никто еще не вышел на пик. Да этого сейчас и не нужно.

«МНЕНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ ПРИ ТРАНСФЕРАХ НЕЛЬЗЯ НЕ УЧИТЫВАТЬ»

– ЦСКА весной сможет сосредоточиться только на РПЛ – из Кубка России и евротурниров команда уже вылетела. Это преимущество в сравнении с конкурентами?

– Спорный вопрос. Иногда более длинные паузы между матчами идут во вред. Но в любом случае, осенью нынешний состав доказал свою конкурентоспособность на самом высоком уровне. Что говорить, мы дважды победили «Реал»! Думаю, весной ЦСКА будет, как обычно, бороться за чемпионство. Для этого, кстати, и нужно усиление.

– ЦСКА вполне мог усилиться Романом Еременко, с которым в январе не стал продлевать контракт «Спартак». Хотели бы видеть финна в команде?

– Я хорошо знаком с Романом. В свое время он был лидером ЦСКА. И в «Спартаке» после дисквалификации показывал приличный футбол. Думаю, «Ростов» не прогадал, подписав с ним сейчас контракт.

Видел ли я Романа в составе армейцев? С футбольной точки зрения, он бы помог. Но после «Спартака» такой вариант не имело смысла рассматривать. Болельщики бы Еременко точно не приняли. Да и в коллектив он мог не вписаться. Все это важные факторы.