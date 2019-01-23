Андрей Канчельскис: Моуринью ушел вовремя, но скоро вернется

Футбол 23 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Александр Августин

В среду 50 лет исполнилось самому успешному легионеру в истории российского футбола, одному из ведущих полузащитников «Манчестер Юнайтед» начала 90-х.

И вот совпадение: в этот же день на очередной просмотр в академию «МЮ» прибыл 14-летний игрок «Чертанова» Сергей Пиняев, который в будущем может стать вторым после Канчельскиса представителем нашей страны в легендарном британском клубе.

«ЗВОНИЛИ ИЗ МАНЧЕСТЕРА И ЛИВЕРПУЛЯ»

– Примите поздравления с юбилеем! Что для вас значат эти цифры – 50?

– Не придаю им никакого значения. Отношусь к юбилею как к обычному дню рождения. 50 и 50 – никакого сакрального смысла. Поэтому скромно отмечаю. Я же на сборах сейчас нахожусь, мне не до юбилеев. В голове тренировки, готовимся к чемпионату Узбекистана.

– Подопечные по клубу «Навбахор» вас поздравили?

– Поздравили, хороший торт принесли, оператор наш снял такую маленькую церемонию. Спасибо им за это, теперь уже я игроков буду поздравлять.

– Кто еще позвонил?

– «Манчестер Юнайтед» прислал свои поздравления. Из «Эвертона» тоже поздравили. Пару российских журналистов позвонили, агенты. Вообще на телефоне много пропущенных вызовов. Я же трубку на тренировку с собой не беру. Поэтому не всем успел ответить.

– У вас же был перерыв в тренерской практике. Каким нашли в октябре прошлого года «Навбахор»?

– Команда из Намангана в свое время была очень известной. Болельщики горячие, специфические, не терпят заносчивости, на матчи приходит по 20-25 тысяч. Это безусловно радует. И наши тренировки народ посещает. Сразу вспоминаю «Фиорентину» – когда я играл в Италии, народ тоже буквально жил с командой. Помню, пришли итальянские тиффози на разбор полетов, поговорить с игроками по душам, так Штефан Эффенберг убежал. Видимо, испугался.

Надеюсь, в Намангане до такого не дойдет. Постараемся радовать публику хорошей игрой и результатами.

«СО СБОРАМИ В КРЫМУ ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ»

– Какие задачи ставятся перед «Навбахором»?

– В прошлом чемпионате мы заняли третье место, значит теперь надо стать минимум вторыми. Чтобы попасть в азиатскую Лигу чемпионов. И за победу в Кубке Узбекистана, конечно, поборемся.

– Некоторые из ваших игроков в январе участвовали в Кубке Азии. Выступила сборная Узбекистана достойно, уступила в плей-офф по пенальти действующим победителям турнира австралийцам.

– Да, в Эмираты ездили один наш полузащитник и вратарь. Для них это был полезный опыт. А скоро к нам еще три игрока олимпийской сборной подъедут. Ребята талантливые. При этом в составе у меня четыре легионера. Больше лимит не позволяет.

– Тренируетесь сейчас в Евпатории?

– Да. Первые сборы были в Намангане, самые объемные. Сейчас работа ведется в другом направлении. Планируем контрольные матчи, первый – уже в четверг. После Крыма отправимся в Турцию на третий сбор. Все идет по плану.

– А как вообще возник крымский вариант?

– А почему нет? Здесь хорошая тренировочная база. Плюс мои друзья много раз сюда звали, впрочем, это не так важно. Главное – все рядом, поля великолепные, погода неплохая, в районе десяти градусов тепла. И с финансовой точки зрения очень выгодно.

– Не будет проблем из-за особого статуса Крыма в глазах УЕФА?

– Мы консультировались по этому вопросу. Нам сказали, что можно не беспокоиться. Мы же никаких официальных турниров в Крыму не проводим. Поэтому при чем здесь УЕФА?

«КОКОРИН НЕ ГОВОРИЛ О ВСЕМ РОССИЙСКОМ НАРОДЕ»

– Вы наверняка следите за российским футболом. Ваш любимый игрок Александр Кокорин сейчас не на сборах в Дохе с «Зенитом», а в СИЗО «Бутырка» с Павлом Мамаевым…

– Мое мнение – Кокорин должен играть в футбол, а не сидеть в камере. Я бы просто оштрафовал его и Мамаева на пару миллионов евро, которые можно было бы передать в детские дома, интернаты. Ну, кому легче от того, что они там сейчас прозябают? А высокий штраф был бы для ребят болезненным…

Да, Кокорин и Мамаев совершили ошибку. Но ведь все ошибаются. Чем дольше они просидят в «Бутырке», тем дольше потом будут восстанавливаться. Считаю, нельзя так издеваться над людьми.

– Слышали последнее высказывание Кокорина о «стаде баранов»?

– Сказано было на эмоциях. Да и не весь российский народ он имел в виду. Наверное, только тех, кто подливает масло в огонь. Зачем придираться к словам? Многим, вижу, только дай шашкой помахать…

«ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ О СУЛЬШЕРЕ ПОКА РАНОВАТО»

– Не можем не спросить вас об «МЮ», с которым вы дважды становились чемпионом Англии, выигрывали другие трофеи, назабивали кучу голов в АПЛ. Как восприняли декабрьское увольнение Жозе Моуринью?

– Ему надо сделать передышку. Моуринью какой-то взвинченный, слишком эмоциональный. У него перестало получаться, как раньше. Одна проблема накладывалась на другую – и мы получили логичный итог. Думаю, после короткой паузы он найдет работу. А расставание с «МЮ» случилось вовремя.

– А о новом главном тренере «красных дьяволов» Уле-Гуннаре Сульшере что думаете? Он переписал книгу рекордов клубов, дебютировав лучше, чем сам Алекс Фергюсон!

– Я не был с ним знаком, норвежец пришел, когда меня в команде уже не было. Да, пока «МЮ» с Сульшером побеждает всех подряд. И играет неплохо. Но выводы делать рано. Сульшер молодец в том плане, что снял с команды негативное эмоциональное напряжение. Раскрепостил Поля Погба и других звезд, которые закисли при Моуринью. Но главные матчи у «МЮ» впереди. Если команда рано вылетит из Лиги чемпионов и не попадет в этот турнир через АПЛ, то нынешние успехи быстро забудутся.

– Но руководство клуба правильно поступило, предпочтя очередному маститому иностранцу доморощенного специалиста?

– Ну что значит доморощенного? Сульшер – норвежец. Это не Брайан Робсон, Стив Брюс или Марк Хьюз. Но болельщики «МЮ» его любят. В клубе он пользуется авторитетом, долго играл, забивал в финале Лиги чемпионов «Баварии». Наверное, в таком назначении было меньше риска.

«ОБЩАЛСЯ С ДУЗЬЯМИ В ГЛАЗГО И ФЛОРЕНЦИИ»

– Слышали о 14-летнем Пиняеве, к которому присматривается академия «МЮ». Сейчас этот русский парень будет проходить в Манчестере очередной просмотр.

– Только рад за него. Академия «МЮ» – одна из лучших в Европе. Для любого начинающего футболиста это отличная школа.

– За другими своими бывшими командами следите?

– По возможности. Недавно в Глазго ездил на матч, общался с ребятами из «Рейнджерс». Во Флоренции был в прошлом году.

– В Европе вам тренерскую практику не предлагали?

– На меня выходил один клуб из Шотландии, но нам не удалось договорится. Это, конечно, не «Рейнджерс». Более скромная команда.