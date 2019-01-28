«Зенит» выиграет чемпионат России и без Паредеса. Полузащите он только мешает

Футбол 28 января 2019 17:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» – о плюсах продажи Леандро Паредеса в «ПСЖ».

ПАРЕДЕС УЕХАЛ И ТОЛЬКО ПОМОГ

Кажется, только «Зенит» в российском футболе умеет покупать больших игроков и с годами не портить. Вспомните Халка с Акселем Витселем: на их покупку в сумме потратили около 80 миллионов евро, а через пару лет почти отбили эти деньги (75 за двоих). История повторяется. Но с Паредесом даже успешнее. «Зенит» покупал Леандро у «Ромы» за 25 миллионов, а теперь продает в «ПСЖ» за 40. За два года в Санкт-Петербурге Паредес не запомнился чем-то фантастическим. Он не выиграл трофеев, не вышел на новый уровень. Леандро остался собой, постарел на два года и все равно удачно продался обратно в Европу. Вряд ли спортивный менеджмент «Зенита» вытряс из «ПСЖ» 40 миллионов. Французы просто закинули больше чем надо, чтобы отсечь конкурентов.

Пока исключим игровую составляющую. Паредес ушел из «Зенита», разгрузив показатели финансового fair play. По сути питерцы отбили еще и выплаченную аргентинцу зарплату (самый высокооплачиваемый игрок РПЛ – 5 млн евро в год), а ведь в «Роме» он получал в 8 раз меньше. Британцы в такой ситуации сказали бы awersome!

«ЗЕНИТ» СПРАВИТСЯ БЕЗ ПАРЕДЕСА

В Питере перебор игроков средней линии. И как показал предматчевый турнир, Сергей Семак экспериментирует с составом с начала года. Уже заметны изменения. Возможно в дальнейшем тренер еще разнообразит построения в центре. Можно попробовать несколько сочетаний.

Семак видит Маркизио в глубине. Пока он смотрится слабо

Клаудио Маркизио уже наигрывается в паре с Матиасом Краневиттером, выше них действует объемный Далер Кузяев. Позиция последнего не вызывает много вопросов, потому что Кузяев периодически играл под нападающими при Роберто Манчини. Если Семак все-таки хочет разнообразить игру впереди, это хороший вариант. Основная острота в таком случае должна исходить с флангов, а игроки середины смогут качественно подключаться вторым темпом. У Кузяева и Маркизио хороший удар, но к итальянцу пока много вопросов. В опорной зоне он смотрится слабо.

Ждем Нобоа. Он лучше Паредеса адаптирован к России

Пять месяцев назад Кристиан Нобоа порвал крестообрасные связки и до сих пор не восстановился. Совсем скоро он должен присоединиться к общей группе и зажечь во второй части чемпионата. Куда бы не сплавляли Нобоа, он остается игроком высочайшего класса. Именно он должен заменить Паредеса в роли глубинного диспетчера. Еще на старте сезона было заметно, что эквадорец выглядит сильнее Паредеса во многих аспектах. Нобоа быстрее и работоспособнее, это мобилизует полузащиту. Он чаще рискует и больше двигается, это открывает простор для партнеров. Нобоа лучше адаптирован к российским реалиям, а манера его игры меньше сковывает команду. К тому же по влиянию на микроклимат он один из главных людей в раздевалке.

Полузащита заиграет по-новому. Есть Ерохин, Шатов и Оздоев

Третий вариант – фантастический. Допустим Семак еще не придумал, за счет чего середина поля будет сильнее. Можно и нужно использовать Ерохина на месте правого инсайда (очень хорош в позиционных атак, но слаб на скорости). Олег Шатов давно не играл в глубине, хотя в аренде в «Краснодаре» это у него получалось отлично. Еще есть Магомед Оздоев, ему стоит выделить игровое время. На предсезонном турнире проявил себя молодой Леон Мусаев, тренер точно даст ему шанс. Полузащитников и правда за глаза (не забывайте про Эрнани, способного действовать в центре). Особенно если учесть их функционал в разных схемах (в том числе – в 3 защитника), но времени на эксперименты остается не так много, как хотелось бы.

А ВДРУГ КУПЯТ ЗВЕЗДУ ВМЕСТО ПАРЕДЕСА?

Этой зимой скауты «Зенита» особенно активны. За пределами РПЛ клуб интересовался кучей полузащитников. Это Люка Тузар («Лион», отказ), Эктор Эррера («Порту», отказ), Мартен де Рон из («Аталанта», не уйдет), Эмре Джан («Ювентус», из разряда фантастики), Никола Моро («Динамо» З, неизвестно), Марк Рока («Эспаньол», выберет «Реал»). Но вряд ли поиск потенциальной замены Паредеса в приоритете. Куда важнее купить крайнего и центрального защитников. С Ярославом Ракицким вроде договорились, осталось подписать Давида Ханко («Фиорентина») на левый фланг.

«ЗЕНИТ» ОЧЕНЬ ХОЧЕТ КОНОВАЛОВА ИЗ «РУБИНА»

Питерцы обожают сбор только что засветившихся россиян. Возможная покупка хавбека «Рубина» Игоря Коновалова (не путать с вратарем Иваном) не связана с возвращением доморощенных игроков (Коновалов воспитанник «Спартака»). «Зенит» скорее хочет найти в нем нового лидера, как когда-то нашел в Шатове. Коновалов провел за «Рубин» 16 матчей, забил гол и сделал три ассиста. Он был одним из главных лиц в российской молодежке последнего созыва. Трансферная цена Коновалова составляет 3 миллиона евро. Значит раскачать «Зенит» на 5-7 миллионов не составит труда.

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Пока все идет к тому, что «Зенит» выиграет чемпионат России и без Паредеса. «Краснодар» наступает на пятки, но должного запаса прочности в команде Магомеда Мусаева не чувствуется. «Зенит» скорее всего дотянет до чемпионства и выдаст бодрый весенний отрезок. Многое будет зависеть от еврокубков, формы Артема Дзюбы и тренерского гения Семака.