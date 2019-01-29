Из Украины с любовью. Кого еще могут подписать клубы РПЛ вслед за Ракицким

Футбол 29 января 2019 17:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» – о футболистах УПЛ, которые вполне могут усилить российские клубы.

Чемпионат Украины и нестабильная экономическая ситуация в скором времени могут вынудить легионеров уехать в близкие по уровню и заработку лиги. Одной из таких является РПЛ. Раньше игроки из Украины мигрировали в Россию чаще, но за последние годы тропинка заросла. После трансфера Ярослава Ракицкого в «Зенит» мы нашли еще пять игроков из чемпионата Украины для клубов РПЛ.

Давид Хочолава («Шахтер»)

Центральный защитник, 25 лет (Грузия)

Статистика в этом сезоне: 17 матчей, 1 гол (1408 минут)

Хочолава с 2015 года играет в Украине, но полноценно основным игроком он был в сезоне-2016/17 выступая за «Черноморец». Давид вызывается в сборную Грузии, где играет в обороне вместе с Саломоном Кверквелией. В «Шахтере» Хочолаве доверяют проводить по 90 минут в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити», так что с международным опытом у него все в порядке. Грузин в РПЛ все больше, поэтому рассматривать возможный переезд Хочолавы в Россию логично. В карьерном плане это шаг вперед.

Стоимость игрока: 3 млн евро (согласно transfermarkt)

Алан Патрик («Шахтер»)

Атакующий полузащитник, 27 лет (Бразилия)

24 матча, 1 гол и 5 передач (1526 минут)

«Шахтер» нашел Патрика в «Сантосе» еще в 2011-м. Алан – один из тех, кто помогал Неймару зарабатывать славу главной бразильской звезды. Все эти годы Патрик с переменным успехом выступал за «Шахтер», а в прошлом году окончательно превратился в балласт. Говорят, хавбеку нужны новые вызовы и он тормозит развитие команды. Плюс Патрика – многофункциональность, а минус – невнимательность. В чемпионате России за ошибки карают строго. Алан подойдет середняку РПЛ, но его трансферная стоимость отпугнет даже некоторые топ-клубы. В большой команде он может появиться только в случае, если кто-то захочет рискнуть или сможет купить футболиста вдвое дешевле реальной цены.

Стоимость игрока: 4 млн евро

Жуниор Мораес («Шахтер»)

Нападающий, 31 год (Бразилия)

25 матчей, 18 голов и 9 передач (2157 минут)

Мораес прокатился по Восточной Европе (Болгария, Румыния, Украина), успел съездить в Китай, но вернулся в УПЛ. Здесь у него получается лучше всего. Три года Журниор колотил за донецкий «Металлург», затем потух в киевском «Динамо» и снова расцвел в «Шахтере». Скорее всего игрок говорит по-русски. В этом году у него просто убийственная статистика для форварда на четвертом десятке. Ди Натале украинского разлива! Из-за возраста Мораес стоит не очень много, поэтому почему бы его не рассмотреть «Спартаку» взамен Зе Луишу. За 5-6 миллионов евро его точно отдадут.

Стоимость игрока: 3 млн евро

Тамаш Кадар («Динамо» К)

Центральный защитник, 28 лет (Венгрия)

25 матчей, 1 передача (2173 минуты)

Одни из первых шагов в футболе Кадар делал на английской земле. Он поиграл за «Ньюкасл» и «Хаддерсфилд» потом был в «Роде» и на родине в «Диошдьере». В Киеве оказался после «Леха». Кадар много играет в УПЛ, пробегал без замен в квалификации и группе ЛЧ и постоянно выходит в старте сборной Венгрии. Очевидно сейчас Тамаш на пике карьеры, поэтому на него придется раскошелиться. В «Динамо» он почти год, но что мешает переехать ему в тот же «Зенит»? Он также может выйти на левом фланге обороны. Именно туда питерцы ищут усиление.

Стоимость игрока: 4,5 млн евро

Томаш Кенджора («Динамо» К)

Правый защитник, 24 года (Польша)

27 матчей, 3 гола и 1 передача (2418 минут)

Еще один футболист киевлян. Кенджора перебрался в «Динамо» этим летом из «Леха» как и Кадар. Томаш является безальтернативным футболистом динамовцев на правом фланге обороны, за год он подорожал более чем в два раза. В сборную Польши Томаш вызывается регулярно, но играет не всегда. Такой футболист подошел бы «Локомотиву», где все чаще возникают проблемы с правым флангом защиты. К тому же в составе железнодорожников уже два поляка. В теории они могли бы порекомендовать Кенджоре перебраться в чемпионат России.

Стоимость игрока: 3,5 млн евро