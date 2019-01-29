Михаил Боярский: Пусть сумасшедшие на Украине называют Ракицкого предателем

Футбол 29 января 2019 18:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Александр Августин

Знаменитый актер и преданный болельщик «Зенита» прокомментировал зимние трансферы команды.

«НЕ ДАВАЛ БЫ ХОДУ ШУТКАМ ПРО ДНР И ЛНР»

– Вторые сутки интернет бурно обсуждает покупку Ярослава Ракцикого у донецкого «Шахтера». Давно в Россию не переезжали игроки сборной Украины…

– Я плохо знаю Ракицкого как футболиста. Но раз трансфер состоялся, значит, этот игрок нужен «Зениту». Поскорее бы увидеть его в деле. На турнире в Дохе игра команды в защите меня не убедила. Эту линию нужно укреплять.

– Как думаете, у Ракицкого будут проблемы на родине? Он ведь теперь, из-за сложной политической обстановки, рискует потерять место в составе сборной…

– Если честно, меня это мало волнует. У «Зенита» же проблем не будет… А насчет восприятия перехода Ракицкого у него на родине скажу так. В сегодняшней Украине наверняка есть сумасшедшие, безбашенные люди, которые назовут Ярослава предателем. Но зачем обращать внимание на идиотов? Пусть они разыгрывают свою карту – к футболу это не относится. Спорт вне политики.

– В сети пошли и другие шуточки. Ракицкий – из ДНР, а главный тренер «Зенита» Сергей Семак – из ЛНР, ведь он родился в Луганске.

– И таким шуткам я бы не давал развития. Мало ли кто чего нафантазирует. Есть люди, которые прошли Освенцим, Дахау. Надо обо всех помнить.

«СЫРОВАТО ПОКА «ЗЕНИТ» ВЫГЛЯДИТ»

– Пару недель назад лучший бомбардир «Зенита» Александр Кержаков в интервью нашему изданию высказывал сомнения в том, что Ракицкий способен решить проблемы команды в защите. Правда, с оговоркой, что давно не видел потенциального новичка в деле.

– Я доверяю мнению Кержакова. Он – блестящий эксперт. И наверняка прав в том, что с выводами не стоит торопиться. С другой стороны, Ракицкому – 29 лет. Для защитника это нормальный возраст.

– Вы вообще следите за украинским футболом?

– В последние годы – перестал следить. А до киевских событий очень любил сборную Украины. Это же наш футбол. В советские времена сборная страны почти целиком состояла из игроков киевского «Динамо». Трудно забыть тот период, когда все мы были в одной упряжке.

Правда, ярких матчей ленинградского «Зенита» с украинскими клубами не припомню. В этом смысле провал в памяти.

– Турнир в Дохе команда Семака завершила разгромом «Ростова». Счет 5:0 обнадежил?

– Ну, до этого-то были 1:3 и 0:3. Те игры более показательны. Сыровато пока «Зенит» выглядит. На фоне «Локо» и «Спартака» это бросалось в глаза.

Тренеры объясняют поражения нагрузками. Но это все отговорки. Турнир есть турнир. Пусть и предсезонный. И в таких матчах нельзя позволять себе играть спустя рукава. Рисунок же в игре должен прослеживаться. А его в Дохе не было видно.

– То есть вы скептически смотрите на перспективы «Зенита» в весенней части сезона?

– Более чем скептически. И не только я так считаю. Ко мне на улице подходят фанаты и спрашивают: «Миша, в чем дело, почему так невнятно играем?». У многих болельщиков настроение паршивое.

«ИНОСТРАНЦЫ УЖЕ ОСТОЧЕРТЕЛИ»

– При этом «Зенит» расстался с Леандро Паредесом. Вам понятна трансферная политика клуба?

– Я с Алексеем Миллером не виделся, не разговаривал – и это не мое дело. Но о Паредесе точно жалеть не буду. Мне в принципе уже осточертели иностранцы, и аргентинцы в том числе. Лучше проигрывать своими силами, чем побеждать чужеземными. А если еще и легионеры результат не дают, зачем они нужны?

– И на возвращенного из аренды Эмилиано Ригони надежд немного?

– В принципе, хороший, скоростной, техничный нападающий. Но пока среди зенитовских иностранцев мне больше всего симпатичен Клаудио Маркизио.

– А если в «Зенит» поедут игроки с Украины, как это будете воспринимать? Традиции-то в этом направлении есть. Можно вспомнить Анатолия Тимощука, Александра Спивака, Геннадия Поповича.

– Игроков с Украины и из других стран бывшего СССР я легионерами не считаю. Они не чужаки. Наши ребята.