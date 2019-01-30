Валерий Рейнгольд: Не советую Зе Луишу уезжать в Турцию

Футбол 30 января 2019 01:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал товарищеский матч между красно-белыми и «Локомотивом» в турнире в катаре.

Спартаковцы обыграли соперника со счетом 4:0.

– Еще один прекрасный матч, – поделится впечатлениями Рейнгольд. – «Спартак» был сильнее. Счет говорит за себя. Но я доволен не результатом, а тем, что в игровом плане «Спартак» выглядит прилично. Все ребята бегут. У меня нет претензий, несмотря на ошибки, без которых футбол невозможен. Главное, команда настроена. Видны очертания. Я доволен.

Пожалуй, только к Айртону у меня есть претензии, хотя он забил гол. Я бы ему посоветовал быстрее работать с мячом. Чувствуется южно-американское пижонство. За это будут наказывать в матчах, когда игра пойдет на результат. На один такт надо играть шустрее. В целом, по линиям, претензий ни к кому нет.

Вышел ли основной состав в первом тайме? Без Луиса Адриано состав может быть основным?! Контуры появятся чуть можно. Пока Олег Кононов делает ставку на то, чтобы никто не получил травму. Он бережет футболистов. Не надо рваться. Нужно вводить всех в игровое состояние. Тренер все делает правильно.

Из молодых футболистов по этой игре хорошо выглядели Александр Ломовицкий и Николай Рассказов. Есть другие молодые ребята.

Опасение только одно. Как бы команда раньше времени не сдулась. Курс «Спартак» взял правильный, но его надо поддерживать, а до возобновления чемпионата еще «ой-ой-ой», а многие уже в форме.

Я бы ни в коем случае не посоветовал Зе Луишу уезжать в Турцию. Очень тяжелый чемпионат. Он всегда будет в напряге. К нему там не будет пощады. Я много раз говорил об уходе Квинси Промеса. Вспомните мои слова. Я ему настойчиво не советовал покидать «Спартак». Что из этого вышло? Он совершил грубейшую ошибку, выиграв рубль в зарплате. Зе Луишу в Турции делать нечего. Не тот это чемпионат, в который надо стремиться.

В «Спартаке» его любят и уважают. Зачем рыпаться? Если он сам хочет уйти – пусть уходит. Если футболист не хочет играть, надо открывать ворота. Пусть уходит и играет в другом месте.

«Спартак» в Катаре играл с элитой нашего футбола за исключением «Краснодара» и ЦСКА. Он показал лицо. Если кто-то из Европы посмотрел прошедшие матчи, они увидели приличную команду, которая забила девять мячей и пропустила только один.

Мне нравится работа Кононова. Чувствуется, что ребята его уважают. Пока все идет нормально.