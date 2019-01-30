Никита Симонян: Однажды мог сломать судьбу человеку, но не стал

Вчера мы поздравляли с 70-летним юбилеем нашего постоянного автора, известного в прошлом защитника «Спартака» и сборной Евгения Ловчева.
Сегодня предлагаем вашему вниманию разговор с тем, кого он называет своим «футбольным отцом», многолетним вице-президентом РФС, единственным ныне здравствующим олимпийским чемпионом 1956 года, выигрывавшим чемпионат СССР и в качестве футболиста, и в качестве главного тренера, и с красно-белыми, и с «Араратом». Одним словом, с легендой.
В октябре прошлого года Никите Павловичу Симоняну исполнилось 92! Но лучший бомбардир в истории «Спартака» (133 гола в чемпионатах страны и 160 всего) не думает завязывать с футболом. А зачем? Силы есть, ум ясен, опыт колоссален, чувство юмора и обаяние – все по-прежнему при нем, этом удивительном человеке с фантастической судьбой футболиста, тренера, функционера.
Мы встретились в офисе РФС, в кабинете Симоняна с видом на театр на Таганке. Через стенку располагалось рабочее место Станислава Черчесова, который как раз уехал в Доху изучать матчи предсезонного турнира с участием «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и «Ростова». На столе – кипа бумаг. На стенах – черно-белые совместные фото с Пеле, Беккенбауэром и другими легендами мирового футбола.
Беседу начали с Ловчева, которому Симонян, по сути, дал путевку в большой футбол, позвав когда-то мальчишкой в команду красно-белых. Слово за слово, байка за байкой. В итоге проговорили почти два часа…
– Никита Павлович, расскажите, как Евгений Серафимович стал спартаковцем.
– В 1966 году была создана экспериментальная команда «Буревестник», в нее собрали самых талантливых юношей со всего Союза. Достаточно сказать, что там играли Михаил Гершкович, Сергей Ольшанский и Женя Ловчев. Тренировал «Буревестник» Всеволод Блинков.
Накануне чемпионата мира в Англии Блинков обратился ко мне, чтобы я на время взял «Буревестник» и съездил на турнир в Сан-Ремо. У него появилась возможность побывать на чемпионате мира, а соревнования накладывались по времени. Так я и познакомился с командой.
Правда, Ловчев в Сан-Ремо не поехал, он тогда был невыездной – некоторый период отработал на оборонном заводе. Однако Женьку я все это время из виду не выпускал – и осенью 1968-го позвал в «Спартак».
Произошло это возле Сандунов. Как сейчас помню, стою в очереди в баню, а Женя с доктором «Буревестника» Николаем Алексеевым оттуда выходят. Алексеев увидел меня, подошел. Мы давно знакомы, он много лет проработал врачом в «Спартаке», в 1962-м был доктором сборной СССР на чемпионате мира в Чили. Завязалась беседа, и я, между делом, сказал юному спутнику Алексеева: «Кстати, Женя, мы за тобой следим и хотим пригласить в «Спартак».
– Ловчев удивился такому повороту?
– Еще бы. Сильно удивился, явно не ожидал. Но нашелся, что ответить: «Сейчас не могу, играю за «Буревестник». Вот закончу, тогда с радостью»…
«Буревестник» закрыли через два месяца. Так Ловчев стал спартаковцем. Вместе с ним я взял из той же команды Ольшанского. Он был центральным нападающим, но у меня стал играть центрального защитника.
– А Ловчев – на левом фланге чемпионского «Спартака»-1969.
– Да. И сразу стал игроком основы, прочно занял свое место. Парень соблюдал игровую дисциплину, хорошо подстраховывал партнеров и при этом здорово подключался к атакам. Хотя, в те времена защитники такие подключения еще не очень практиковали.
– Зато сейчас это норма. С кем из нынешнего поколения российских защитников можете сравнить Евгения Серафимовича?
– Ни с кем не могу. Женя выше классом на две головы, это совсем другой уровень.
– Конфликты у вас случались? Ловчев ведь слыл ершистым футболистом. Из «Спартака» потом ушел, рассорившись с Константином Бесковым.
– У нас с Ловчевым за все годы случился только один конфликт. Это был кубковый матч с «Кайратом». Мне не понравилось, что он в конце игры поменял позицию на поле. Мы едва удержали победный счет. После матча я высказал претензии, а он обиделся.
Позвонил Николаю Петровичу Старостину: «Никита Палыч меня несправедливо критиковал, ухожу из «Спартака». На что Николай Петрович ему сказал: «Женя, «Спартак» – это не Симонян или Старостин. Это нечто особенное, великое». На этом наш конфликт был исчерпан.
– Ловчев помог «Спартаку» выиграть первое золото за семь лет. Вы, будучи футболистом, возрождали чемпионские традиции красно-белых еще в начале 50-х. Параллель?
– Есть и другая. Ловчева звали в «Торпедо» – и я тоже мог стать игроком этого клуба, но отказался.
Это был 1948 год. Я уже отыграл три сезона за столичные «Крылья Советов», но команду после окончания сезона расформировали. Всех футболистов стали распределять по профсоюзным клубам. Наших тренеров – Абрама Христофоровича Дангулова и Владимира Ивановича Горохова – пригласил «Спартак», а меня отправили в «Торпедо».
Отправить-то отправили, но я все равно написал заявление в новую команду Горохова. Хотел играть только у него. Владимир Иванович был моим вторым отцом, я же у него на сундуке спал, когда переехал в Москву из Сухуми.
Однако так просто от «Торпедо» было не отделаться. За мной приехала машина, и повезли меня на завод ЗИС, прямо к директору, знаменитому Ивану Алексеевичу Лихачеву.
Разговор, точнее это был монолог Лихачева, получился жестким, преобладала ненормативная лексика. Суть была такой: «Парень, ты куда это собрался?». Я молча слушал. А когда Лихачев выговорился, ответил: «Иван Алексеевич, я все понимаю, но твердо решил перейти в «Спартак». Повисла пауза. А потом Лихачев взорвался: «Ну и иди в свой «Спартак»! Только запомни: в «Торпедо» тебе ходу никогда уже не будет! Не возьмем, даже если у тебя на заднице вырастут пять звезд!».
Так торпедовская тема в моей жизни была закончена.
– И началась великая спартаковская карьера. В первый же сезон вы стали лучшим бомбардиром чемпионата с 26 голами. А в 1950-м забили 34 мяча, установив союзный рекорд, который продержался до 1985-го. Как относитесь к разговорам о том, что форвард «Днепра» Олег Протасов побил ваше достижение не совсем честно? Дескать, вся Украина «работала» в том сезоне на его 35 голов!
– По поводу рекорда Протасова действительно разные разговоры ходили. Он же в первом круге тогда мячей 8-10 забил, а во втором почти в три раза больше… Помню, заходит осенью в здание Олимпийского комитета главный тренер «Днепра» Володя Емец – и бывший администратор сборной Борис Кулачков ему говорит: «Как же так? Все же видят, что Олега тащат за уши, чтобы он рекорд Никиты Палыча побил. Разве так принято в советском обществе?». Емец пожал плечами и многозначительно произнес: «А Стаханов?».
– Сами обсуждали эту тему с Протасовым, когда он приезжал в сборную СССР, где вы работали начальником?
– Ни словом не обмолвился. Но ребята его подначивали: «Ну как ты там, Олег, назабивал?». Тот голову опускал, молчал.
– Вы довольно рано перешли на административную работу, хотя были успешным тренером. Почему не продолжили тренировать?
– Так я бы продолжал, если бы не пошли предложения сверху. Раньше ведь, сами понимаете, была партийная система – как руководство скажет, так и будет. Тогда зампредседателем спорткомитета был Ивонин Виктор Андреевич. А начальником управления сделали Анатолия Еремина. Вот они, как я думаю, все и согласовали. Не знаю даже, чем моя кандидатура им приглянулась, но мне было предложено стать замначальника управления.
– Футбола?
– Да. Я фактически с корабля на бал попал. Это был 75-й год.
– За два года до этого вы сделали «Арарат» чемпионом СССР. Неужели не получали предложения тренировать?
– В 1980-м позвали в одесский «Черноморец». И я на пару лет оставил кабинетную работу. Совмещать же было нельзя. Могу сказать, что Одесса навсегда осталась в моем сердце. Это особый город. А одесситы – уникальный народ.
– Получается, будущий обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов начинал у вас.
– Да, как раз в том «Черноморце». Игорь сразу обратил на себя внимание своей спринтерской скоростью. Бегунок! Потом ярко раскрылся в Киеве, в сборной. Как же он рвал на чемпионате мира 1986 года венгров, когда мы победили 6:0. Это лучший его матч.
– Но вернемся к «Арарату». Допускаете появление в обозримом будущем суперклуба, который объединил бы сильнейших армянских футболистов со всего мира? Именно такую задачу ставили перед собой пару лет назад инвесторы московского «Арарата».
– Да нет, это нереально. Ну как это сегодня сделать? Мы же не в СССР живем. Лучшие уезжают за границу. Возьмите того же Генриха Мхитаряна. Он играет за «Боруссию», «МЮ», «Арсенал». Зачем ему «Арарат»? Прошлое не вернешь. Не надо строить иллюзии. Хотя в принципе идея выглядела интересно.
– Ваш «Арарат», по сути, являлся союзной сборной Армении. Молодое поколение, наверное, до конца не понимает смысл фразы героя Фрунзика Мкртчяна из кинофильма «Мимино»: «…она каждый день артистов видит, академиков видит, космонавтов видит, Иштояна видит»…
– В Ереване Левоник Иштоян и сегодня любимец. До сих пор о нем анекдоты ходят. Например, такой. «Приезжает Пеле в Ленинакан. Идет по улице, и никто его не узнает. Вдруг навстречу – женщина с двумя сумками, возвращается с рынка. Пеле спрашивает: «Слушайте, в чем дело? Почему меня никто не узнает?». Она: «А вы кто?». «Как кто?! Знаменитый футболист! Меня весь мир знает». «Ах, так это ты, Левоник, прости ради бога, не узнала! Как же ты, дорогой, загорел»…
Или вот еще. «Мужик в Ереване набросил аркан на памятник Ленину и пытается его стащить. Прохожий его спрашивает: «Ты что это задумал?». «Да вот, хочу вместо Ленина Иштояна поставить». «Да ты дурак, что ли? Нарисуй Ленину на спине восьмой номер. Все будут знать, что это памятник Иштояну!».
– С Иштояном общаетесь?
– Да я со всеми своими бывшими игроками стараюсь поддерживать связь. И из «Спартака», и из «Арарата», и из «Черноморца», и из сборной. Левоник сейчас в Америке живет. Как и другие лидеры того «Арарата» Сергей Бондаренко, Армен Саркисян.
– Про подарки от благодарных болельщиков футболистам тбилисского «Динамо» слагались легенды. Говорят, какой-нибудь грузин в кепке мог зайти в раздевалку в перерыве матча и сказать: «Реваз, забьешь сегодня – завтра новую машину получишь». В Ереване было так же?
– Поскромнее, чем в Тбилиси. Каких-то особых благ мы не получали. Зато народ носил команду на руках. «Арарат» обожали.
– Как восприняли вручение всем игрокам сборной России значков заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира?
– Безусловно, выход в четвертьфинал чемпионата мира – особый случай. Ребята порадовали, в какой-то степени удивили. Никто от них такого результата не ждал.
Вот в 1958 году, когда мы вышли в четвертьфинал чемпионата мира, руководство посчитало это провалом… Мы и правда рассчитывали на большее. Но надо понимать, что на том турнире команда играла без четырех основных футболистов – Бориса Татушина, Михаила Огонькова, Эдуарда Стрельцова и травмированного Игоря Нетто.
И играли мы, знаете, в каком режиме? Без замен, которые тогда были запрещены. Да еще пять матчей за одиннадцать дней, с учетом переигровки с англичанами. Четвертьфинал против Швеции как раз стал пятым матчем. Я когда на приеме у Владимира Путина рассказал всем об этом, Лотар Маттеус чуть со стула не упал. Для современного футбола подобный режим немыслим.
– Если бы не печально известное отстранение Стрельцова, Татушина и Огонькова, победили бы тогда шведов?
– Вполне могли бы пройти дальше. А в том, что команду оставили без Стрельцова, Татушина и Огонькова, виновато руководство страны во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым. До сих пор доподлинно не известны все обстоятельства той темной истории. Но Хрущев решил – наказать и всё! Он же в футболе не разбирался. Да и не только. Кто Украине Крым отдал?..
– Бразильцы с молодым Пеле в 1958-м поразили?
– Они были на голову сильнее всех. И по составу, и со своей тактикой 4-2-4. После матча с бразильцами в группе мы недоумевали, как они играют. Это было что-то новое, совсем не то, к чему все привыкли. Единственное, Пеле нам не забил.
– Вы дружите?
– Встречались в прошлом году, когда он приезжал в Москву на чемпионат мира. К сожалению, в инвалидной коляске, какая-то операция у него была, то ли шейку бедра сломал, то ли еще что. Жалко очень…
Так вот, Пеле мне почему-то любит припоминать: дескать, в 1958-м именно я ему травму нанес. Но как это возможно, если я весь матч играл в чужой штрафной, а он – в нашей? Тем не менее, отвечаю: «Ладно, пусть для истории останется, что Симонян травмировал великого Пеле».
Вообще, он очень хороший человек. Простой.
– На ЧМ-1958 в нем уже виделся будущий Король футбола?
– Конечно. Талант от Бога! Но в матче с нами блистал Гарринча. Что он вытворял… Оба мяча Вава забил с его передач. Между прочим, вот вы говорите: «Король футбола», а в Бразилии до сих пор ведутся споры, кто более велик – Гарринча или Пеле.
– Но в остальном мире вопрос скорее звучит так: Пеле или Диего Марадона?
– Для меня однозначно Пеле. Марадона – великий, а еще Йохан Кройф, Мишель Платини, Ференц Пушкаш… Но Пеле три раза выигрывал чемпионат мира.
– У двух главных звезд современности – Лионеля Месси и Криштиану Роналду – нет вообще ни одного такого титула. В их споре вы на чьей стороне?
– Мы обсуждали этот вопрос с бывшим главным тренером сборной России Фабио Капелло. И тогда я сказал: Роналду – великий, а Месси – гений. Капелло согласился.
– Как думаете, Месси имеет шанс все-таки стать чемпионом мира?
– Через четыре года в Катаре? Вряд ли… Лучший шанс он упустил в 2014-м, когда Аргентина проиграла немцам. При этом я не согласен с теми, кто критикует Месси за то, что в сборной он играет не так, как в «Барселоне». Это уникальный футболист. Он тащит за собой любую команду.
– В продолжение истории со Стрельцовым. Как относитесь к тому, что Александр Кокорин и Павел Мамаев до сих пор находятся в СИЗО «Бутырка»?
– Расскажу такой случай. Когда я играл за «Крылья Советов», команду пригласили на торжественный вечер. Мы сидели наверху, в ложе – и сзади поднялся гам и крик. Оказалось, какой-то парень перебрал с алкоголем, стал буянить. Я попросил его быть потише. Потом попросил второй раз, третий, а на четвертый… мне о голову разбилась бутылка.
И вот мы все приехали в отделение – а милиционер говорит, что от меня зависит, заводить на человека дело или нет. Я немного подумал и попросил парня отпустить. Не стал ломать судьбу. Подумал про себя: ну, выпил человек, ничего не соображал, да Бог с ним… А потом, спустя много лет, ко мне подходит незнакомый мужчина и говорит: «Никита Палыч, помните, как вам в голову бутылкой запустили?». «Помню», – отвечаю. «Так вот, это я был. Спасибо вам большое, что тогда так отнеслись. Я пересмотрел свою жизнь. Многое изменил».
Это я к чему говорю? В жизни бывает всякое. И судьба человека часто зависит от одного принятого или не принятого кем-то решения.
– Кокорин сможет вернуться на прежний уровень после всего случившегося?
– Ну, Стрельцов же вернулся. А человек пять лет отсидел в тюрьме. Потом дважды признавался лучшим футболистом страны. Хотя, Эдик, конечно, был уникальной личностью. Такие рождаются раз в полвека. А, может, и реже.
Как сейчас помню матч «Торпедо» против «Арарата». Я тогда снимал дачу по Казанке, приехал на стадион, торпедовцы проигрывали 0:3… Смотрю, Эдик ведет себя на поле довольно пассивно. Но вот центральный защитник его раз задел, потом второй, третий… Стрельцов на него косо так посмотрел. А я про этого защитника думаю: «Что ж, ты, чудак, делаешь, он же тебя разорвет». И правда. «Торпедо» еще и в меньшинстве осталось, но Эдик забил, а команда победила «Арарат» 4:3.
– В нынешней сборной России в такого же лидера в прошлом году превратился Артем Дзюба. Как думаете, успех 2018-го получит продолжение?
– Согласен, Дзюба хорош. Но выбор исполнителей в стране сейчас не велик – это надо признать. В мое время была пятерка нападения «Спартака» Татушин, Исаев, Симонян, Сальников, Ильин, в «Торпедо» играли Стрельцов, Иванов. Я не говорю уже о Метревели и других. Сейчас такого атакующего потенциала и близко нет. Поэтому надо отдать должное Станиславу Саламовичу Черчесову за то, что он обеспечил в коллективе высочайший уровень игровой и бытовой дисциплины. Он прекрасно понимает, за счет каких качеств мы сегодня можем добиваться побед. И делает то, что нужно.
Кабинет Черчесова рядом с моим. Он периодически заходит, задает вопросы. А любимое английское слово у него – only. Станислав часто, увидев меня, поднимает указательный палец вверх и говорит: «Никита Палыч, only».
– Что это еще за присказка такая?
– Из времен Валерия Васильевича Лобановского. В бытность начальником сборной я однажды поинтересовался у его помощников Морозова и Мосягина: «Команда работает на износ, может, все-таки сбавить нагрузки?». Они говорят: «Палыч, мы-то согласны, да Лобановский нас не послушает». Захожу в кабинет главного тренера – Валерий Васильевич стоит лицом к окну и спиной ко мне и начинает сам: «А я знаю, зачем вы пришли, Никита Павлович». «Интересно, зачем же?» – спрашиваю. «А за тем, чтобы попросить меня снизить нагрузки». Я хохочу: «Васильич, ты угадал!». И он, на украинском, начинает размеренно читать лекцию о том, что только на базе высокой функциональной (а отсюда – и волевой) подготовки мы можем добиваться каких-то успехов. И все в таком духе. Слово «только» было произнесено несколько раз.
Черчесов эту историю слышал. Вот и повторяет за Лобановским, уже по-английски, only. И он прав. Без функциональной базы, максимальной интенсивности нынешний состав никогда бы не победил ту же Испанию. Не можем мы в данный момент соревноваться с топ-сборными в технике и классе. Если, конечно, не хотим получать 0:3 или 1:4, как было с теми же испанцами на Евро-2008.
– Когда эмоции после ЧМ-2018 уже улеглись, некоторые игроки сборной России говорили: победи мы хорватов в серии пенальти, потом бы и англичан в полуфинале уничтожили бы.
– Уничтожили – слишком громкое слово. Но хорватов по классу я тоже ставлю выше англичан. Однако это ничего не значит. Волевой потенциал у британцев еще больше, чем у Хорватии. И в полуфинале против этой команды нам пришлось бы невероятно тяжело.
– Луке Модричу правильно дали «Золотой мяч»?
– Логичнее было бы вручить приз кому-то из чемпионов мира. Антуан Гризманн точно заслужил стать лучшим в 2018 году. А какой у французов молодой парень подрастает – Килиан Мбаппе. Сумасшедшая скорость, и как он на этой скорости управляется с мячом! Впрочем, не имею ничего против Модрича. В классе он, безусловно, уступает Месси или Роналду, но как организатор – большая величина.
– Черчесов заслужил карт-бланш на ближайшие годы? Или надо продолжать требовать результат здесь и сейчас, как было со всеми его предшественниками?
– Мне всегда импонировал немецкий опыт, где главные тренеры сборной во все времена спокойно работали. В Германии четкая преемственность. Зепп Хербергер тренировал национальную команду лет 30, потом надолго пришел Хельмут Шен и так далее. Временщиков не вспомню. Вот и Йоахима Лева после неудачного чемпионата мира никуда не убрали. Думаю, России тоже нужен период стабильности – раз уж мы угадали с главным тренером, не надо его дергать.
Могу вспомнить третий сезон своей тренерской карьеры в «Спартаке». Тогда в игре команды наступил спад, и нас с Николаем Петровичем Старостиным вызвали к руководству и начали в буквальном смысле уничтожать. Стоял вопрос о нашем освобождении от должностей. Но все же решили оставить, при этом спросив, чем могут помочь. На что Старостин спокойно ответил: «Дайте нам спокойно поработать, и мы выправим ситуацию».
– И ведь выправили.
– Разумеется. Стали чемпионами. Потом Николай Петрович припоминал председателю городского совета «Спартака» Василию Кузину: «Вы так нас унижали, а мы взяли золото». «Так если бы мы вас не пропесочили, вы и не стали бы чемпионами», – последовал ответ. (Смеется.) Начальство всегда право.
– Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов поставил во главу угла не столько результат, сколько возвращение команде «романцевского стиля». Это обоснованная позиция?
– Честь и хвала ему за то, что он хочет вернуть команде игру с контролем мяча, короткими и средними передачами. Этот стиль считался фирменным при многих тренерах, в том числе и при Романцеве.
– «Спартак» Кононова способен стать чемпионом в этом году?
– Зачем гадать? Но если «Спартак» станет чемпионом, мне будет очень приятно.
– Вас можно назвать спартаковским патриархом. Часто встречаетесь с разными поколениями игроков клуба?
– Встречаемся на различных мероприятиях, в курсе дел друг друга.
– Из вашего поколения почти никого в живых не осталось.
– Вот вы это сказали, а я вспомнил забавный эпизод. Подходит ко мне недавно мужчина и говорит: «Вы поразительно похожи на Симоняна, одно лицо!». Вынимаю из кармана фото со своим автографом, дарю. Он смотрит на карточку и произносит: «Ну, я же говорил, одно лицо! Не подскажете, а когда Симонян умер?».
– В 1950-х ужас на оборону противников наводила ваша спартаковская связка с Сергеем Сальниковым. Он ушел довольно рано, в 58 лет. А знаете его внука – Стефаноса Циципаса?
– После смерти Сергея я встречался с его детьми. Сын вообще очень на него похож – высокий, здоровый такой. Знаю, что его дочь Юлия живет в Греции, иногда звонит. Но с ее детьми, то есть, внуками Сергея, не общался.
– Значит, вы не в курсе, что Циципас – восходящая звезда мирового тенниса? (Разговор состоялся еще до победы внука Сальникова над Роджером Федерером в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. – Прим. ред.).
– Нет. Не знал. Но это меня не удивляет. Гены-то какие! Сергей сам прилично играл в теннис. А еще на бильярде. Невероятно одаренный был человек. Так как, говорите, зовут его внука-теннисиста?
– Стефанос Циципас.
– Запомнил. Буду теперь за ним следить.
– И напоследок – о предстоящих 22 февраля выборах президента РФС. Почему у Александра Дюкова не нашлось ни одного конкурента?
– Кандидаты были – Валера Газзаев, Игорь Лебедев. Но, видимо, прикинув шансы, они от выдвижения отказались. Мне кажется, все воспринимают приход Дюкова как благо. Он уже много лет – член исполкома РФС, имеет огромный опыт работы в «Зените» и «Газпроме». Мне представляется, что он может привлечь в организацию новых спонсоров и партнеров, а также придать российскому футболу новый импульс развития.
Александр Валерьевич – интеллигентный. И в футбол играет, на любительском уровне, разумеется. Я видел его на поле еще много лет назад, когда «Сибур», «Газпромнефть» открывали разные детские турниры. Это неслучайный человек в нашем футболе.
– Больших кадровых перестановок в РФС с его приходом ожидаете?
– Этот вопрос находится исключительно в компетенции нового руководителя.