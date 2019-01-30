Никита Симонян: Однажды мог сломать судьбу человеку, но не стал

Футбол 30 января 2019 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Безъязычный Алексей, Волохов Юрий

Вчера мы поздравляли с 70-летним юбилеем нашего постоянного автора, известного в прошлом защитника «Спартака» и сборной Евгения Ловчева.

Сегодня предлагаем вашему вниманию разговор с тем, кого он называет своим «футбольным отцом», многолетним вице-президентом РФС, единственным ныне здравствующим олимпийским чемпионом 1956 года, выигрывавшим чемпионат СССР и в качестве футболиста, и в качестве главного тренера, и с красно-белыми, и с «Араратом». Одним словом, с легендой.

«СТОЮ В ОЧЕРЕДИ В САНДУНЫ, А НАВСТРЕЧУ – ЖЕНЬКА ЛОВЧЕВ»

В октябре прошлого года Никите Павловичу Симоняну исполнилось 92! Но лучший бомбардир в истории «Спартака» (133 гола в чемпионатах страны и 160 всего) не думает завязывать с футболом. А зачем? Силы есть, ум ясен, опыт колоссален, чувство юмора и обаяние – все по-прежнему при нем, этом удивительном человеке с фантастической судьбой футболиста, тренера, функционера.

Мы встретились в офисе РФС, в кабинете Симоняна с видом на театр на Таганке. Через стенку располагалось рабочее место Станислава Черчесова, который как раз уехал в Доху изучать матчи предсезонного турнира с участием «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и «Ростова». На столе – кипа бумаг. На стенах – черно-белые совместные фото с Пеле, Беккенбауэром и другими легендами мирового футбола.

Беседу начали с Ловчева, которому Симонян, по сути, дал путевку в большой футбол, позвав когда-то мальчишкой в команду красно-белых. Слово за слово, байка за байкой. В итоге проговорили почти два часа…

– Никита Павлович, расскажите, как Евгений Серафимович стал спартаковцем.

– В 1966 году была создана экспериментальная команда «Буревестник», в нее собрали самых талантливых юношей со всего Союза. Достаточно сказать, что там играли Михаил Гершкович, Сергей Ольшанский и Женя Ловчев. Тренировал «Буревестник» Всеволод Блинков.

Накануне чемпионата мира в Англии Блинков обратился ко мне, чтобы я на время взял «Буревестник» и съездил на турнир в Сан-Ремо. У него появилась возможность побывать на чемпионате мира, а соревнования накладывались по времени. Так я и познакомился с командой.

Правда, Ловчев в Сан-Ремо не поехал, он тогда был невыездной – некоторый период отработал на оборонном заводе. Однако Женьку я все это время из виду не выпускал – и осенью 1968-го позвал в «Спартак».

Произошло это возле Сандунов. Как сейчас помню, стою в очереди в баню, а Женя с доктором «Буревестника» Николаем Алексеевым оттуда выходят. Алексеев увидел меня, подошел. Мы давно знакомы, он много лет проработал врачом в «Спартаке», в 1962-м был доктором сборной СССР на чемпионате мира в Чили. Завязалась беседа, и я, между делом, сказал юному спутнику Алексеева: «Кстати, Женя, мы за тобой следим и хотим пригласить в «Спартак».

– Ловчев удивился такому повороту?

– Еще бы. Сильно удивился, явно не ожидал. Но нашелся, что ответить: «Сейчас не могу, играю за «Буревестник». Вот закончу, тогда с радостью»…

«Буревестник» закрыли через два месяца. Так Ловчев стал спартаковцем. Вместе с ним я взял из той же команды Ольшанского. Он был центральным нападающим, но у меня стал играть центрального защитника.

– А Ловчев – на левом фланге чемпионского «Спартака»-1969.

– Да. И сразу стал игроком основы, прочно занял свое место. Парень соблюдал игровую дисциплину, хорошо подстраховывал партнеров и при этом здорово подключался к атакам. Хотя, в те времена защитники такие подключения еще не очень практиковали.

– Зато сейчас это норма. С кем из нынешнего поколения российских защитников можете сравнить Евгения Серафимовича?

– Ни с кем не могу. Женя выше классом на две головы, это совсем другой уровень.

– Конфликты у вас случались? Ловчев ведь слыл ершистым футболистом. Из «Спартака» потом ушел, рассорившись с Константином Бесковым.

– У нас с Ловчевым за все годы случился только один конфликт. Это был кубковый матч с «Кайратом». Мне не понравилось, что он в конце игры поменял позицию на поле. Мы едва удержали победный счет. После матча я высказал претензии, а он обиделся.

Позвонил Николаю Петровичу Старостину: «Никита Палыч меня несправедливо критиковал, ухожу из «Спартака». На что Николай Петрович ему сказал: «Женя, «Спартак» – это не Симонян или Старостин. Это нечто особенное, великое». На этом наш конфликт был исчерпан.

«НИ СЛОВОМ НЕ ОБМОЛВИЛСЯ С ПРОТАСОВЫМ О ЕГО РЕКОРДЕ»

– Ловчев помог «Спартаку» выиграть первое золото за семь лет. Вы, будучи футболистом, возрождали чемпионские традиции красно-белых еще в начале 50-х. Параллель?

– Есть и другая. Ловчева звали в «Торпедо» – и я тоже мог стать игроком этого клуба, но отказался.

Это был 1948 год. Я уже отыграл три сезона за столичные «Крылья Советов», но команду после окончания сезона расформировали. Всех футболистов стали распределять по профсоюзным клубам. Наших тренеров – Абрама Христофоровича Дангулова и Владимира Ивановича Горохова – пригласил «Спартак», а меня отправили в «Торпедо».

Отправить-то отправили, но я все равно написал заявление в новую команду Горохова. Хотел играть только у него. Владимир Иванович был моим вторым отцом, я же у него на сундуке спал, когда переехал в Москву из Сухуми.

Однако так просто от «Торпедо» было не отделаться. За мной приехала машина, и повезли меня на завод ЗИС, прямо к директору, знаменитому Ивану Алексеевичу Лихачеву.

Разговор, точнее это был монолог Лихачева, получился жестким, преобладала ненормативная лексика. Суть была такой: «Парень, ты куда это собрался?». Я молча слушал. А когда Лихачев выговорился, ответил: «Иван Алексеевич, я все понимаю, но твердо решил перейти в «Спартак». Повисла пауза. А потом Лихачев взорвался: «Ну и иди в свой «Спартак»! Только запомни: в «Торпедо» тебе ходу никогда уже не будет! Не возьмем, даже если у тебя на заднице вырастут пять звезд!».

Так торпедовская тема в моей жизни была закончена.

– И началась великая спартаковская карьера. В первый же сезон вы стали лучшим бомбардиром чемпионата с 26 голами. А в 1950-м забили 34 мяча, установив союзный рекорд, который продержался до 1985-го. Как относитесь к разговорам о том, что форвард «Днепра» Олег Протасов побил ваше достижение не совсем честно? Дескать, вся Украина «работала» в том сезоне на его 35 голов!

– По поводу рекорда Протасова действительно разные разговоры ходили. Он же в первом круге тогда мячей 8-10 забил, а во втором почти в три раза больше… Помню, заходит осенью в здание Олимпийского комитета главный тренер «Днепра» Володя Емец – и бывший администратор сборной Борис Кулачков ему говорит: «Как же так? Все же видят, что Олега тащат за уши, чтобы он рекорд Никиты Палыча побил. Разве так принято в советском обществе?». Емец пожал плечами и многозначительно произнес: «А Стаханов?».

– Сами обсуждали эту тему с Протасовым, когда он приезжал в сборную СССР, где вы работали начальником?

– Ни словом не обмолвился. Но ребята его подначивали: «Ну как ты там, Олег, назабивал?». Тот голову опускал, молчал.

«ОДЕССА НАВСЕГДА ОСТАЛАСЬ В МОЕМ СЕРДЦЕ»

– Вы довольно рано перешли на административную работу, хотя были успешным тренером. Почему не продолжили тренировать?

– Так я бы продолжал, если бы не пошли предложения сверху. Раньше ведь, сами понимаете, была партийная система – как руководство скажет, так и будет. Тогда зампредседателем спорткомитета был Ивонин Виктор Андреевич. А начальником управления сделали Анатолия Еремина. Вот они, как я думаю, все и согласовали. Не знаю даже, чем моя кандидатура им приглянулась, но мне было предложено стать замначальника управления.

– Футбола?

– Да. Я фактически с корабля на бал попал. Это был 75-й год.

– За два года до этого вы сделали «Арарат» чемпионом СССР. Неужели не получали предложения тренировать?

– В 1980-м позвали в одесский «Черноморец». И я на пару лет оставил кабинетную работу. Совмещать же было нельзя. Могу сказать, что Одесса навсегда осталась в моем сердце. Это особый город. А одесситы – уникальный народ.

– Получается, будущий обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов начинал у вас.

– Да, как раз в том «Черноморце». Игорь сразу обратил на себя внимание своей спринтерской скоростью. Бегунок! Потом ярко раскрылся в Киеве, в сборной. Как же он рвал на чемпионате мира 1986 года венгров, когда мы победили 6:0. Это лучший его матч.

– Но вернемся к «Арарату». Допускаете появление в обозримом будущем суперклуба, который объединил бы сильнейших армянских футболистов со всего мира? Именно такую задачу ставили перед собой пару лет назад инвесторы московского «Арарата».

– Да нет, это нереально. Ну как это сегодня сделать? Мы же не в СССР живем. Лучшие уезжают за границу. Возьмите того же Генриха Мхитаряна. Он играет за «Боруссию», «МЮ», «Арсенал». Зачем ему «Арарат»? Прошлое не вернешь. Не надо строить иллюзии. Хотя в принципе идея выглядела интересно.

– Ваш «Арарат», по сути, являлся союзной сборной Армении. Молодое поколение, наверное, до конца не понимает смысл фразы героя Фрунзика Мкртчяна из кинофильма «Мимино»: «…она каждый день артистов видит, академиков видит, космонавтов видит, Иштояна видит»…

– В Ереване Левоник Иштоян и сегодня любимец. До сих пор о нем анекдоты ходят. Например, такой. «Приезжает Пеле в Ленинакан. Идет по улице, и никто его не узнает. Вдруг навстречу – женщина с двумя сумками, возвращается с рынка. Пеле спрашивает: «Слушайте, в чем дело? Почему меня никто не узнает?». Она: «А вы кто?». «Как кто?! Знаменитый футболист! Меня весь мир знает». «Ах, так это ты, Левоник, прости ради бога, не узнала! Как же ты, дорогой, загорел»…

Или вот еще. «Мужик в Ереване набросил аркан на памятник Ленину и пытается его стащить. Прохожий его спрашивает: «Ты что это задумал?». «Да вот, хочу вместо Ленина Иштояна поставить». «Да ты дурак, что ли? Нарисуй Ленину на спине восьмой номер. Все будут знать, что это памятник Иштояну!».

«ЕСЛИ БЫ НЕ ХРУЩЕВ, МОГЛИ ДОЙТИ ДО ФИНАЛА ЧМ-1958»

– С Иштояном общаетесь?

– Да я со всеми своими бывшими игроками стараюсь поддерживать связь. И из «Спартака», и из «Арарата», и из «Черноморца», и из сборной. Левоник сейчас в Америке живет. Как и другие лидеры того «Арарата» Сергей Бондаренко, Армен Саркисян.

– Про подарки от благодарных болельщиков футболистам тбилисского «Динамо» слагались легенды. Говорят, какой-нибудь грузин в кепке мог зайти в раздевалку в перерыве матча и сказать: «Реваз, забьешь сегодня – завтра новую машину получишь». В Ереване было так же?

– Поскромнее, чем в Тбилиси. Каких-то особых благ мы не получали. Зато народ носил команду на руках. «Арарат» обожали.

– Как восприняли вручение всем игрокам сборной России значков заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира?

– Безусловно, выход в четвертьфинал чемпионата мира – особый случай. Ребята порадовали, в какой-то степени удивили. Никто от них такого результата не ждал.

Вот в 1958 году, когда мы вышли в четвертьфинал чемпионата мира, руководство посчитало это провалом… Мы и правда рассчитывали на большее. Но надо понимать, что на том турнире команда играла без четырех основных футболистов – Бориса Татушина, Михаила Огонькова, Эдуарда Стрельцова и травмированного Игоря Нетто.

И играли мы, знаете, в каком режиме? Без замен, которые тогда были запрещены. Да еще пять матчей за одиннадцать дней, с учетом переигровки с англичанами. Четвертьфинал против Швеции как раз стал пятым матчем. Я когда на приеме у Владимира Путина рассказал всем об этом, Лотар Маттеус чуть со стула не упал. Для современного футбола подобный режим немыслим.

– Если бы не печально известное отстранение Стрельцова, Татушина и Огонькова, победили бы тогда шведов?

– Вполне могли бы пройти дальше. А в том, что команду оставили без Стрельцова, Татушина и Огонькова, виновато руководство страны во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым. До сих пор доподлинно не известны все обстоятельства той темной истории. Но Хрущев решил – наказать и всё! Он же в футболе не разбирался. Да и не только. Кто Украине Крым отдал?..

«РОНАЛДУ – ВЕЛИКИЙ, МЕССИ – ГЕНИЙ, А ПЕЛЕ – НОМЕР ОДИН»

– Бразильцы с молодым Пеле в 1958-м поразили?

– Они были на голову сильнее всех. И по составу, и со своей тактикой 4-2-4. После матча с бразильцами в группе мы недоумевали, как они играют. Это было что-то новое, совсем не то, к чему все привыкли. Единственное, Пеле нам не забил.

– Вы дружите?

– Встречались в прошлом году, когда он приезжал в Москву на чемпионат мира. К сожалению, в инвалидной коляске, какая-то операция у него была, то ли шейку бедра сломал, то ли еще что. Жалко очень…

Так вот, Пеле мне почему-то любит припоминать: дескать, в 1958-м именно я ему травму нанес. Но как это возможно, если я весь матч играл в чужой штрафной, а он – в нашей? Тем не менее, отвечаю: «Ладно, пусть для истории останется, что Симонян травмировал великого Пеле».

Вообще, он очень хороший человек. Простой.

– На ЧМ-1958 в нем уже виделся будущий Король футбола?

– Конечно. Талант от Бога! Но в матче с нами блистал Гарринча. Что он вытворял… Оба мяча Вава забил с его передач. Между прочим, вот вы говорите: «Король футбола», а в Бразилии до сих пор ведутся споры, кто более велик – Гарринча или Пеле.

– Но в остальном мире вопрос скорее звучит так: Пеле или Диего Марадона?

– Для меня однозначно Пеле. Марадона – великий, а еще Йохан Кройф, Мишель Платини, Ференц Пушкаш… Но Пеле три раза выигрывал чемпионат мира.

– У двух главных звезд современности – Лионеля Месси и Криштиану Роналду – нет вообще ни одного такого титула. В их споре вы на чьей стороне?

– Мы обсуждали этот вопрос с бывшим главным тренером сборной России Фабио Капелло. И тогда я сказал: Роналду – великий, а Месси – гений. Капелло согласился.

– Как думаете, Месси имеет шанс все-таки стать чемпионом мира?

– Через четыре года в Катаре? Вряд ли… Лучший шанс он упустил в 2014-м, когда Аргентина проиграла немцам. При этом я не согласен с теми, кто критикует Месси за то, что в сборной он играет не так, как в «Барселоне». Это уникальный футболист. Он тащит за собой любую команду.

«ВЕРНЕТСЯ ЛИ КОКОРИН? НУ, СТРЕЛЬЦОВ ЖЕ ВЕРНУЛСЯ»

– В продолжение истории со Стрельцовым. Как относитесь к тому, что Александр Кокорин и Павел Мамаев до сих пор находятся в СИЗО «Бутырка»?

– Расскажу такой случай. Когда я играл за «Крылья Советов», команду пригласили на торжественный вечер. Мы сидели наверху, в ложе – и сзади поднялся гам и крик. Оказалось, какой-то парень перебрал с алкоголем, стал буянить. Я попросил его быть потише. Потом попросил второй раз, третий, а на четвертый… мне о голову разбилась бутылка.

И вот мы все приехали в отделение – а милиционер говорит, что от меня зависит, заводить на человека дело или нет. Я немного подумал и попросил парня отпустить. Не стал ломать судьбу. Подумал про себя: ну, выпил человек, ничего не соображал, да Бог с ним… А потом, спустя много лет, ко мне подходит незнакомый мужчина и говорит: «Никита Палыч, помните, как вам в голову бутылкой запустили?». «Помню», – отвечаю. «Так вот, это я был. Спасибо вам большое, что тогда так отнеслись. Я пересмотрел свою жизнь. Многое изменил».

Это я к чему говорю? В жизни бывает всякое. И судьба человека часто зависит от одного принятого или не принятого кем-то решения.

– Кокорин сможет вернуться на прежний уровень после всего случившегося?

– Ну, Стрельцов же вернулся. А человек пять лет отсидел в тюрьме. Потом дважды признавался лучшим футболистом страны. Хотя, Эдик, конечно, был уникальной личностью. Такие рождаются раз в полвека. А, может, и реже.

Как сейчас помню матч «Торпедо» против «Арарата». Я тогда снимал дачу по Казанке, приехал на стадион, торпедовцы проигрывали 0:3… Смотрю, Эдик ведет себя на поле довольно пассивно. Но вот центральный защитник его раз задел, потом второй, третий… Стрельцов на него косо так посмотрел. А я про этого защитника думаю: «Что ж, ты, чудак, делаешь, он же тебя разорвет». И правда. «Торпедо» еще и в меньшинстве осталось, но Эдик забил, а команда победила «Арарат» 4:3.

«ЧЕРЧЕСОВ ЛЮБИТ ПОВТОРЯТЬ СЛОВО ONLY »

– В нынешней сборной России в такого же лидера в прошлом году превратился Артем Дзюба. Как думаете, успех 2018-го получит продолжение?

– Согласен, Дзюба хорош. Но выбор исполнителей в стране сейчас не велик – это надо признать. В мое время была пятерка нападения «Спартака» Татушин, Исаев, Симонян, Сальников, Ильин, в «Торпедо» играли Стрельцов, Иванов. Я не говорю уже о Метревели и других. Сейчас такого атакующего потенциала и близко нет. Поэтому надо отдать должное Станиславу Саламовичу Черчесову за то, что он обеспечил в коллективе высочайший уровень игровой и бытовой дисциплины. Он прекрасно понимает, за счет каких качеств мы сегодня можем добиваться побед. И делает то, что нужно.

Кабинет Черчесова рядом с моим. Он периодически заходит, задает вопросы. А любимое английское слово у него – only. Станислав часто, увидев меня, поднимает указательный палец вверх и говорит: «Никита Палыч, only».

– Что это еще за присказка такая?

– Из времен Валерия Васильевича Лобановского. В бытность начальником сборной я однажды поинтересовался у его помощников Морозова и Мосягина: «Команда работает на износ, может, все-таки сбавить нагрузки?». Они говорят: «Палыч, мы-то согласны, да Лобановский нас не послушает». Захожу в кабинет главного тренера – Валерий Васильевич стоит лицом к окну и спиной ко мне и начинает сам: «А я знаю, зачем вы пришли, Никита Павлович». «Интересно, зачем же?» – спрашиваю. «А за тем, чтобы попросить меня снизить нагрузки». Я хохочу: «Васильич, ты угадал!». И он, на украинском, начинает размеренно читать лекцию о том, что только на базе высокой функциональной (а отсюда – и волевой) подготовки мы можем добиваться каких-то успехов. И все в таком духе. Слово «только» было произнесено несколько раз.

Черчесов эту историю слышал. Вот и повторяет за Лобановским, уже по-английски, only. И он прав. Без функциональной базы, максимальной интенсивности нынешний состав никогда бы не победил ту же Испанию. Не можем мы в данный момент соревноваться с топ-сборными в технике и классе. Если, конечно, не хотим получать 0:3 или 1:4, как было с теми же испанцами на Евро-2008.

«НРАВИТСЯ, КАК НЕМЦЫ ДАЮТ ТРЕНЕРАМ СПОКОЙНО РАБОТАТЬ»

– Когда эмоции после ЧМ-2018 уже улеглись, некоторые игроки сборной России говорили: победи мы хорватов в серии пенальти, потом бы и англичан в полуфинале уничтожили бы.

– Уничтожили – слишком громкое слово. Но хорватов по классу я тоже ставлю выше англичан. Однако это ничего не значит. Волевой потенциал у британцев еще больше, чем у Хорватии. И в полуфинале против этой команды нам пришлось бы невероятно тяжело.

– Луке Модричу правильно дали «Золотой мяч»?

– Логичнее было бы вручить приз кому-то из чемпионов мира. Антуан Гризманн точно заслужил стать лучшим в 2018 году. А какой у французов молодой парень подрастает – Килиан Мбаппе. Сумасшедшая скорость, и как он на этой скорости управляется с мячом! Впрочем, не имею ничего против Модрича. В классе он, безусловно, уступает Месси или Роналду, но как организатор – большая величина.

– Черчесов заслужил карт-бланш на ближайшие годы? Или надо продолжать требовать результат здесь и сейчас, как было со всеми его предшественниками?

– Мне всегда импонировал немецкий опыт, где главные тренеры сборной во все времена спокойно работали. В Германии четкая преемственность. Зепп Хербергер тренировал национальную команду лет 30, потом надолго пришел Хельмут Шен и так далее. Временщиков не вспомню. Вот и Йоахима Лева после неудачного чемпионата мира никуда не убрали. Думаю, России тоже нужен период стабильности – раз уж мы угадали с главным тренером, не надо его дергать.

Могу вспомнить третий сезон своей тренерской карьеры в «Спартаке». Тогда в игре команды наступил спад, и нас с Николаем Петровичем Старостиным вызвали к руководству и начали в буквальном смысле уничтожать. Стоял вопрос о нашем освобождении от должностей. Но все же решили оставить, при этом спросив, чем могут помочь. На что Старостин спокойно ответил: «Дайте нам спокойно поработать, и мы выправим ситуацию».

– И ведь выправили.

– Разумеется. Стали чемпионами. Потом Николай Петрович припоминал председателю городского совета «Спартака» Василию Кузину: «Вы так нас унижали, а мы взяли золото». «Так если бы мы вас не пропесочили, вы и не стали бы чемпионами», – последовал ответ. (Смеется.) Начальство всегда право.

«СТЕФАНОС ЦИЦИПАС, ГОВОРИТЕ? ЗАПОМНЮ»

– Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов поставил во главу угла не столько результат, сколько возвращение команде «романцевского стиля». Это обоснованная позиция?

– Честь и хвала ему за то, что он хочет вернуть команде игру с контролем мяча, короткими и средними передачами. Этот стиль считался фирменным при многих тренерах, в том числе и при Романцеве.

– «Спартак» Кононова способен стать чемпионом в этом году?

– Зачем гадать? Но если «Спартак» станет чемпионом, мне будет очень приятно.

– Вас можно назвать спартаковским патриархом. Часто встречаетесь с разными поколениями игроков клуба?

– Встречаемся на различных мероприятиях, в курсе дел друг друга.

– Из вашего поколения почти никого в живых не осталось.

– Вот вы это сказали, а я вспомнил забавный эпизод. Подходит ко мне недавно мужчина и говорит: «Вы поразительно похожи на Симоняна, одно лицо!». Вынимаю из кармана фото со своим автографом, дарю. Он смотрит на карточку и произносит: «Ну, я же говорил, одно лицо! Не подскажете, а когда Симонян умер?».

– В 1950-х ужас на оборону противников наводила ваша спартаковская связка с Сергеем Сальниковым. Он ушел довольно рано, в 58 лет. А знаете его внука – Стефаноса Циципаса?

– После смерти Сергея я встречался с его детьми. Сын вообще очень на него похож – высокий, здоровый такой. Знаю, что его дочь Юлия живет в Греции, иногда звонит. Но с ее детьми, то есть, внуками Сергея, не общался.

– Значит, вы не в курсе, что Циципас – восходящая звезда мирового тенниса? (Разговор состоялся еще до победы внука Сальникова над Роджером Федерером в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. – Прим. ред.).

– Нет. Не знал. Но это меня не удивляет. Гены-то какие! Сергей сам прилично играл в теннис. А еще на бильярде. Невероятно одаренный был человек. Так как, говорите, зовут его внука-теннисиста?

– Стефанос Циципас.

– Запомнил. Буду теперь за ним следить.

«ДЮКОВ – НЕСЛУЧАЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК В НАШЕМ ФУТБОЛЕ»

– И напоследок – о предстоящих 22 февраля выборах президента РФС. Почему у Александра Дюкова не нашлось ни одного конкурента?

– Кандидаты были – Валера Газзаев, Игорь Лебедев. Но, видимо, прикинув шансы, они от выдвижения отказались. Мне кажется, все воспринимают приход Дюкова как благо. Он уже много лет – член исполкома РФС, имеет огромный опыт работы в «Зените» и «Газпроме». Мне представляется, что он может привлечь в организацию новых спонсоров и партнеров, а также придать российскому футболу новый импульс развития.

Александр Валерьевич – интеллигентный. И в футбол играет, на любительском уровне, разумеется. Я видел его на поле еще много лет назад, когда «Сибур», «Газпромнефть» открывали разные детские турниры. Это неслучайный человек в нашем футболе.

– Больших кадровых перестановок в РФС с его приходом ожидаете?

– Этот вопрос находится исключительно в компетенции нового руководителя.