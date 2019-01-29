«И вот пришел к нам Женька – простой деревенский мальчишка…» Евгению Ловчеву – 70!

Футбол 29 января 2019 11:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий, Зетилов Игорь, Зибрак Артем

Сегодня свой юбилей отмечает наш постоянный автор, знаменитый в прошлом советский футболист Евгений Ловчев. Поздравляем любимого Серафимыча с праздником вместе с его многочисленными коллегами, бывшими партнерами по «Спартаку» и сборной СССР и друзьями из самых разных сфер. Вот некоторые воспоминания о юбиляре.

«БЫЛ УНИКАЛЬНЫМ ЗАЩИТНИКОМ ДЛЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ»

Никита СИМОНЯН

Первый вице-президент РФС, олимпийский чемпион-1956, тренировал Ловчева в «Спартаке» и сборной

– Молодого Ловчева я не выпускал из виду с 1966 года, когда его пригласили в экспериментальную команду «Буревестник», а мне доверили курировать этот коллектив. В 1968-м позвал Женю в «Спартак» – и он сразу стал игроком основы, прочно занял свое место на левой бровке, а мы выиграли золото. Для того времени Ловчев был уникальным футболистом – регулярно подключался к атакам, чего его коллеги по амплуа тогда не делали. Даже не знаю, с кем его сравнить. Женя выделялся. В нынешнем поколении российских защитников я сопоставимых с ним величин не вижу. Это совсем другой уровень!

Были ли у нас с ним конфликты? Пожалуй, только один. В 1971 году после кубкового матча с «Кайратом» я высказал ему недовольство тем, что он поменял позицию на поле. Женя обиделся, позвонил Николаю Петровичу Старостину, сказал, что уходит из «Спартака». Однако Старостин его отговорил, сказал, что «Спартак» – это не Симонян, а гораздо больше. На этом конфликт был исчерпан.

С днем рождения тебя, Евгений Серафимович! Желаю благополучия, здоровья. И всегда оставаться на прежнем высоком профессиональном уровне. Ты жил футболом, живешь футболом и продолжай жить футболом!

А вот как вспоминает конфликт 1971 года с Симоняном сам Ловчев:

– У меня была одна проблема – в концовках матчей часто сводило ноги. Но я об этом не распространялся, Никита Палыч не знал. Все шло от головы, проблему потом решил при помощи психолога, который работал в сборной перед Олимпиадой-1972… А тогда, в 1971-м, в игре с «Кайратом» опять пошли судороги. Вот и попросил Колю Киселева поменяться местами. А он, центральный защитник, по привычке стал активно идти вперед. И на флаге пошли провалы, Олег Долматов дважды прорывался, даже в штангу попал. В общем, чудом удержали победу 1:0.

И вот, после игры Симонян мне напихал. А я-то считал себя героем – доиграл на морально-волевых до конца, не ушел с поля, мысленно сравнивал себя с Николаем Тищенко, который отыграл полуфинал Игр-1956 в Мельбурне со сломанной ключицей… В общем, крепко обиделся на Никиту Палыча. Решил уйти из «Спартака», не поехал в Тарасовку на сбор перед матчем с ЦСКА, ту игру смотрел с трибуны, как простой болельщик…

Потом действительно состоялся телефонный разговор с Николаем Петровичем Старостиным. Беседовали долго. И он меня переубедил. На следующий день приехал в Тарасовку, поздоровался с Симоняном. А он в ответ, как ни в чем не бывало: «Привет, Жень. Давай на тренировку». Никита Палыч, как всегда, проявил мудрость.

«НАДЕЖНЫЙ – И НА ПОЛЕ, И В ЖИЗНИ»

Сергей ОЛЬШАНСКИЙ

Чемпион СССР-1969, бронзовый призер Олимпиады-1972, играл с Ловчевым за «Спартак» и сборную

– Я попал в «Буревестник» чуть раньше. А Женька пришел к нам потом – из подмосковной «Юности». Простой деревенский мальчишка! С ним было комфортно играть – никогда не подведет, в случае чего подстрахует. И футболу отдавался на 100 процентов. Впрочем, как и всему. В жизни он такой же, как на поле, – надежный.

Иногда после тренировок Женька гостил у меня дома, на проспекте Мира, в Банном переулке. Мама нас кормила обедом. И из «Буревестника» нас обоих, 20-летних, в «Спартак» забрал Никита Палыч Симонян. А вот за границу он попал позже меня. На турнир в Сан-Ремо Женьку не пустили, он еще был невыездным, так как после ПТУ какое-то время работал на оборонном заводе.

Наши пути разошлись в 1975-м, когда меня в 27 лет призвали в армию. Я тогда мог сразу попасть в ЦСКА, но Анатолий Тарасов не взял. Стал московским армейцем годом позже, отслужив на Дальнем Востоке. Так мы с Ловчевым стали соперниками: я капитанил в ЦСКА, он – в «Спартаке»…

Женька жил в двухкомнатной квартире на ВДНХ, в знаменитом доме «на курьих ножках». А я – напротив, в девятиэтажке, в однокомнатной… Женька, к слову, никогда не пил, на своей свадьбе фужер шампанского пригубил – и всё. Вспомнил это потому, что после моей свадьбы в ресторане гостиницы «Россия» даже такси не пришлось вызывать – домой меня с женой повез абсолютно трезвый Ловчев.

Женя, желаю тебе здоровья! В наши годы это самое главное.

«ПОПУЛЯРНЕЕ МНОГИХ АРТИСТОВ»

Юрий ЛОЗА

Известный советский и российский музыкант, играл под руководством Ловчева за команду «Старко»

– Артисты сами попросили Евгения Серафимовича стать тренером «Старко». Готовилось футбольно-музыкальное шоу. Я отвечал за концертную часть, а он – за футбол.

Женя – исключительно порядочный человек. Считаю его своим другом. И, как говорится, с ним бы в разведку пошел.

А еще он божественно играет в футбол. Понятно, скорость с годами теряется, зато техника… Нами он в основном руководил от бровки. Но когда, бывало, выходил на поле и подключался в атаку, сразу становилось понятно, кто тут любитель, а кто профессионал.

Женя – непререкаемый футбольный авторитет. Приезжая в какой-нибудь город на гастроли, он тут же оказывался в центре внимания. Порой артиста из «Старко» могли не узнать, но его – никогда. Для людей было честью посидеть с ним за одним столом, вспомнить старые времена.

Нас с Ловчевым объединяет обостренное чувство справедливости. Мы оба – правдорубы. Не любим юлить, заминать проблему, сдерживать себя. Женя принадлежит к тому поколению, которое выходило на поле побеждать, а не отбиваться. По духу он как настоящий спартаковец – победитель!

Вспомнилась такая история. Как-то раз «Старко» пригласили сыграть с заводской командой из Тольятти. Ребятам там платили зарплату не деньгами, а автомобилями «Лада»… Так вот, дело дошло до серии пенальти. Ловчев сам вызвался исполнить решающий удар – и пробил выше ворот, явно специально. Потом я спросил у него: «Жень, зачем же ты промазал?». А он отвечает: «Пойми, это же футболисты. Они должны получить зарплату за свой труд. Год-два пахали ради этой машины». Это и есть то самое обостренное чувство справедливости.

А еще у Ловчева отличное чувство юмора. Когда в нашем футболе встречаешь такого начитанного, эрудированного человека, удивляешься, где он нахватался этих знаний? Женя объяснил: в молодости ездил на тренировки на электричке, тогда и читал. А еще – в автобусе, на бегу, везде, когда время было.

Знаю многих, кто после завершения профессиональной карьеры оказывался у разбитого корыта. А Ловчев себя нашел. Закончил играть – пошел учиться на тренера. Завершил тренерскую карьеру – стал футбольным обозревателем.

Женя, здоровья тебе и такой же неуемной энергии, как всегда!

«ДАЖЕ НА ПИВКОМБИНАТЕ ПРОЯВЛЯЛ ХАРАКТЕР»

Анзор КАВАЗАШВИЛИ

Бронзовый призер ЧМ-1966, двукратный чемпион СССР, играл с Ловчевым за «Спартак»

– Когда я перешел в конце 1968 года из «Торпедо» в «Спартак», так оставалось трое ветеранов – Гиля Хусаинов, Гена Логофет и Коля Осянин. Зато команду пополнила талантливая плеяда молодых. Сережа Ольшанский, Вадик Иванов, Коля Абрамов, Коля Киселев, Василий Калинов и Женя Ловчев. Как же все удивились, когда за один сезон Никита Павлович Симонян слепил из нашего коллектива чемпионский ансамбль!

Женьку отличала не только хорошая футбольная выучка – по жизни он был шустрый, активный парень. Сразу нашел золотую середину в отношениях с ветеранами. Было ощущение, что Ловчев уже много лет в «Спартаке». Дебютировал он ярко. И неслучайно сразу попал в сборную СССР.

Иногда, когда в чемпионате возникали паузы, «Спартак» всей командой отправлялся на пивкомбинат «Бадаевский», главный инженер которого был страстным болельщиком. Ребята позволяли немного расслабиться. Но только не Женька. Он совсем не употреблял. Несмотря на то, что его часто подкалывали: «Кто не пьет, тот не играет» или «Кто не пьет, того женщины не любят». Характер!

Меня не удивило, что Женя после футбола нашел себя в журналистике, стал классным футбольным обозревателем. В нем это было изначально заложено, у него с юности был аналитический склад ума.

Женя, мой дорогой! Я знаю тебя много лет, ты честный и прямой человек. Будь здоров и еще много лет радуй нас своими яркими публикациями!

«УМЕЕТ НЕ ТОЛЬКО СЛУШАТЬ, НО И СЛЫШАТЬ»

Александр МИХАЙЛОВ

Народный артист РСФСР, ведущий актер труппы Малого театра

– С Женей Ловчевым меня познакомил Миша Евдокимов. Тот руководил Межрегиональным фестивалем культуры и спорта, который ежегодно проводится в селе Верх-Обском Смоленского района Алтайского края. Там мы впервые и встретились, разговорились. С тех пор и общаемся.

Могу назвать Женю своим другом. Очень его уважаю, он – честный, порядочный. На него я могу положиться в любой ситуации. У Ловчева есть редкое качество – Женя умеет не только слушать, но и слышать.

Не могу отнести себя к заядлым футбольным болельщикам. Но я, конечно, знаю, что Ловчев становился призером Олимпиады, чемпионом СССР. Впрочем, человеческие качества для меня важнее регалий.

Долгих тебе лет жизни, Женя!

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ЛИЧНОЕ ДЕЛО ЮБИЛЯРА

Евгений Серафимович ЛОВЧЕВ

Родился 29 января 1949 года в поселке Крюково (Химкинский район).

До начала профессиональной карьеры выступал за столичные «Юность» и «Буревестник». С 1969 по 1978 год – в «Спартаке» (249 матчей, 30 голов). Завершал карьеру в «Динамо» (1979-1980) и «Крыльях Советов» (1980).

52 матча и 1 гол в национальной сборной СССР, 6 матчей – в олимпийской.

Чемпион СССР-1969, серебряный призер чемпионата СССР-1974, бронзовый – чемпионата-1970. Обладатель Кубка СССР-1971. Бронзовый призер Олимпиады-1972.

Лучший футболист СССР 1972 года.

7 раз включался в списки 33 лучших футболистов СССР: четыре раза под первым номером (1969, 1972, 1973, 1975), дважды – под вторым (1970, 1974) и однажды – под третьим (1976).

Тренировал «Крылья Советов» (1980), «Металлург» Златоуст (1981-1983), «Локомотив» Челябинск (1986-1987), «Дружбу» (1989), мини-футбольные «Спартак» (1996-2008) и сборную России (2001-2003).

Выигрывал с красно-белыми чемпионат России (2000/01), Кубок (2002) и Суперкубок (2003).

Заслуженный мастер спорта России (2004).