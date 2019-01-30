«Локомотив» сдулся к концу первого сбора и проиграл «Спартаку». Это логично

Футбол 30 января 2019 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Выводы об игре чемпиона по итогам первого зимнего сбора и трем товарищеским матчам на предсезонном турнире.

ЧЕТКИЙ ТОЛЬКО ПЛАН ПОДГОТОВКИ

На излете 2018 года Юрий Семин возможно впервые в сезоне сказал, что баланс в команде наконец-то нашелся. Травмированные выздоровели, резервисты сыграли какое-то количество матчей, основа приблизилась к пику формы. Главный тренер не раз жаловался: из-за чемпионата мира подготовка к сезону и Лиге чемпионов получилась скомканной, а удовлетворительные сборы будут только зимой. Перед поездкой на коммерческий турнир тренер заявил: отталкиваемся от себя, следуем четкому плану подготовки.

Железнодорожники прилетели в Катар раньше «Ростова», «Зенита» и «Спартака», у них было чуть больше времени на адаптацию. К нагрузкам чемпионы приступили тоже немного других временных рамках: «Локо» возобновляет сезон 6 марта, тогда как условный «Зенит» делает это 12 февраля. Поэтому в первом матче (3:1) «Локо» бегал на «легких ногах», а команда Сергея Семака еле двигалась. Нагрузка предсказуемо сковала мышцы в игре с «Ростовом» (1:1), но с футбольной точки зрения встреча оказалась наиболее цельной. В третьем матче, против «Спартака» (0:4), железнодорожникам чрезвычайно тяжело бежалось, разрывы в линиях и плохая борьба на скорости яркое тому подтверждение.

При этом нельзя говорить, что «Локомотив» провалил первый сбор. Он просто сдулся по объективным причинам. Но о каких результатах может идти речь в товарищеских предсезонных встречах? Никаких. Посмотрите на Семина в течение турнира – он постоянно улыбался и был на расслабоне. Все у него под контролем.

МОЛОДЕЖЬ ПРОЯВИЛА СЕБЯ. СЕМИН ЭТО ЗАМЕТИЛ?

В первых двух матчах Семин давал молодым игрокам очень много времени на поле, вышедшие в третьей встрече – немного особенные. В первую очередь тренер видит большой потенциал в Романе Тугареве и Алексее Миронове. Семин никогда не задвигает молодежь, если видит ее способность прогрессировать. Так было не с одним десятков футболистов. Недавние примеры – братья Миранчуки и Дмитрий Баринов. Последний хотел уйти зимой в аренду, но тренер попросил остаться, потому что рассчитывает на хавбека весной. Вполне возможно также Семин подумывает о Тагуреве и Миронове.

Основное – ребята не терялись на фоне «взрослых». Вспомните хотя бы божественный гол Миронова после классного прохода и довольно сложного паса Тугарева. Именно так и надо убеждать оставить тебя в главной команде.

ТЕПЕРЬ ИСКАТЬ НОВИЧКОВ ЧУТЬ ЛЕГЧЕ

Семин продолжает играть в прошлогодний футбол, и под эту систему по-прежнему подходят не все. Еще тяжело Федору Смолову (атака не ориентируется на форварда), не тянет Бенедикт Хеведес (класс сумасшедший, но скорость испарилась), потихоньку сдает (не в форме?) Владислав Игнатьев. Тренерскому штабу и селекционерам стало чуть легче искать новичков. Проблемные позиции или больше не вызывают сомнений или по-прежнему заставляют задумываться.

Трансферное окно в России закрывается в конце февраля, поэтому у «Локомотива» есть месяц, чтобы определиться с весенней обоймой, отправить пару-тройку человек в аренду и подписать правого и центрального защитников, нападающего и может быть еще одного игрока в середину.

Второй предсезонный сбор «Локомотив» проведет в Марбелье с 4 по 19 февраля. Возможно мы увидим свежие игровые решения, новые лица и скорректируем мнение по поводу некоторых футболистов.