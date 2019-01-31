Азар в Дортмунд, Перишич в «Арсенал», Рэмзи в «Юве». Последний день зимнего ТО!

Футбол 31 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» – о самых ожидаемых трансферах последнего дня зимнего трансферного окна.

Синдзи КАГАВА – из «Боруссии» Д в «Монако»

Статистика в этом сезоне: 6 матчей, 5 передач

Сделка: аренда

Кагава не нужен Люсьену Фавру. Даже на скамейке. Японец пережил второй ренессанс в Дортмунде и сейчас нужно уходить. Для начала хотя бы в аренду. «Монако» продолжает соскребать известных игроков со всей Европы и теперь клубу понадобился Синдзи. Покупать его как Сеска Фабергаса руководство не планирует, а вот посмотреть на него в деле ближайшие полгода – пожалуйста. Кагава – конкурент в линию атаки, где играет Александр Головин. Правда сейчас в россиянин выглядит в разы сильнее.

Аарон РЭМЗИ – из «Арсенала» в «Ювентус»

Статистика в этом сезоне: 29 матчей, 3 гола и 7 передач

Сделка: трансфер, 10 млн евро

Контракт валлийца с «Арсеналом» заканчивается грядущим летом, игрока очень хочет «Ювентус», чтобы через полгода он не ушел куда-то еще бесплатно. Унаи Эмери не совсем рассчитывает на Рэмзи тактически, хотя в последних матчах Аарон постоянно выходит на поле и показывает свою важность для команды. «Арсенал» продаст Рэмзи в «Ювентус» только в случае аренды Хамеса Родригеса («Бавария») или Дениса Суареса («Барселона»).

Денис СУАРЕС – из «Барселоны» в «Арсенал»

Статистика в этом сезоне: 8 матчей, 2 гола и 1 передача

Сделка: аренда

Суарес стал заложником стандартной схемы. Перешел в «Барселону» из середняка («Вильярреал») и прочно сел в запас несмотря на авансы. Контракт хавбека с «Барсой» заканчивается через полтора года, но он с большой долей вероятности перейдет в «Арсенал». По крайней мере его девушка уже пожелала ему удачи, а проверенные агенты и журналисты каждый день сообщают новые подробности перехода Суарес в «Арсенал». А вариант с Хамесом как потенциальной заменой Рэмзи вероятен вряд ли даже несмотря на ссору колумбийца с Нико Ковачем. Об этом давно и предметно никто не писал.

Иван ПЕРИШИЧ – из «Интера» в «Арсенал»

Статистика в этом сезоне: 25 матчей, 3 гола и 5 передач

Сделка: трансфер, 40 млн евро/аренда

Хорват мечтает покинуть Милан и переехать в Англию. «Арсенал» очень хочет заполучить одного из героев ЧМ-2018, но «Интер» согласен продать вингера сейчас за 40 миллионов евро. В Лондоне пытаются продавить возможность аренды и дальнейшего выкупа за вышеуказанную сумму. «Интер» пока еще думает. Футболист дал личное согласие на переход и ждет успешных переговоров между клубами.

Адриен РАБЬО – из «ПСЖ» в «Барселону»

Статистика в этом сезоне: 20 матчей, 2 гола и 2 передачи

Сделка: трансфер, сумма неизвестна

«ПСЖ» зеркалит ситуацию в «Арсенале»: юзает Рабьо и не подписывает новый контракт в ожидании классных зимний предложений. Адриен на днях потерял отца, который был парализован последние 12 лет, и отклонил мощное предложение «Тоттенхэма» с зарплатой 7,5 миллионов евро в год. Говорят, что трансфер француза в «Барсу» перестал быть приоритетным, но сколько уже так было, когда затишье перед последним днем ТО лишь подтверждало разговоры последнего полугодия.

Жоао МИРАНДА – из «Интера» в «Монако»

Статистика в этом сезоне: 11 матчей

Сделка: трансфер/аренда

Бразилец недоволен отсутствием игровой практики и хочет поменять команду. Представители «Монако» уже засветились в Милане. Защитник может стать очередным громким приобретением монегасков за скромную сумму. Контракт Миранды с «Интером» действует до 2020 года, поэтому в случае отказа в аренде «Монако» придется заплатить около 7 миллионов евро за 34-летнего футболиста.

Давиде ДЗАППАКОСТА – из «Челси» в «Лацио»

Статистика в этом сезоне: 10 матчей, 2 передачи

Сделка: аренда/трансфер

Итальянец потерялся где-то на заднем ряду скамейки запасных «Челси». Всего десять матчей за полсезона – это мало. Игрок это понял и уже договорился об аренде в «Лацио». Но «Челси» против. Лондонцы согласны на более выгодные условия: продажу или оплачиваемую аренду, возможно с правом выкупа.

Торган АЗАР – из «Боруссии» М в «Боруссию» Д

Статистика в этом сезоне: 20 матчей, 12 голов и 7 передач

Сделка: трансфер, 42 млн евро

Дортмунд ищет замену Кристиану Пулишичу и готов купить Торгана Азара. Гладбах не против и просит 42 миллиона евро. Ранее виды на игрока имел «Челси», но после подписания Пулишича интерес пропал. Братья Азары пока не сыграют за один клуб. Торган явно перерос уровень Гладбаха, где почти все держится на нем, и теперь идет на законное повышение.

Миши БАТШУАЙИ – из «Валенсии» в «Монако»/«Эвертон»

Статистика в этом сезоне: 23 матча, 3 гола

Сделка: аренда/трансфер, 26 млн фунтов

Бельгиец по-прежнему принадлежит «Челси», так что его судьбу решает не «Валенсия», где он сейчас в аренде, а головной офис в Лондоне. «Монако» все никак не может договориться об аренде Батшуайи, потому что «Челси» хочет денег и с концами избавиться от форварда. Поэтому Миши с большой долей вероятности отправится в «Эвертон», готовый купить сюрприз с косичками за 26 миллионов фунтов.

Никола КАЛИНИЧ – из «Атлетико» в «Шальке»

Статистика в этом сезоне: 19 матчей, 3 гола и 1 передача

Сделка: аренда с правом выкупа за 15 млн евро

Не реализовавший потенциал хорват продолжает кататься по Европе. На его место в «Атлетико» взяли Альваро Морату и теперь Калиничу нужно искать новый клуб. «Шальке» нашел его сам и готов взять в полугодовую аренду с правом выкупа за 15 миллионов евро. Это даже выше его рыночной стоимости! Кстати в бундеслиге Никола еще не играл.