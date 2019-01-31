И Промес не спас. «Барселона» растоптала «Севилью» в ¼ финала Кубка Испании

Футбол 31 января 2019 12:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

«Барселона» в ответном кубковом матче вынесла «Севилью» вперед ногами – 6:1. Промес отыграл все 90 минут и заработал на Месси пенальти.

«Барселона» в ответном кубковом матче вынесла «Севилью» вперед ногами – 6:1. Промес отыграл все 90 минут и заработал на Месси пенальти.

Камбэк по-каталонски

После 6:1 с «ПСЖ» в ответном матче Лиги чемпионов для «Барселоны» не существует ничего невозможного, и уж 0:2-то, полученные в Севилье, могла отыграть запросто. Так и получилось. Игра началась на высочайших скоростях и с обоюдоострым желанием забить быстрый мяч. Каталонцам повезло больше. Лео Месси, оказавшись в чужой штрафной, почувствовал касание ноги Квинси Промесом, споткнулся о газон и остался на нем лежать. Арбитр Хосе Санчес Мартинес расценил эпизод, как фол, и назначил сомнительный 11-метровый. Взгляните сами.

#Varça

En el Nou Camp hasta el césped hace penalti a Messi.. pic.twitter.com/iPvUePhubR — John Constantine (@johnctnnn) 30 января 2019 г.

После забитого мяча хозяева завладели инициативой и стали создавать у ворот Хуана Сориано момент за моментом, но в обороне были слишком невнимательны и пропустили несколько ответных контрвыпадов. В результате Жерар Пике завалил в своей штрафной Месу, но Яспер Силлессен парировал удар Эвера Банеги с 11-метровой отметки. А спустя четыре минуты «Барсе» довольно курьезно повезло. Ракитич делал проникающую передачу в штрафную соперника и совсем не ожидал, что может стать автором гола. Глупейшая ошибка Сориано.

Cheat-code pass from Arthur Melo → Rakitic pic.twitter.com/0rHlp1H7bP — The Assist (@big_assist) 30 января 2019 г.

Оставшееся до свистка на перерыв время севильцы на равных сражались с превосходящими силами противников. Не по владению мячом (тут сине-гранатовым в Испании равных нет), но по сути происходящего на поле. И все же в втором тайме хозяева дожали оппонента, причем сделали это за две минуты. Сначала Филипе Коутиньо из центра штрафной красиво подрезал мяч головой в дальний угол.

А затем Серхи Роберто классно поддержал атаку, получил тонкую передачу от Месси и зряче пробил в дальний угол – 4:0. 54-я минута, а игра сделана.

Leo to Sergi Roberto which completes Remontada 😍😍😍😍 pic.twitter.com/360u24OhU1 — BT Media (@BTMediaTape) 30 января 2019 г.

«Севилье», чтобы вернуться в игру, нужно было забивать минимум дважды, и половину задачи гости выполнили благодаря пушечному удару Гильермо Араны, но на большее их не хватило. В концовке, когда сил уже почти не оставалось, каталонцы провели две образцово-показательные контратаки. И если первую Месси и компания разыграли, как по учебнику…

88' ⚽ GOOOOOOL, UURRR UFFF, GOOOOOOOOOOOOL DEL BARÇA! GOOOOOOOOL LUIS SUÁREZ!!! BARÇA 5 - 1 SEVILLA (5-3)



😍😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/MsnSwGIhbH — BT Media (@BTMediaTape) 30 января 2019 г.

… то второй – настоящий шедевр сине-гранатового искусства. Примечательно, что оба гола зародились при подаче углового футболистами «Севильи», у которых просто не осталось сил на то, чтобы возвращаться назад.

Oh my lord! Masterclass, Insane counterattack by @FCBarcelona_es , tiki taka and golaza by the goat Messi #BARSEV pic.twitter.com/PYwgXNGcMZ — Melvano (@ireeuw85) 30 января 2019 г.

Так «Барселона» уверенно разгромила своего соперника, вышла в полуфинал Кубка Испании и вновь напомнила всем, что для нее ничего невозможного не существует.

Универсальный Промес

Все 90 минут на «Камп Ноу», как и во всех кубковых матчах «Севильи», отыграл бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес. Несмотря на то, что он стал участником эпизода с пенальти на Месси, в целом игру провел достойно – был легким, быстрым, здорово комбинировал с партнерами заставил изрядно попотеть Жорди Альбу и сохранил силы до последних минут.

Постоянной позиции на поле у голландца нет. В этот раз он появился на правом фланге полузащиты, а в первой игре (2:0) выходил слева. «На Рамон Санчес Писхуан» Квинси, к слову, ассистировал Пабло Сарабии, когда тот открывал счет, хотя, как мы теперь знаем, для общего успеха этого оказалось недостаточно.

Промес упорхнул из «Спартака» в «Севилью» 31 августа, когда створки трансферного окна были уже почти закрыты. Не проведя с новыми партнерами ни тренировки (не говоря уже о сборах), он сходу попал в разгар сезона, поэтому первого выхода в старте в рамках примеры ждал аж до ноября. Зато стабильно выходил в основе в других турнирах – Лиге Европы и Кубке Испании, где результат не имеет решающего значения.

Первые полгода ушли у Промеса на адаптацию. К тому же главный тренер Пабло Мачин каждый раз менял голландцу позицию, и в результате тот в нынешнем сезоне выше середины поля поиграл вообще везде – и на острие, и на позиции оттянутого нападающего, и на месте центрального атакующего полузащитника, и на обоих флангах атаки и полузащиты. Без преувеличения – перепробовал все.И пока не очень понятно, где же Квинси чувствует себя наиболее комфортно. Яркие матчи против «Барселоны» и «Леванте» он провел слева (2 гола, 2 передачи), а против «Акхисара» в октябре-ноябре – справа (1 гол и 2 передачи).

В целом, видно, что Промес привыкает к испанскому стилю игры и смотрится в нем все лучше, что было несложно спрогнозировать – скорость, техника, мягкость обращения с мячом, любовь к дриблингу отлично вписываются в местное представление об игре в футбол. Мачин имеет в своем распоряжении группу очень приличных игроков атаки (Хесус Навас, Сарабия, Франко Васкес, Нолито, Виссам Бен-Йеддер, Андре Силва, Мунир Эль-Хаддади), и Квинси отлично вписывается в эту компанию.

И хотя ее бессменным лидером ему все же стать будет довольно сложно, приятно осознавать, что хотя бы лучшие футболисты чемпионата России могут прижиться в сильном европейском клубе. В последние годы таких положительных примеров все меньше.