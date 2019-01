И Промес не спас. «Барселона» растоптала «Севилью» в ¼ финала Кубка Испании

«Барселона» в ответном кубковом матче вынесла «Севилью» вперед ногами – 6:1. Промес отыграл все 90 минут и заработал на Месси пенальти.

После 6:1 с «ПСЖ» в ответном матче Лиги чемпионов для «Барселоны» не существует ничего невозможного, и уж 0:2-то, полученные в Севилье, могла отыграть запросто. Так и получилось. Игра началась на высочайших скоростях и с обоюдоострым желанием забить быстрый мяч. Каталонцам повезло больше. Лео Месси, оказавшись в чужой штрафной, почувствовал касание ноги Квинси Промесом, споткнулся о газон и остался на нем лежать. Арбитр Хосе Санчес Мартинес расценил эпизод, как фол, и назначил сомнительный 11-метровый. Взгляните сами.

После забитого мяча хозяева завладели инициативой и стали создавать у ворот Хуана Сориано момент за моментом, но в обороне были слишком невнимательны и пропустили несколько ответных контрвыпадов. В результате Жерар Пике завалил в своей штрафной Месу, но Яспер Силлессен парировал удар Эвера Банеги с 11-метровой отметки. А спустя четыре минуты «Барсе» довольно курьезно повезло. Ракитич делал проникающую передачу в штрафную соперника и совсем не ожидал, что может стать автором гола. Глупейшая ошибка Сориано.

Оставшееся до свистка на перерыв время севильцы на равных сражались с превосходящими силами противников. Не по владению мячом (тут сине-гранатовым в Испании равных нет), но по сути происходящего на поле. И все же в втором тайме хозяева дожали оппонента, причем сделали это за две минуты. Сначала Филипе Коутиньо из центра штрафной красиво подрезал мяч головой в дальний угол.

А затем Серхи Роберто классно поддержал атаку, получил тонкую передачу от Месси и зряче пробил в дальний угол – 4:0. 54-я минута, а игра сделана.

Leo to Sergi Roberto which completes Remontada 😍😍😍😍 pic.twitter.com/360u24OhU1

«Севилье», чтобы вернуться в игру, нужно было забивать минимум дважды, и половину задачи гости выполнили благодаря пушечному удару Гильермо Араны, но на большее их не хватило. В концовке, когда сил уже почти не оставалось, каталонцы провели две образцово-показательные контратаки. И если первую Месси и компания разыграли, как по учебнику…

… то второй – настоящий шедевр сине-гранатового искусства. Примечательно, что оба гола зародились при подаче углового футболистами «Севильи», у которых просто не осталось сил на то, чтобы возвращаться назад.

Oh my lord! Masterclass, Insane counterattack by @FCBarcelona_es , tiki taka and golaza by the goat Messi #BARSEV pic.twitter.com/PYwgXNGcMZ