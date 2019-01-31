Алексей Сафонов: Трансферы Паредеса и Ракицкого – нормальный бизнес-план

Футбол 31 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт»

Известный российский агент Алексей Сафонов об агентских за трансфер Паредеса, Марко Трабукки в «Оренбурге» и трагедии Эмилиано Салы.

«В Аргентине по 5-6 агентов могут владеть правами на игрока»

- Какую роль при переходе футболиста из клуба в клуб играют агенты?

- Ключевую. Игрок на протяжении всего сезона не сидит и не думает, в какой клуб ему позвонить, где он нужен и сколько ему там станут платить. Его дело играть в футбол. Для этого существуют агенты или менеджеры, как и у поп-звезд. Их агенты планируют концерты, но суть та же – благосостояние клиента должно расти.

Кажется, что Лионелю Месси или Криштиану Роналду не нужны агенты, они сами найдут себе новый клуб. И все равно у них есть группа людей, которая решает за них множество вопросов – начиная с налогообложения и заканчивая рекламными контрактами. Это целая фабрика. Чем выше уровень игрока, тем лучше он понимает, что ему необходим человек, которому он может доверить вести дела.

При переходе игрока агенты смотрят варианты, предлагают футболиста клубам и ведут переговоры от его имени. Идеальная ситуация, когда игрок приезжает в новый клуб, а агент сам с ним договаривается об условиях контракта, которые всех устраивают. Футболист проходит медосмотр и подписывает контракт.

Интерес агента – финансовый. Он может получить деньги от футболиста за помощь в переходе, в этом случае он старается выбить для него условия получше. А иногда к агентам обращаются клубы, чтобы выяснить, насколько тот или иной вариант усиления реален. Как мы знаем, вести переговоры с игроками можно только за полгода до истечения их действующего контракта, поэтому клубам не выгодно светиться в таких ситуациях, а прощупать почву необходимо.

А бывает, что клуб ведет игрока давно, но тот окончательного решения еще не принял. Например, по Неймару слухи же не просто так появляются все время. Значит, к игроку есть интерес, и теперь его агенты выясняют, сколько в каком клубе ему могут предложить.

Бывают еще такие сделки. Допустим, «Спартак» хочет взять игрока, и чтобы не переплачивать за него, игрок переходит в клуб второй лиги, условный «Долгопрудный». И уже оттуда – в «Спартак». Цена будет ниже. Схемы бывают разные.

- Агент – это четвертая сторона в сделке или представитель футболиста?

- Агент всегда выступает от чьего-то лица, но не всегда футболиста. Его может нанять и клуб.

- Сколько агентов может участвовать в сделке?

- Да сколько угодно. Особенно если речь о Бразилии или Аргентине. Там, бывает, правами на футболиста владеет пять-шесть агентов. Это самая задница, потому что нужно, чтобы совпали интересы всех заинтересованных лиц: одному мало денег, другой считает, что не надо переходить, третий – что надо, но в другой клуб.

- И с каждым агентом покупатель договаривается отдельно?

- Все-таки нет. Каждый агент понимает, что лучше синица в руках, чем в журавль в небе. Если сделка не произойдет, вообще никто ничего не заработает. Но каждая ситуация индивидуальна, нет общей формулы.

Чем лучше футболист играет, тем больше на него спрос и тем проще агенту найти для него новое место. Он с удовольствием пойдет на повышение контрактных условий, а его агент примет такую сделку на ура. Но бывает, что футболист сдувается (например, получает травму), идет на понижение. Клуб боится, что футболист станет играть еще хуже, и агенту требуется убедить покупателя дать определенный уровень условий.

Все индивидуально. Бывает и просто временный спад в игре. Футболист хороший, а у него что-то не пошло, как у Радамеля Фалькао в «Манчестер Юнайтед». Или пример Хамеса Родригеса, который перешел из «Реала» в аренду в «Баварию» за серьезные деньги и перезагрузил карьеру. Об этом агент и думает – что лучше: сидеть в золотой клетке и получать за это бабки или куда-то уйти, чтобы играть?

Лично я уверен, что главная задача агента – найти футболисту клуб, где он будет играть и развиваться. Деньги это, конечно, хорошо, но футбол должен быть на первом месте.

- Нет ли у агента футболиста, на которого есть спрос, соблазна завысить свои комиссионные за участие в переходе? Все равно покупатель найдется, но для футболиста это означает уменьшение вариантов развития карьеры.

- Как и в любой профессии, в агентской деятельности встречаются и порядочные, и непорядочные люди. Многое зависит от отношений между агентом и игроком. Например, у Мино Райолы очень близкие отношения с Джанлуиджи Доннаруммой. Он выбил для него солидный контракт, но из-за этого вратарь подвергся жесткой обструкции со стороны болельщиков. Вполне вероятно, что его ошибки – следствие этого самого давления. Коллег неправильно обсуждать, но, чего скрывать, есть и явно непорядочные люди, для которых важно только свои 20 копеек урвать.

С другой стороны, игрок выбирает агента из людей, которым доверяет. Выбор агента столь же индивидуальный и ответственный момент, как и любое обращение к специалисту. Когда вы идете к стоматологу или на операцию к другому врачу, наводите справки. Лучше ведь обращаться к профессионалу.

В футболе железно работает принцип сарафанного радио. Ты всегда знаешь, кто, где, чего и за сколько. Однажды у Владимира Высоцкого спросили, как он относится к самодеятельной песне. Он ответил, что есть профессиональная деятельность, а есть непрофессиональная. Вы ведь не пойдете к непрофессиональному гинекологу. Так и здесь.

«Агентскую деятельность превратили в частную лавочку»

- По неподтвержденной информации, агенты Леандро Паредеса получили за его переход в «Зенит» € 7 млн помимо тех € 23 млн, что питерцы заплатили «Роме». Такое вообще может быть?

- Обычная сумма агентских комиссионных, по регламенту, составляет 10%, но бывает по-разному, так что да, такое может быть. Например, еще при подписании контракта с «Ромой» агент договаривается о том, что 20-25% от будущего трансфера принадлежит ему. Конкретные цифры знает только агент Паредеса, но в целом такое вполне может быть. Грубо говоря, «Рома» договорилась с «Зенитом» о трансфере Паредеса за €30 млн и пояснила: €23 млн нам, еще €7 млн – агентам игрока.

- Зачем?

- Чтобы не гонять деньги по кругу. Все поставили подписи и сразу получили то, что хотели. Сейчас Паредеса продали почти за €50 млн, так что «Зенит» остался в выигрыше. Скупой платит дважды, и нередко оказывается так, что ты здесь сэкономил, а игрок не заиграл.

- Деньги, отправляемые покупателем агенту в качестве комиссионных, учитываются финансовым фэйр-плей?

- Учитываются. Когда люди хотят что-то скрыть от финансового фэйр-плей, они используют другие инструменты. Существует, например, оффшорная схема. Деньги бросаются в оффшор и расчет происходит уже в рамках этой зоны. Иногда тот, кто продает, не хочет светиться. Отдали игрока, а за какие-то другие услуги деньги с одного оффшора отправились в другой оффшор.

Поэтому и появляются различные футбольные аналоги WikiLeaks. Люди раскапывают очень глубоко. И в России есть примеры таких трансферов. Не буду их приводить, клубы и сами знают, кто какими способами пользуется. В последние годы этого стало поменьше.

- Почему?

- Все-таки рано или поздно это наверняка всплывет, а уход от налогов – уголовно наказуемое деяние. Даже Роналду с Месси от этого не застрахованы, какой бы суперзвездой ни были. В таких играх на грани фола надо быть предельно осторожным.

- Агенты получают процент от перехода или от зарплаты игрока? Или все вместе?

- Двойное представительство недопустимо. Агент может получать проценты или от зарплаты игрока, или от клуба за сам переход игрока. В первом случае между игроком и агентом подписывается долгосрочное соглашение, и агент ведет футболиста, как своего клиента, на протяжении всего этого срока. Во втором он не имеет контракта с игроком и оказывает разовую услугу по сопровождению сделки.

- Отличается ли российская практика от европейской?

- Конечно. Во-первых, в Европе полно агентов. В Италии их под тысячу-полторы, в Англии или Испании примерно столько же. Везде разные схемы. В Англии деньги приходят в местную футбольную федерацию, она определяет свой процент, контролирует сделку и по ее завершении отправляет агенту причитающееся ему.

- А почему в России не так?

- А у нас за пять лет раз семь менялись регламент и иные правоустанавливающие агентскую деятельность документы. То ввели агентов, то отменили, то поменяли статус на посредников. Такого нигде в мире нет – заплатить 10 млн рублей за лицензию посредника и затем платить каждый год еще по 3 млн. Сделали частную лавочку. Значит, кому-то это выгодно, все ведь делается не просто так.

В Европе, конечно, совсем иначе.

- 3 млн рублей – крупная сумма. Получается, что российским агентам невыгодно работать с игроками низшей лиги?

- Есть такая ситуация. Видимо, люди заинтересованы в том, чтобы монополизировать этот рынок – будет там два-три агента. Такого нигде в мире нет, а у нас может пройти. Половина тех, кто работают в низших лигах, делают это втихую, но такого, чтобы кто-то написал жалобу в ФИФА, нет. Молчат – значит, всех все устраивает.

«В ЦСКА бывают задержки, зато клуб стабильно выступает в Еврокубках»

- Помимо данных о переходе Паредеса в «Зенит» есть аналогичная информация о приобретении Себастьяна Дриусси и Эмилиано Ригони. Якобы и при их трансферах в Петербург агенты получили сверхкрупное вознаграждение. Так или иначе, бросается в глаза, что во всех трех случаях фигурируют футболисты из Аргентины. Это особенности южноамериканской страны или у них просто общий агент?

- Я не Football Leaks, и точных данных у меня нет. В каждом хорошем клубе, в том числе и «Зените», есть серьезная скаутская служба. Она просеивает футболистов и выбирает наиболее подходящих под задачи клуба. Скауты эти получают вознаграждение. Могут и на зарплате сидеть, а могут получать процент от продаж.

Аргентинский рынок, сами понимаете, темный и сложный. Здесь хорошо себя чувствует Роберто Манчини, который приходил в «Зенит» в 2017 году. Тогда в клубе и появились все эти аргентинцы. А раньше он работал с Карлосом Тевесом и Серхио Агуэро, так что ничего удивительного... Но вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что с бразильцами другая ситуация.

А вообще коррупционные схемы могут возникнуть в любой стране. Даже в Италии было нечто подобное. Понятно, что все хотят больше заработать и заплатить меньше налогов.

- Если европейские клубы не платят высокие агентские, а российские идут на это, не появляется ли у наших команд репутация дурачков, с которых можно состричь больше?

- Конечно! Многие иностранцы к нам едут не потому, что у нас какой-то сверхсильный чемпионат. Те же Халк и Аксель Витсель не скрывали, что приехали заработать. Слава богу, что они заиграли и поехали дальше играть на высоком уровне. Для них РПЛ стала трамплином, и это очень хорошо – люди приехали не доигрывать, а играть, заработали хорошие деньги и принесли своим клубам пользу и прибыль.

Тот же Паредес отличный пример. В «Зените» он не блистал, но у «ПСЖ» серьезная скаутская служба. Значит, хорошо знают его еще по Аргентине или видели в «Роме». Просто так французы не стали бы выбрасывать деньги на ветер. Значит, понимают, что в дальнейшем смогут его перепродать.

Совсем иная ситуация с Ярославом Ракицким. Понятно, что он приехал помочь «Зениту» завоевывать трофеи, потому что отбить затраты на его перепродаже, как было в свое время с Анатолием Тимощуком, уже не получится. Это не тот вариант, тем более он центральный защитник. Перед «Зенитом» стоит задача выиграть чемпионат России, и под эту задачу берется футболист. Продали Паредеса почти за €50 млн, купили за десятку Ракицкого – нормальный бизнес-план.

- Насколько вообще корректно клубу, финансируемому из государственного бюджета, тратить крупные средства на комиссии агентам?

- Футбол – это бизнес. К сожалению, у нас мало клубов, которые выходят в плюс. Не знаю, насколько это правда, но считается, что в России только «Зенит» имеет положительный баланс, хотя лично мне в это не совсем верится.

Понятно, что частные клубы – это идеальная схема. У нас ведь бывает как? Не нравится губернатору футбол, и клубы начинают валиться, как карточный домик. Футбольный клуб-то дорогая игрушка. Сколько уже таких проектов лопнуло? Один «Анжи» чего стоит.

Корректно – не корректно, но это бизнес. Просто надо из футбола делать продукт, который будут покупать. В той же Англии на трансляциях зарабатывают €1,5 млрд, а у нас такого нет, и хорошие стадионы появились только к чемпионату мира. И еще возникает вопрос, кто и как их будет в Саранске, Екатеринбурге, Сочи и других городах содержать. По 300 млн рублей в год на содержание стадиона – не каждый клуб выдержит.

- Есть ли российские клубы, принципиально отказывающиеся платить высокую комиссию агентам?

- Конечно, ведь кризис очень сильно по всем ударил. В ФНЛ даже приняли решение ограничить заработную плату 300 тыс. рублей. Какие там агентские? Во второй лиге люди вообще получают 20 копеек. Агентские могут платить 5-6 клубов РПЛ, остальные и не платят.

- ЦСКА входит в эти 5-6 клубов?

- У ЦСКА своя политика, но и они все равно за тех же бразильцев какие-то деньги наверняка платят, пусть и в пределах разумного. По соотношению «цена-качество» и достигаемому результату за последние 15 лет армейцы – несомненные лидеры трансферного рынка России.

Важное качество – уметь вовремя продать. Жо, Сейду Думбия, Ивица Олич и многие другие уходили на пике. Можно было пораньше расстаться с Кейсуке Хондой и Даниэлем Карвальо, но 100% попаданий не бывает – люди же не компьютеры. К тому же футбол травматичный вид спорта. Футболист может получить травму и не заиграть.

А кто-то просто не хочет уезжать, как Игорь Акинфеев. На нем можно было бы прилично заработать, но не все мерится деньгами – он гордость команды, играет здесь 100 лет, обожаем болельщиками. Это тонкий вопрос.

Да, бывают задержки по зарплате, зато команда стабильно участвует в еврокубках, ребята понимают, что отдаваться на поле надо максимально. Тем более, что, хотя и с задержками, но им все до последней копейки выплачивается. Футболисты доверяют Евгению Гинеру, а он не совершает проколов вроде покупки за €12 млн Педро Роши, который ни украсть, ни посторожить.

«Интересно последить за Трабукки в «Оренбурге»

- Марко Трабукки занял пост селекционера в «Оренбурге». Зачем агенту официальная должность в клубе и зачем агент клубу?

- Это неплохой ход. У меня в свое время тоже был подобный опыт. Мы неофициально собирали команду в Томске, выводились в РПЛ и Лигу Европы. Агенты знают все нюансы. Коллегам сложно их обмануть. Если он коммуникабельный, с другими агентами всегда договорится: «У нас сейчас нет денег. Дайте на перспективу молодого. Через год парень выстрелит, и вы на нем заработаете».

Это нормальный подход. Когда никто не верил, что из «Спартака» можно выдернуть Артема Дзюбу, он за символические 100 тыс. приходил играть в «Томь». Там же играли Федор Кудряшов, Олег Иванов, Валерий Климов, а тренировали Валерий Непомнящий, Валерий Петраков. Понятно, что ломовых денег не было, но делали команду.

Мне интересно было, когда «Сибирь» выходила в РПЛ, играла в финале Кубка России, пробивалась в Лигу Европы, где проиграла только ПСВ, хотя дома выиграла (1:0). И больше в РПЛ «Сибирь» никогда не выходила. Там было 14 моих клиентов. Профессионал – он везде профессионал.

Я собрал команду для «Химок», когда тренером был Равиль Сабитов, за €420 тыс. 13 футболистов взяли за эти деньги и шли на третьем месте в ФНЛ, когда я ушел. Не все измеряется деньгами, есть и другие факторы.

Другой пример – Роман Орещук, который быстро собрал игроков в «Динамо», и они за год вернулись в РПЛ, продали Романа Зобнина и вышли в плюс – и по деньгам, и в спортивной части. У агента очень большой опыт – он видит много игроков, у него есть все нужные контакты.

Допустим, берут клубы, финансируемые большими корпорациями, человека и называют его – спортивный директор. А он ничего не знает. Или они нанимают агента, который знает все нюансы. Нужен правый защитник или левый – мне проще найти у коллег подходящего кандидата, соответствующего критерию «цена – качество». Считаю, что это нормально.

Поэтому появление Трабукки в «Оренбурге» мне даже интересно. Человек, наверное, хочет доказать уровень своего профессионализма. Одно дело, что в «Спартаке», обладающем большими средствами, он собрал команду, выигравшую чемпионство, и совсем другое – в Оренбурге. Значит, человек хочет с меньшими деньгами показать, чего стоит.

- Сейчас рассмотрели бы предложение от команд второй половины РПЛ занять должность селекционера?

- Если руководство играет вдолгую и на первом месте для него футбол, а не распил бюджета, чтобы не получилось, что завтра губернатору игрушка надоест, и он все бросит. Это самое неприятное – когда отыгрываешь сезон, и команда фактически исчезает. Был «Ротор» – стал «Ротор-2» или «Ротор-Волгоград», была «Кубань» – теперь какой-то «Урожай».

Я бы пошел только в тот проект, в котором буду уверен, что если приглашу футболистов, клуб выполнит перед ними все обязательства. Не хочется краснеть, когда смотришь им в глаза – у всех семьи, кредиты, другие моменты. А их кидают на деньги, просто переименовав команду в том же городе.

Когда в «Сибири» был Скороходов, он выполнял все обещания. Мы с ним были единым механизмом и быстро собрали хорошую команду, в которой, например, играл Медведев. Тогда я знал, что все будет выполнено. А когда был решающий матч за выход в РПЛ, в раздевалке пообещали подарить игрокам основного состава по «БМВ». Сейчас это дико звучит, но тогда было выполнено и это обязательство. Ребята получили по «БМВ», хотя этого не было прописано ни в контрактах, нигде. Просто люди были нормальными, и в городе был бум, на футбол ходили активно.

Футбол, как наркотик. Если им занялся, сложно уйти. Если бы был интересный проект, собрался бы, сорвался и поехал. Но сам навязываться никому не хочу. Знания и опыт есть, но заниматься пилорамой не хочу и не буду. Футбольный мир тесен, все знают, кто на ком зарабатывает.

«Трагедия Салы отдельно, финансы отдельно»

- Трагичнейшая история произошла с аргентинским нападающим Эмилиано Салой, который пропал по дороге из «Нанта» в «Кардифф Сити». Как решаются финансовые вопросы между клубами в такой ситуации?

- Эти вопросы к юристам, но вообще все сделки в Европе страхуются. Здесь даже не хочется говорить о деньгах. Парень в самом соку, мечтал в Англии поиграть – и тут такая трагедия. Даже некорректно обсуждать финансовую сторону. Клуб потерял игрока, а семья – сына, мужа, отца.

Серьезные игроки уровня Месси или Роналду страхуются от травм или гибели на серьезные суммы. Думаю, здесь аналогичная ситуация.

- Может ли лига помочь клубам?

- В Англии футбол – это продукт. Посмотрите, они все матчи начали с минуты молчания. Клубы под защитой лиги, и она вполне может выделить из €1,5 млрд доходов какую-то сумму. Но все это второстепенно. Главное – это человеческий фактор. Думаю, и те, и другие получат деньги. Это ведь форс-мажор. Футбол – травматичный вид спорта. Я сегодня могу взять игрока, а он завтра умрет на поле. Такое тоже бывает, хотя все проходят медосмотр.

Когда мне говорят о том, что футболисты совсем обнаглели, получают бешеные бабки, меня это злит. Ты какой-то там чемпион по спортивной ходьбе, вас смотрят 20 человек, а тут миллионы и миллиарды зрителей, ставки и много чего еще. Это продукт. Надо памятник поставить тому, кто придумал вид спорта под названием футбол.

Поэтому хочется отделить мух от котлет. Трагедия отдельно, финансы отдельно. Для меня всегда человеческий фактор был ключевым. Чтобы люди не думали, мол, Сафонов впарил мне игрока, заработал денег и привез глухонемого. Мне бы стыдно было.

Бывает такое, что звонят, говорят, помоги пристроить игрока. У него кресты, еще что-то. Играть не будет, зато будет зарабатывать, а мы с вами деньги поделим. Про себя думаешь: «Блин, ну вы ведь близкие родственники. Вам на него плевать, на первом месте деньги. Ну, куда его в таком состоянии? Вы о чем?».

- Возвращаясь к теме Салы, футболисты страхуются на период контракта или переходы тоже можно застраховать?

- На период контракта футболисты 100% страхуются от травм и других случаев. Это даже не обсуждается. Но и сделки наверняка страхуются от различных форс-марожоров.

- Какие вы видели самые причудливые пункты в контрактах футболистов?

- Видел такой пункт, согласно которому если футболист в аренде играет менее чем в 50% матчей, его аренда увеличивается со 100 тыс. до 600 тыс.Таким образом арендодатель страхуется от того, чтобы его футболист не сидел на лавке. И арендатор вынужден ставить игрока, каким бы слабым он ни был, иначе попадет на поллимона.

Машина, детский садик, школа – это типичные моменты. Армия в контракт не вписывается, но выделяется определенная сумма, и эти вопросы решаются. Может быть прописано, сколько переездов/перелетов членам семьи оплачивает клуб. У меня был случай, когда футболист, играя в Израиле, прописал в контракте пункт, согласно которому члены его семьи, которые приедут из России, могут пройти бесплатное лечение за счет средств клуба. Там дорогая медицина.

Бывает, что игрок заранее оговаривает, что будет играть только в таких-то бутсах, потому что у него уже есть рекламный контракт.