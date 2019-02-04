Итоги выходных: Головин опять забил, Роналду лучший в Италии, «Сити» вынес «Арсенал»

Футбол 04 февраля 2019 14:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» – о самых ярких европейских матчах на прошедших выходных.

АНГЛИЯ

У «СИТИ» НЕТ ПРОБЛЕМ. ГВАРДИОЛА ОПЯТЬ ХИТРИТ СО СХЕМОЙ

«Манчестер Сити» – «Арсенал» – 3:1

Центральный матч 25-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (3:1) получился предсказуемым. Лондонцы сопротивлялись в течение первого тайма, быстро отыгрались, но после перерыва сдулись. Команда Хосепа Гвардиолы тактически съела соперника благодаря высокому мастерству и хитрой схеме: Фернандиньо при необходимости садился в оборону четвертым защитником и уходил в среднюю линию при созидании (из глубины начал атаку на второй гол).

Отрыв между «Сити» и «Ливерпулем» может сохраниться, но матч с «Арсеналом» показал: у чемпиона нет проблем, поражение от «Ньюкасла» (1:2) следует считать недоразумением. Зато проблемы сохраняются у «Арсенала» и Унаи Эмери. Канониры по-прежнему не стабильны, барахтанья с четвертого места до шестого становятся системой.

ИСПАНИЯ

«РЕАЛ» УБРАЛ «АЛАВЕС», МЕССИ СПАС «БАРСЕЛОНУ»

«Реал» – «Алавес» – 3:0

«Барселона» – «Валенсия» – 2:2

«Бетис» – «Атлетико» – 1:0

Обладатель Лиги чемпионов последних лет наконец-то в форме. Кажется, с черной полосой покончено. «Реал» спокойно (в этом сезоне редкость) разобрался с «Алавесом» – командой, которая долгое время находилась выше мадридцев. Поражение отбросило выскочку на седьмое место в примере, а «Реал» сократил отрыв от «Барселоны» до восьми очков, «Атлетико» еще ближе – всего в двух.

«Валенсия» устроила на «Камп Ноу» настоящее шоу. Команда Марселино с Денисом Черышевым в основе отгрузила «Барселоне» два гола и только чудом не победила. Гений Лионеля Месси спас Каталонию от недоразумения – 2:2. «Барса» оступилась, но «Атлетико» не воспользовался ситуацией. Команда Диего Симеоне прервала 18-матчевую беспроигрышную серию, минимально уступив в Севилье «Бетису». Если интрига в чемпионате Испании еще жива, то она похожа на умирающего старика, уже написавшего предсмертную записку.

ИТАЛИЯ

«ПАРМА» В ОГНЕ, ПЕНТЕК НА ПИКЕ, РОНАЛДУ ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

«Интер» – «Болонья» – 0:1

«Рома» – «Милан» – 1:1

«Ювентус» – «Парма» – 3:3

22-й тур серии А получился кайфовым. «Интер» проиграл «Болонье», куда триумфально вернулся Синиша Михайлович. Позиции миланцев на третьем месте все хуже, они уже ближе к «Милану» и «Роме», чем к «Наполи». Первые кстати провели классный матч в Риме: снова забил Кшиштоф Пентек, а римляне хоть немного пришли в себя после унизительных 1:7 в Кубке Италии от «Фиорентины».

В Парме тоже было жарко. «Ювентус» с Роналду вел в счете 3:1, рядовая победа, казалось, была в кармане, но дубль Жервиньо (сначала гол пяткой, а потом дальним ударом) чуть притормозил туринцев. Криштиану оформил дубль, стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии с 17 голами и вновь доказал свою исключительность. На данном этапе никто не забивал больше него за «Ювентус» со времен Давида Тразеге.

ФРАНЦИЯ

ПОРАЖЕНИЕ «ПСЖ», ПОБЕДА И ГОЛ ГОЛОВИНА

«Лион» – «ПСЖ» – 2:1

«Монако» – «Тулуза» – 2:1

Кое-что в чемпионате Франции может измениться. И если несмотря на поражение «ПСЖ» от «Лиона» чемпионская интрига вряд ли воскреснет, то перспективы «Монако» остаться в лиге 1 и не вылететь в низший дивизион становятся осязаемыми. Леонарду Жардим вернулся в Монте-Карло и практически сразу не без помощи новичков – в частности Желсона Мартинша – потащил «Монако» наверх. Победа над «Тулузой» и гол Головина подняли монегасков на 18-е место в таблице. Чисто теоретически коллектив еще может не только закрепиться где-то выше в середине, но и пролезть в еврокубки. Головин забил во втором матче подряд – теперь в чемпионате. Голы получились почти одинаковыми – передача Мартинша под вход в штрафную с правого полуфланга и мощный удар россиянина. Александр мог отгрузить «Тулузе» дважды, но второй не менее классный удар пришелся в крестовину. ВИДЕО ГОЛА