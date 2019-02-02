Головин забил за «Монако» во второй игре подряд (видео)

Футбол 02 февраля 2019 22:29 Источник: «Советский спорт»

Полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счет в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Тулузой».

Россиянин отличился на 15-й минуте, ему ассистировал Желсон Мартинш.

Для Головина этот гол стал вторым в составе «Монако» и первым в лиге 1. Впервые он отличился в прошлом матче, когда монегаски по пенальти уступили «Генгаму» в 1/2 финала Кубка французской лиги.

Напомним, в стан команды из лиги 1 22-летний хавбек перешел в июле минувшего года из ЦСКА за 30 миллионов евро. Помимо двух мячей, на его счету 20 игр и две голевые передачи.