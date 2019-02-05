Аяз Гулиев: Согласен с Паршивлюком – надо быть сдержаннее

Футбол 05 февраля 2019 20:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Александр Августин

22-летний полузащитник поделился впечатлениями от первых тренировочных матчей за «Спартак» после зимнего перехода из «Ростова».

«КАРПИН СКАЗАЛ, ЧТО К НЕМУ ВСЕГДА МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ»

Напомним, Гулиев присоединился к красно-белым в начале января. Аяз – спартаковский воспитанник, но родному клубу пришлось выкупать его контракт у ростовчан за миллион евро. Притом что прошлым летом донецкий клуб приобрел Гулиева у «Спартака» за пятьсот тысяч.

Во вторник талантливый хавбек начал с первых минут игру с «Марибором» в Белеке. А до этого он принял участие и во всех трех матчах предсезонного турнира в Дохе, где спартаковцы последовательно победили «Ростов», «Зенит» и «Локомотив». Тогда Олег Кононов дважды выпускал Гулиева в стартовом составе. Тот был очень активен, во встрече с питерцами отметился голевой передачей на Дениса Глушакова.

– «Спартак» очень уверенно выглядит нынешней зимой – есть и игра, и победы. Да и вы сами вроде на подъеме. Это так?

– Настроение у всей команды отличное. Но в основном именно из-за игры. Результаты нас интересуют в меньшей степени. Выиграли турнир в Дохе – хорошо. Но если бы не заняли первое место, никто бы не расстроился. На сборах главное – налаживать игровые связи, набирать форму, сплачиваться.

Сейчас «Спартак» на ходу. Но все понимают, что главные испытания команду ждут весной. Лучший футбол нужно будет показывать уже в РПЛ и Кубке России.

– Уже можно сказать, что команда сыгралась?

– Прогресс чувствуется каждый день. Мы тренируемся в двухразовом, взаимопонимание между новичками и старожилами улучшается. Каждый примерно понимает, куда бежать, как и под кого открываться. Пазл складывается – получаются красивые эпизоды. Но о стопроцентной сыгранности рано говорить. До возобновления сезона почти месяц. Впереди много работы.

– Еще в декабре вы были игроком «Ростова». С какими чувствами выходили в Дохе на матч против недавних одноклубников?

– Поначалу было немного непривычно. Но это продлилось минуты две, не дольше. На поле ты с головой уходишь в игру. Для тебя есть твоя команда, сейчас это «Спартак», и соперник. Неважно, кто персонально тебе противостоит.

Ну а после матча мы, конечно, с ростовскими ребятами пообщались. Был рад всех снова увидеть. Не только игроков, но и тренеров и персонал «Ростова».

– С Валерием Карпиным, у которого вы осенью ярко раскрылись, отдельно поговорили?

– Конечно, пообщался и с ним тоже. Благодарен Валерию Георгиевичу за приобретенные в «Ростове» футбольные знания и навыки. Они точно пригодятся в дальнейшей карьере. Георгиевич пожелал удачи, сказал, что к нему всегда можно обращаться.

«У КОНОНОВА МНОГО ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ»

– После турнира в Дохе «Зенит» серьезно укрепился. Вы побеждали немного другой состав питерцев…

– Все в трансферное окно делают приобретения. А у «Зенита» в феврале – Лига Европы. Им совсем скоро играть официальные матчи, поэтому команда особенно усиленно готовится… Но нас сейчас изменения в составах соперников волнуют мало. Интересно, конечно, читать разные новости о переходах, но выводы можно будет делать уже весной. Когда пойдут игры РПЛ.

– Открыли для себя что-то новое в тренировках Олега Кононова.

– У каждого тренера свои нюансы подготовки. Если в двух словах – Кононов делает упор на контроль мяча, поэтому много игровых упражнений. Во время контрольных матчей стараемся использовать домашние заготовки. Доводим многие вещи до автоматизма. Чтобы весной иметь в арсенале побольше наигранных комбинаций. Футбол Кононова – комбинационный.

– В недавнем интервью ваш бывший одноклубник по «Ростову» Сергей Паршивлюк, так же, как и вы, спартаковский воспитанник, посоветовал вам в нынешней команде не слишком давать волю эмоциям, сдерживать себя.

– Да, читал. И полностью согласен с Сергеем. Мы давно знакомы, у нас общий агент…

Пожалуй, в игре я действительно веду себя слишком вспыльчиво. Это не проблема – просто черта характера, которая порой мешает, приводит к травмам и карточкам. Старался над этим работать еще в «Ростове», теперь продолжаю в «Спартаке». Надо уметь себя сдерживать. И на поле, и в жизни.

Повторюсь, Сергей абсолютно прав.

– А как отнеслись к пожеланиям Паршивлюка вытеснить из состава Дениса Глушакова и Романа Зобнина?

– Мне приятно, что Серега переживает за мое будущее в «Спартаке», хочет, чтобы я постоянно играл. Но в любой команде идет здоровая конкуренция за место в составе. У меня нет цели вытеснить конкретно Зобнина или Глушакова. Но я, конечно, буду рад проводить на поле как можно больше времени. А как распределять минуты между футболистами – решает Кононов.

«С ГЛУШАКОВЫМ ВСЕ О’КЕЙ, И АЙРТОН УЖЕ ВПИСАЛСЯ»

– На этой неделе суд официально расторг брак Глушакова, по большинству пунктов встав на сторону его супруги Дарьи. Как шумиха вокруг всей этой не самой приятной ситуации отражалась на Глушакове?

– Денис вкалывает по полной на тренировках и в матчах выполняет огромный объем работы – и в атаке, и сзади. В футбольном смысле с Глушаковым все в порядке. А о его внутренних ощущениях лучше спрашивать самого Дениса.

– Как вписался в команду бразильский новичок Айртон?

– Вы же сами наверняка видите – отлично вписался, уже и голы забивает! Поначалу Айртон больше держался в компании со своими соотечественниками – Луисом Адриано, Фернандо, Педро Рошей. Но сейчас он уже наладил контакт со всеми. Может даже пошутить.

– На родине Айртона очень популярны смешанные единоборства. Вы тоже большой поклонник ММА. Смотрели последний бой Федора Емельяненко, в котором его за 35 секунд нокаутировал американец Райан Бейдер?

– Да, смотрел бой. Неожиданное поражение. Видимо, годы берут свое.

– Еще вы большой поклонник таланта Хабиба Нурмагомедова. Что думаете о решении UFC наложить на нашего чемпиона штраф?

– Читал интервью Хабиба, в которых он комментировал ситуацию. Всем было понятно, что его ждет штраф за драку. Но сумма, мягко говоря, удивила. Полмиллиона долларов – это слишком! Да еще и девять месяцев дисквалификации… Впрочем, Хабиба им не сломить. Уверен, после дисквалификации он еще не раз напомнит о себе и покажет, что является великим чемпионом.