Глушакова обязали ежемесячно платить жене 4 млн рублей

Футбол 05 февраля 2019 22:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Швецов Андрей

Пока Денис Глушаков готовился в Белеке к матчу с «Марибором», Никулинский районный суд в Москве поставил точку в его бракоразводном процессе с теперь уже бывшей супругой Дарьей. Спартаковца обязали ежемесячно платить алименты в размере одной трети всех доходов до совершеннолетия детей и дополнительно еще 100 тысяч рублей до 15 декабря, когда его младшей дочке Александре исполнится три годика.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Напомним хронологию событий. Денис и Дарья жили в городе Миллерово Ростовской области на соседних улицах. Познакомились в 2008 году, а в 2009-м, там же, в Миллерове, сыграли свадьбу. 26 сентября 2011 года у пары родилась дочь Валерия, 15 декабря 2016 года – вторая дочь Александра.

Неизвестно, в какой момент в семье наступил разлад, но 18 сентября 2018-го, спустя 10 лет и 3 месяца после свадьбы, Дарья разместила в интернете скандальное видео с Денисом и якобы его любовницей в бане. Тут же выяснилось, что супруги подали на развод. При этом Глушаков сделал это в родном городе, видимо, полагая, что в тамошнем суде отстоять свои интересы будет проще. В итоге громкое дело перенесли в Москву, по месту проживания обоих истцов.

Ну а потом посыпались грязные подробности. По словам адвоката Дарьи Сергея Жорина, Денис пытался тайно вывести деньги со счетов, а также переоформил дом на свою маму и выставил на продажу. Дальше - больше. 11 декабря были опубликованы аудиозаписи, на которых капитан «Спартака» грозит Дарье расправой…

РАЗВЯЗКА

Перед заседанием Никулинского суда Денис сменил адвокатов. Еще 4 февраля его новые защитники заявили, что футболист частично отказывается от иска и согласен оставить детей их матери. А во вторник был оглашен окончательный вердикт. Вот как его, по горячим следам, растиражировал в своем твиттере Жорин: «Итог: 1/3 со всех его заработков + 100 тысяч рублей на жену. Мы довольны. Денис, скорее всего, нет. Сохранение семьи отменяется».

По нашим данным, Глушаков в «Спартаке» получает около 2 миллионов евро в год. Или около 12,5 млн рублей в месяц. То есть, Дарье он будет отдавать 4,1 миллиона ежемесячно. Не считая 100 тысяч в период до 15 декабря 2019 года.