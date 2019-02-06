После СИЗО - в колонию. Что будет дальше с Кокориным и Мамаевым?

Футбол 06 февраля 2019 16:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Яременко Николай

Кокорину и Мамаеву продлили срок содержания в СИЗО. Главный редактор «Советского спорта» объясняет, почему это укладывается в логику уже вынесенного заранее решения, которое для нас станет новостью по осени.

Сразу скажу, что все, что написано ниже - не инсайд из высоких судебных кабинетов или каких-нибудь неведомых недр администрации, где якобы давным-давно - если верить записным комментаторам всего и вся - приняты решения. Это моя апперцепция, то есть личное представление о том, как скорее всего будет развиваться ситуация в ближайшее время. Суждения все сделаны исходя из политической логики и опыта тех судебных процессов, которые принято называть «резонансными».

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Впрочем, резонанс - понятие весьма себе переменчивое. Внимание к делу Кокорина и Мамаева было на пике общественного внимания разве что в первые две-три недели после уверенно долетевших до лица г-на Пака стульев. Сейчас о них не вспоминает никто. Почти никто. В общественно-политической повестке дня - совсем никто. В околоспортивной - раз в два месяца, весьма так вяло, при новостях об очередном продлении срока содержания под стражей.

Иного исхода, кроме продления, сейчас и быть не могло. Объясняется все просто: если бы хотели оставить на свободе, оставили бы с самого начала. Но общественный запрос на посадку «зажравшихся миллионеров» был. Расклады во властных структурах (сейчас не буду пересказывать кучу версий с деталями - каких угодно конспирологических версий хватает в анонимных телеграм-каналах) были таковы, что и оттуда поступил сигнал: наказать!

В итоге - вне зависимости от того, кто первый начал (читай, провоцировал Кокорина пострадавший Пак словами или только своим существованием), вне зависимости от того, кидает ли сейчас на волю футболист малявы с покаянием, суд пока что будет продлевать каждые два месяца срок. И не важно, осуществлены ли все необходимые следственные действия или не осуществлены. Приговор будет вынесен в конце лета - начале осени, когда интерес к сидельцам снизится до абсолютного нуля.

Интрига могла бы быть в том, переквалифицируют ли обвинения, не примешают ли сюда тему межнациональной розни (о том, что Пака называли то ли «китайцем», то ли «узкоглазым», информации было поначалу немало). Но судя по всему, этого джина из бутылки точно выпускать никто не готов. Поэтому побоями это так и останется.

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Ясно, что срок будет реальным. Скорее всего не символическим, а будет равняться где-то полутора - двум годам. По нынешним правилам, срок пребывания в СИЗО засчитывается к сроку на зоне как 1,5:1 (при определенных обстоятельствах суд может пересчитать как 2:1 - это всегда прописывается в приговоре). В зале суда они на свободу точно не выйдут. Небольшой «хвостик» срока еще останется. Отправятся в колонию в соответствии с приговором суда (скорее всего адвокаты процесс затягивать апелляциями не станут). Когда прибудут на место, нам объявят, что все убытки пострадавшим оплачены, ущерба больше нет, все довольны. И уже оттуда выйдут на свободу. То есть приговор вступит в силу и по варианту небезызвестной Васильевой они выйдут уже оттуда.

Конечно, есть варианты. Может повлиять на исход дела политическая обстановка или еще какие кризисы. Но это уже нюансы, не влияющие на общий алгоритм.