Народ против Кокорина и Мамаева: хроника

Футбол 06 февраля 2019 13:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Хронология дела Кокорина и Мамаева

8 октября

После бессонной ночи, выйдя из стриптиз-клуба, на парковке перед гостиницей «Пекин» Александр Кокорин, Павел Мамаев вместе с Кириллом Кокориным и приятелем Александром Протасовицким избили ногами Виталия Соловчука, водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Около 9 часов утра они же в столичном кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице напали на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.

Оба эпизода попали в объективы камер видеонаблюдения. Уже через несколько часов записи драк с участием футболистов оказались в интернете и стремительно распространились .

10 октября

В отношении футболистов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ – (грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти – инцидент с Паком и Гайсиным), а также статье 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль – инцидент с Соловчуком).

11 октября

Тверской суд Москвы арестовал четверых подозреваемых. Срок ареста установлен до 8 декабря. Все четверо содержатся в московском СИЗО "Бутырка". Им грозит до семи лет лишения свободы в соответствии с ч 2 статьи 213 УК РФ.

11 октября

Адвокатами Александра Кокорина подана апелляционная жалоба.

19 октября

Постановление Тверского районного суда г. Москвы от 11 октября 2018 года, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 8 декабря 2018 года в отношении подозреваемого Кокорина А.А. - оставить без изменения, апелляционные жалобы защитников – без удовлетворения.

5 декабря

Александр Кокорин и Павел Мамаев впервые после 10 октября встречаются в зале заседаний Тверского районного суда Москвы. Ближе к 17.00 суд удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого сроком на два месяца. Таким образом, обвиняемые останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

7, 10 и 11 декабря

Адвокаты подают апелляционные жалобы.

14 декабря

Прокуратура Москвы нашла нарушения в деле Кокорина-Мамаева. «Изучением материалов уголовного дела установлено, что <…> все обстоятельства, подлежащие доказыванию не установлены, следственные и процессуальные действия выполнены не в полном объеме», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство потребовало устранить допущенные в ходе предварительного расследования нарушения.

18 декабря

Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы адвокатов Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Обвиняемые по двум статьям будут находиться в СИЗО, как минимум, до 8 февраля 2019 года.

1 февраля 2019 года

Следствие просит продлить пребывание всей компании в СИЗО до 8 апреля. Это будет решаться 6 февраля.

5 февраля

Кокорин пишет письмо, в котором просит прощения почти у всех.

6 февраля

В 12.00 началось очередное заседание Тверского районного суда Москвы.