Народ против Кокорина и Мамаева: хроника

Хронология дела Кокорина и Мамаева
8 октября
После бессонной ночи, выйдя из стриптиз-клуба, на парковке перед гостиницей «Пекин» Александр Кокорин, Павел Мамаев вместе с Кириллом Кокориным и приятелем Александром Протасовицким избили ногами Виталия Соловчука, водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Около 9 часов утра они же в столичном кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице напали на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.
Оба эпизода попали в объективы камер видеонаблюдения. Уже через несколько часов записи драк с участием футболистов оказались в интернете и стремительно распространились .
10 октября
В отношении футболистов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ – (грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти – инцидент с Паком и Гайсиным), а также статье 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль – инцидент с Соловчуком).
11 октября
Тверской суд Москвы арестовал четверых подозреваемых. Срок ареста установлен до 8 декабря. Все четверо содержатся в московском СИЗО "Бутырка". Им грозит до семи лет лишения свободы в соответствии с ч 2 статьи 213 УК РФ.
11 октября
Адвокатами Александра Кокорина подана апелляционная жалоба.
19 октября
Постановление Тверского районного суда г. Москвы от 11 октября 2018 года, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 8 декабря 2018 года в отношении подозреваемого Кокорина А.А. - оставить без изменения, апелляционные жалобы защитников – без удовлетворения.
5 декабря
Александр Кокорин и Павел Мамаев впервые после 10 октября встречаются в зале заседаний Тверского районного суда Москвы. Ближе к 17.00 суд удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого сроком на два месяца. Таким образом, обвиняемые останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года.
7, 10 и 11 декабря
Адвокаты подают апелляционные жалобы.
14 декабря
Прокуратура Москвы нашла нарушения в деле Кокорина-Мамаева. «Изучением материалов уголовного дела установлено, что <…> все обстоятельства, подлежащие доказыванию не установлены, следственные и процессуальные действия выполнены не в полном объеме», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ведомство потребовало устранить допущенные в ходе предварительного расследования нарушения.
18 декабря
Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы адвокатов Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Обвиняемые по двум статьям будут находиться в СИЗО, как минимум, до 8 февраля 2019 года.
1 февраля 2019 года
Следствие просит продлить пребывание всей компании в СИЗО до 8 апреля. Это будет решаться 6 февраля.
5 февраля
Кокорин пишет письмо, в котором просит прощения почти у всех.
6 февраля
В 12.00 началось очередное заседание Тверского районного суда Москвы.