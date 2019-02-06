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Футбол06 февраля 2019 13:10Автор: Зетилов Игорь, Григорьевская Юлия

Кокорина и Мамаева снова привезли в суд (онлайн)

"Советский спорт" представляет онлайн-трансляцию очередного заседания суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

"Советский спорт" представляет онлайн-трансляцию очередного заседания суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Все подозреваемые присутствуют в Тверском районном суде столицы. За первый час заседания суда собравшиеся услышали только то, что уже известно всей стране. Единственное отличие - неработающий поначалу микрофон судьи. То, что она говорила, никто не слышал.

Следователь настаивает на необходимости продлить пребывание подозреваемых в СИЗО "Бутырка", чтобы всех ознакомить с материалами дела и сообщает, что следственные действия окончены, и сейчас идут процессуальные моменты.

#кокорин александр#мамаев павел
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