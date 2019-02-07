«Фенербахче» уже не тот. И для «Зенита» это – катастрофа!

Футбол 07 февраля 2019 07:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Легкой прогулки у команды Семака в Стамбуле не предвидится.

Фанаты «Зенита», как только узнали своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы, принялись довольно потирать руки в сладостном ожидании весны. Вернее, не весны, а середины февраля, когда должны состояться первые матчи плей-офф еврокубка. Нашему клубу достался «Фенербахче». Имя грозное, но на тот момент турецкий гранд, несмотря на вполне крепкий состав, терпел настоящий крах в чемпионате, занимая предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

Преображение

Правда, к тому моменту, когда «Зенит» узнал имя своего соперника, изменения в его стане уже начались. После поражения в последнем туре группового этапа Лиги Европы от «Спартака» из Трнавы, в отставку был отправлен исполнявший обязанности главного тренера после увольнения Филлипа Коку, его соотечественник и бывший ассистент Эрвин Куман, старший из братьев Куманов, но не такой удачливый, как Рональд.

На место голландца назначили Эрсуна Янала, 57-летнего специалиста, который пять лет назад уже работал в «Фенере». Тогда он выиграл со стамбульской командой чемпионат Турции, но вынужден был покинуть свой пост из-за разногласий с руководством.

При нем «Фенербахче» из пяти матчей выиграл лишь одну игры – у команды второй лиги в кубке страны. Два матча в чемпионате клуб завершил вничью, а еще два – против другой команды из низшей лиги – проиграл с одинаковым счетом 0:1 и потерял предпоследнюю надежду пробиться в Лигу Европы по итогам сезона. Казалось, что после перестановки стало только хуже. И тут начались изменения…

«Фенербахче» выиграл две игры подряд и с предпоследней строчки сразу прыгнул на 12 место в турнирной таблице. Но главное – не результат. Клуб стал играть совершенно по-другому. На игре сказались два фактора.

Трансферы

«Фенербахче» очень результативно провел зимнее трансферное окно. Немного почистив состав, отправив восвояси бесполезного Диего Рейеса и еще четверых игроков. Вместо них были приобретены шесть футболистов: центральный полузащитник «Бешикташа» Толгай Арслан, надежный центральный защитник Садик Чифпинар, еще один центральный защитник из «Галатасарая» Сердар Азиз, атакующий словенский полузащитник из «Эмполи» Миха Зайц и вернувшийся из аренды все в том же «Эмполи» атакующий хавбек Салих Укан. Вишенкой на трансферном торте стала долгосрочная аренда правого вингера сборной Нигерии Виктора Мозеса, который в «Челси» Антонио Конте играл важную роль, но потерял место в составе при Маурицио Сарри.

Правда, из всех этих приобретений в Лигу Европы «Фенербахче» смог заявить лишь трех игроков. Янал выбрал Мозеса, Арслана и Чифпинара. Таким образом он значительно усилил правый фланг атаки, укрепил центр поля, обеспечив качественный переход мяча из опорной зоны в атаку, а также зацементировал центр защиты, где у «Фененрбахче» наблюдались самые большие проблемы.

Там, кстати, играет футболист сборной России Роман Нойштедтер. Именно к нему у тренерского штаба и накопилось больше всего вопросов. Он постоянно теряет позицию, проигрывает слишком много единоборств и почти бессильно смотрится в верховой борьбе. Правильно говорили в свое время, что центральный защитник из Нойштедтера – никакой. Он – отличный опорник. Но все – как об стенку горохом.

Против «Зенита» он, кстати, скорее всего сыграет – уж больно много травмированный центральных защитников набралось в «Фенере»: Чифпинар – с травмой, Азиз – не заявлен на Лигу Европы. Остаются лишь экс-игрок «Зенита» Мартин Шкртел, да Нойштедтер. В этом и будет шанс сине-бело-голубых.

Тактика

Секрет относительно хороших вариантов обновленного «Фенербахче» заключается не только в составе – не так он сильно и усилился, чтобы тут же начать давать результаты, хотя Мозес уже успел отметиться голом. Янал сменил тактику, отлично адаптировав ее к сильным сторонам состава, который у него имеется.

Тренер сделал атакующий акцент на фланги. Справа фланг теперь разрывает Мозес, слева – Андре Айю, которого в случае чего может подменить знакомый нам Матье Вальбуэна. В атаке отлично действует экс-игрок сборной Испании Роберто Сольдадо. Правда, на Лигу чемпионов он не заявлен и против «Зенита» сыграет крайне нерезультативный Исмаил Слимани, арендованный у «Лестера». Справа в защите фланг Мозеса поддерживает экс-футболист «Ювентуса» Маурицио Исла, отлично действующий в атаке, но периодически проваливающийся в обороне.

Учитывая, что слева в защите у «Зенита» – самые большие проблемы, которые так и не были решены во время трансферного окна, именно за этот фланг обороны становится особенно страшно. Эльмир Набиуллин, которому Семак доверяет место в составе с огромной неохотой, наткнется на страшную силу турецкого клуба. Теоретически его может подменить надежный, но возрастной Анюков, но это тоже вариант так себе.

В общем, если еще в середине декабря «Зенит» можно было считать безоговорочным фаворитом, то теперь вряд ли кто-то поставит на сине-бело-голубой клуб, особенно учитывая поздние трансферы и результаты в последних товарищеских матчах.