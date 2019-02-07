Почему в матче с «Фенербахче» «Зенит» обязательно всех удивит. Колонка Цыбанева 

Футбол 07 февраля 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Сергей Семак и Мурад Мусаев провели подготовку своих команд к весне так, словно тренерскую премудрость им преподавали профессора-антагонисты.

Очень интересно, что получится у «Зенита» и «Краснодара» на выходе из зимней подготовки. То есть 12 февраля против «Фенербахче» и соответственно 14-го против «Байера».

Возникает странное чувство, будто Сергею Семаку и Мураду Мусаеву, в общем-то почти еще новичкам во главе топ-команд РПЛ, некая высокая экзаменационная комиссия вручила на зимние сборы методички с противоположным содержанием – и поставила задачу: вот покажи-ка, друг ситный, как это работает!

Заметим: это первая тренерская зима и у Семака с «Зенитом», и у Мусаева с «Краснодаром». Следовательно, ничего апробированного – тем паче с учетом раннего, из-за Лиги Европы, вхождения во вторую половину сезона, в их багаже пока что нет.

Мусаев построил подготовку предельно конкретно. Основной состав у него определен, похоже, еще до февральских контрольных матчей (обратим внимание на новичка Олссона в позиции Газинского). И отметим, что с завидным прицелом были подобраны спарринг-партнеры навстречу схваткам с «Байером»: «Базель», «Мальме», «Локомотив». Все это – команды примерно одного, плюс-минус, типажа, схожего с германским, то бишь байеровским.

«Краснодар» проиграл для начала «Базелю», после чего втянулся и принялся методично воспроизводить свой знакомый по осени репертуар. Игра в нагнетательном режиме, с усилением напора ближе к финальному свистку. Забитые под занавес мячи – словно плоды, упавшие с расшатанного деревца. И тут как тут честолюбивые дублеры, вновь делающие результат (Игнатьев за основу, Сулейманов пока блеснул во втором составе). Все путем.

Другой вопрос, каковы перспективы такого вот наигранного и четкого в намерениях «Краснодара» против посланцев бундеслиги, на днях раздербанивших не кого-то, а «Баварию». Осенью у Мусаева, отличника летней подготовки (функционально «Краснодар» выглядел, пожалуй, убедительнее всех в РПЛ), обозначились две существенные проблемы. Слишком часто он уходил с первого тайма в минусе – раз. И не очень понимал, как себя вести, оказавшись под давлением, – два. Впрочем, вторая проблема в полной мере дала о себе знать разве что в крайнем декабрьском матче с «Севильей». Посмотрим, что штаб «Краснодара» сумел в одном и другом исправить.

Переведешь взгляд на подготовку «Зенита», и – невозможно даже нащупать нить разговора… Настолько все в тумане. Ладно, не будем про основной состав – допустим, Сергею Богдановичу сей боекомплект известен, а сыгранность для него не столь важна, как для краснодарского коллеги. Но как вам подбор соперников к контрольных матчах? Где «Фенербахче» – и где «Дюделанж» с «Сарпсборгом»?

Кто-то скажет: Семак маскируется. Но если это в какой-то мере и так, то делает он это впервые в своей тренерской карьере и, стало быть, сильно рискует. Потому что прошлым летом «Зенит», еще не особо даже привыкнув к тренерской руке Семака, выдавал удалую серию контрольных игр. Обыграл тогда всех, причем много забивал, а в соперниках был не «Дюделанж», а, к примеру, «Дженоа» и «Грассхоппер», – и только с миланским «Интером» позволил себе залихватскую ничью 3:3.