Бестолковая «Лужа»: стадион построили, а играть не хотят

Футбол 07 февраля 2019 18:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Журналист «Советского спорта» удивлен, что главный стадион страны не используется.

Российский футбольный союз анонсировал проведение двух матчей сборной России в отборочном турнире к Евро-2020. 8 июня команда Станислава Черчесова сыграет с Сан-Марино, а 11 июня – с Кипром. Как вы думаете, где пройдут эти матчи?

Думаете на главном стадионе страны, в «Лужниках»? Это логичное предположение, особенно, учитывая слова Виталия Мутко:

«Лужники» должны стать базой национальной команды, она там будет играть свои главные матчи, шикарный стадион».

Еще это предположение логично, если проводить аналогию между «Лужниками» в России и «Уэмбли» в Англии. Оба стадиона носят статус национальных – они не принадлежат ни одному клубу. Кому на них играть? Конечно, сборной. Вот Англия и играет. А Россия?

А Россия будет играть в Саранске с Сан-Марино и в Нижнем Новгороде с Кипром. Казахстан с Шотландией мы скорее всего тоже повозим по городам и весям – героев ЧМ-2018 ведь еще не видели в Екатеринбурге и Волгограде. А последний матч года с Бельгией можно нужно провести в Санкт-Петербурге – протестировать арену перед матчами Евро-2020, которые там пройдут.

Кстати, Россия – единственная команда в нашей группе, которая до сих пор не знает точно, где будет проводить свои домашние матчи сенью. Остальные уже определились. Кстати, в Бельгии, у нашего главного конкурента за первое место в группе, тоже есть национальная арена, на которой сборная проводит все свои игры – Стадион Короля Бодуэна.

А когда сборная России будет играть на стадионе, который для нее построили? На «Лужниках»?! Для чего вообще тогда эта громадина стоит в Москве? Неужели почти 30 млрд рублей в свое время пустили на ветер, построив «белого слона» в центре столицы лишь для чемпионата мира?

Сколько матчей пройдет в «Лужниках» в 2019 году, если ЦСКА в очередной раз не попадет на мадридский «Реал» в Лиге чемпионов? Один? Финал Кубка России, в котором встретятся очередные «Тосно» с «Авангардом»?

Ведь стадион на 80 тысяч зрителей – это не коробка, которая стоит и есть не просит. Содержание стадиона в Нижнем Новгороде обходится в сумму порядка 300 млн рублей в год. Поддерживать в хорошем состоянии сочинский «Фишт» стоит 450-500 млн рублей. По «Лужникам» такой информации нет, но логика подсказывает, что цифра точно не будет ниже сочинских 500 млн рублей, а скорее даже будет приближаться к 800 млн рублей, если даже не к миллиарду.

Можно вспомнить, что в Германии сборная ездит по городам, в Испании сборная ездит по городам, в Италии сборная ездит по городам, но… Во всех этих странах нет стадионов на 80 тысяч зрителей, на которых не играет ни один клуб. А в России и Англии есть.

Да, в Англии на «Уэмбли» сейчас играет «Тоттенхэм», но это лишь временная мера, пока «шпоры» не введут в эксплуатацию свою арену. В России в «Лужниках» никто играть не будет из-за дорогой стоимости аренды и содержания. Вот они и простоят год без дела. Вот мы и потратим почти «ярд» на рост и периодическую подстрижку травы.