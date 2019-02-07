Сборная России проведет матчи отбора Евро-2020 в провинции. Это очень хорошо

Футбол 07 февраля 2019 18:30 Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» уверен: сборная России должна время от времени выезжать за пределы Москвы.

ФУТБОЛ – РЕГИОНАМ!

6 февраля РФС постановил: сборная России проведет два первых домашних матча отборочного турнира Евро-2020 в Саранске и Нижнем Новгороде. 8 июня на «Мордовия Арене» Россия сыграет с командой Сан-Марино, а через три дня, 11 июня, – с Кипром в Нижнем Новгороде. Несмотря на заявления Виталия Мутко о «Лужниках» как о стадионе для сборной России, команда Станислава Черчесова продолжает объезжать региональные стадионы.

Играть матчи против слабых соперников вне Москвы – хорошая идея. Вряд ли на Сан-Марино соберутся 80 тысяч в «Лужниках», а вот 28 тысяч в Саранске – вполне возможно. Да и в день матча эксплуатация региональной арены будет наиболее выгодной. Не забывайте, что народ на периферии соскучился по большому футболу. Где-то, как в тех же Саранске и Нижнем, сборную России во главе с ее героями во время ЧМ видели только на по телевизору и на экранах в фан-зонах. Сейчас у регионального болельщика появилась возможность увидеть сборную воочию. И это очень хорошо.

Если верить словам Черчесова, против Бельгии сборная точно сыграет в Санкт-Петербурге. На матчи против Шотландии и Казахстана вряд ли удастся продать 80 тысяч билетов, поэтому эти игры квалификации Евро тоже можно провести вне Москвы или на столичном стадионе поменьше.

В ЕВРОПЕ ТАК ДЕЛАЮТ ПОСТОЯННО

Большие европейские сборные постоянно играют за пределами столицы. Испания, Германия, Португалия, Италия и Франция практикуют выезды в регионы чаще всех. Да, у немцев, испанцев и португальцев нет национального стадиона, как у англичан («Уэмбли» в Лондоне). Но, к примеру, сборная Франции несмотря на «Стад де Франс» в Сен-Дени часто разъезжает по другим городам.

Мы, видимо, продолжаем традицию французов. После Евро-2016 команда Дидье Дешама постоянно колесила по регионам. За два года вне «Стад де Франс» чемпионы мира 2018 года также приезжали играть в Генгам, Ниццу, Лион, Тулузу, Ренн и Ланс. По вместимости эти арены сопоставимы с Саранском и Нижним Новгородом.

Немцы, не имея национального стадиона в Берлине, проводят матчи по всей стране: от Мюнхена и Аугсбурга до Гельзенкирхена и Дортмунда. Они рекордсмены Европы по использованию разных стадионов (12) за последние 2 года. Испанцы обожают андерграунд: еще недавно они играли в маленьких городках, как Мурсия, Аликанте, Гранада и Леон и другие. Стадион в последнем вмещает всего 13 тысяч человек, но сборную это не смущает. Та же история с итальянцами и португальцами – они любят регионы.

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В последние годы сборная России с большим желанием выезжает за пределы Москвы. Если вынести за скобки Санкт-Петербург, команда при Черчесове уже сыграла в Краснодаре (2 раза), Грозном, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону и Калининграде.

ДОМАШНИЕ ИГРЫ ТОП-СБОРНЫХ ЕВРОПЫ (ПОСЛЕ ЕВРО-2016) Сборная Нац. стадион, кол-во игр Игры вне его Франция «Стад де Франс», 13 8 Испания – 12 Германия – 15 Португалия – 12 Италия – 15

ГДЕ СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЛА ДОМАШНИЕ МАТЧИ (ПОСЛЕ ЕВРО-2016) Город Стадион Количество игр Москва «Локомотив» 1 «ВЭБ-Арена» 3 «Лужники» 2 Химки «Химки» 1 Санкт-Петербург «Крестовский» 2 Краснодар «Краснодар» 2 Грозный «Ахмат» 1 Сочи «Фишт» 2 Казань «Казань-Арена» 1 Ростов-на-Дону «Ростов» 1 Калининград «Калининград» 1

*Не учтены матчи на Кубке конфедераций и ЧМ-2018