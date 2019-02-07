Сборная России проведет матчи отбора Евро-2020 в провинции. Это очень хорошо

Корреспондент «Советского спорта» уверен: сборная России должна время от времени выезжать за пределы Москвы.
6 февраля РФС постановил: сборная России проведет два первых домашних матча отборочного турнира Евро-2020 в Саранске и Нижнем Новгороде. 8 июня на «Мордовия Арене» Россия сыграет с командой Сан-Марино, а через три дня, 11 июня, – с Кипром в Нижнем Новгороде. Несмотря на заявления Виталия Мутко о «Лужниках» как о стадионе для сборной России, команда Станислава Черчесова продолжает объезжать региональные стадионы.
Играть матчи против слабых соперников вне Москвы – хорошая идея. Вряд ли на Сан-Марино соберутся 80 тысяч в «Лужниках», а вот 28 тысяч в Саранске – вполне возможно. Да и в день матча эксплуатация региональной арены будет наиболее выгодной. Не забывайте, что народ на периферии соскучился по большому футболу. Где-то, как в тех же Саранске и Нижнем, сборную России во главе с ее героями во время ЧМ видели только на по телевизору и на экранах в фан-зонах. Сейчас у регионального болельщика появилась возможность увидеть сборную воочию. И это очень хорошо.
Если верить словам Черчесова, против Бельгии сборная точно сыграет в Санкт-Петербурге. На матчи против Шотландии и Казахстана вряд ли удастся продать 80 тысяч билетов, поэтому эти игры квалификации Евро тоже можно провести вне Москвы или на столичном стадионе поменьше.
Большие европейские сборные постоянно играют за пределами столицы. Испания, Германия, Португалия, Италия и Франция практикуют выезды в регионы чаще всех. Да, у немцев, испанцев и португальцев нет национального стадиона, как у англичан («Уэмбли» в Лондоне). Но, к примеру, сборная Франции несмотря на «Стад де Франс» в Сен-Дени часто разъезжает по другим городам.
Мы, видимо, продолжаем традицию французов. После Евро-2016 команда Дидье Дешама постоянно колесила по регионам. За два года вне «Стад де Франс» чемпионы мира 2018 года также приезжали играть в Генгам, Ниццу, Лион, Тулузу, Ренн и Ланс. По вместимости эти арены сопоставимы с Саранском и Нижним Новгородом.
Немцы, не имея национального стадиона в Берлине, проводят матчи по всей стране: от Мюнхена и Аугсбурга до Гельзенкирхена и Дортмунда. Они рекордсмены Европы по использованию разных стадионов (12) за последние 2 года. Испанцы обожают андерграунд: еще недавно они играли в маленьких городках, как Мурсия, Аликанте, Гранада и Леон и другие. Стадион в последнем вмещает всего 13 тысяч человек, но сборную это не смущает. Та же история с итальянцами и португальцами – они любят регионы.
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В последние годы сборная России с большим желанием выезжает за пределы Москвы. Если вынести за скобки Санкт-Петербург, команда при Черчесове уже сыграла в Краснодаре (2 раза), Грозном, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону и Калининграде.
ДОМАШНИЕ ИГРЫ ТОП-СБОРНЫХ ЕВРОПЫ (ПОСЛЕ ЕВРО-2016)
Сборная
Нац. стадион, кол-во игр
Игры вне его
Франция
«Стад де Франс», 13
8
Испания
–
12
Германия
–
15
Португалия
–
12
Италия
–
15
ГДЕ СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЛА ДОМАШНИЕ МАТЧИ (ПОСЛЕ ЕВРО-2016)
Город
Стадион
Количество игр
Москва
«Локомотив»
1
«ВЭБ-Арена»
3
«Лужники»
2
Химки
«Химки»
1
Санкт-Петербург
«Крестовский»
2
Краснодар
«Краснодар»
2
Грозный
«Ахмат»
1
Сочи
«Фишт»
2
Казань
«Казань-Арена»
1
Ростов-на-Дону
«Ростов»
1
Калининград
«Калининград»
1
*Не учтены матчи на Кубке конфедераций и ЧМ-2018