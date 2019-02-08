5 друзей Кононова: огненные трансферы для «Спартака» на лето

Футбол 08 февраля 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Кононов может пригласить в команду проверенных людей – четверых бесплатно и одного – за деньги.

Зимняя комплектация состава в московском «Спартаке» завершилась, но летом красно-белому клубу снова потребуется усиление на одни позиции и замена действующим футболистам – на другие.

Мы заметили, что уже сейчас на футбольном рынке есть сразу несколько заманчивых вариантов, как для «Спартака» в целом, так и лично для главного тренера народного клуба Олега Кононова. Мы собрали пять вариантов – пять друзей Кононова. При этом четверых футболистов из пяти можно приглашать в клуб уже сейчас и летом они приедут абсолютно бесплатно – в июне у них истекает срок действия контрактов.

Максим Беляев

Первый кандидат на переход в московский «Спартак» – центральный защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев. Вы его наверняка запомнили, если не по игре, то уж точно по яркой внешности. Он – один из немногих обладателей роскошной бороды в российском футболе.

«Спартак» обращал на игрока внимание еще до того, как в клубе оказался Кононов. Прошедшим летом ходили слухи о том, что он может оказаться в Тарасовке, но что-то не срослось. Может оно и к лучшему, потому что теперь этот игрок, которого оценивают в 3,5 млн евро, может переехать в красно-белый клуб совершенно бесплатно. Ему можно предлагать контракт уже сейчас, потому что до окончания срока договора остается менее полугода.

27-летний Максим – воспитанник столичного «Локомотива». За «Арсенал» игрок выступает с 2016 года. Тогда же на него обратили внимание в сборной России – он получил вызов от Фабио Капелло, но на поле так и не появился. С Кононовым Максим пересекался, конечно, в Туле.

Шарль Каборе

Еще один хороший знакомый Кононова – капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе. Красно-белому клубу как- раз не хватает классического опорника в центр поля. Каборе хорошо читает игру, обладает хорошим отбором и первым пасом. Не нам рассказывать Кононову про его достоинства, ведь при нынешнем тренере «Спартака» Шарль постоянно попадал в основу «Краснодара».

Срок действия контракта африканца с быками также истекает в июне 2019 года. Уже сейчас ему можно предлагать контракт и ждать бесплатного летнего перехода, хотя на данный момент 30-летнего игрока оценивают в 5,5 млн евро. Неплохая такая экономия выходит. В декабре уже ходили слухи о том, что он может оказаться именно в красно-белом клубе.

За Шарля, правда, «Спартаку» придется побороться. На него претендует турецкий «Бешикташ» и целый ряд французских команд из середины или второй половины турнирной таблицы лиги 1.

Сергей Петров

Одна из главных проблем московского «Спартака» – правый фланг. Андрею Ещенко в субботу 9 февраля исполняется 35 лет, а он еще и серьезную травму умудрился поймать и выбыл как минимум до лета. В июне у него закончится контракт и футболист скорее всего покинет клуб. Справа в защите остается лишь Николай Рассказов. Марко Петковича в команде уже нет. Так что правый защитник «Краснодара» Сергей Петров был бы отличным подспорьем для Кононова.

К счастью и у него уже заканчивается контракт с быками. Летом он не будет стоит «Спартаку» ни копейки, хотя и оценивается специалистами по трансферному рынку в 3,5 млн евро. За спиной у 28-летнего Петрова, кстати, два матча за сборную России. Но есть и один минус, который может не понравится фанатам красно-белого клуба: Петров – воспитанник «Зенита».

Андрей Семенов

Зато таких проблем не будет у еще одного защитника – Андрея Семенова из грозненского «Ахмата». 29-летний игрок – воспитанник красно-белой академии. Правда, за «Спартак» он пока не провел ни одного матча – в юношестве уехал в саратовский «Сокол», откуда и начал восхождение на Олимп отечественного футбола, дойдя до сборной России, за которую провел восемь матчей.

Андрей – надежный центральный защитник, умеющий со своим ростом в 190 сантиметров классно играть головой – как раз то, что нужно «Спартаку» с его проблемами в этой зоне. Семенов пересекался с Кононовым в «Ахмате», когда тренер недолгое время работал в этом клубе. Он оценивается в 3,5 млн евро, но летом может перейти в «Спартак» бесплатно – у него тоже заканчивается контракт с грозненским клубом. Выходит, на подписании этих четырех игроков клуб может сэкономить порядка 16 млн евро, если смотреть на их рыночную стоимость.

Федор Смолов

Единственный вариант для «Спартака» за деньги – нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов. О его возможном переходе в красно-белую команду поговаривали еще с тех пор, как Кононов тренировал «Краснодар», в котором Смолов дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата. С тех пор разговоры только усиливались, но владелец клуба Сергей Галицкий наотрез отказывался отпускать форварда в «Спартак» за вменяемые деньги. В итоге нападающий был продан в «Локомотив» за 9 млн евро.

По всему было понятно, что этот трансфер главному тренеру железнодорожников Юрию Семину навязали. Смолов – не его игрок ни по стилю, ни по психологии. Он был куплен в «Локо» скорее по желанию экс-президента клуба Ильи Геркуса, который преследовал по большей части маркетинговые цели. Так что, теперь, когда Геркуса уже нет в команде, продать Смолова за вполне выгодную сумму, миллионов за 10 евро, красно-зеленым ничего не мешает.

Ничто не мешает, в таком случае, «Спартаку» наконец-то купить 28-летнего футболиста. Леонид Федун давно хотел видеть его в своем клубе. Сам игрок тоже рвался в «Спартак». Кононов, если судить по «Краснодару», отлично умеет выстраивать игру именно под Смолова. Все говорит за то, чтобы этот переход стал одним из украшений летнего трансферного окна, особенно, учитывая многочисленные слухи о том, что либо Зе Луиш, либо Луис Адриано, а то и оба, могут покинуть «Спартак».