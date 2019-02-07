Алексей Зинин: Вчера звонили из Швеции: «Помогите, хотим в РПЛ!»

Футбол 07 февраля 2019 23:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Руководитель трансферного агентства, активно работающего на скандинавском рынке, Алексей Зинин рассказал о его перспективах для РПЛ. В бытность спортивным директором «Краснодара» он привез в Россию шведа Виктора Классона.

– Как устроен трансферный рынок Северной Европы?

– Швеция сейчас, пожалуй, наиболее интересна для клубов РПЛ. Там неплохой уровень футбола, хорошая интенсивность и много качественных игроков с месячной зарплатой до 10 тысяч евро.

У нас они могут увеличить свои доходы, как минимум, в два раза. А если ими заинтересуются топ-клубы, умножайте еще на 6-7. Шведов не напугать холодами и снегопадами. Они – профессиональные, дисциплинированные ребята.

На шведском рынке есть три крупные компании и несколько более мелких агентств. Все они активно идут на контакт с РПЛ. Датский и норвежские рынки тоже вызывают интерес, но они чуть уступают. А чемпионат Финляндии – это уровень середняков ФНЛ.

– Почему в последние годы количество легионеров из этого региона в РПЛ растет?

– Когда-то наши клубы работали на рынках ведущих футбольных стран Европы, а также Бельгии и Голландии. Сейчас финансовая ситуация осложняется, и многие переключились на более скромные чемпионаты. В том числе и скандинавские. Все дело в деньгах.

– Большую роль в увеличении числа скандинавов в РПЛ наверняка сыграли Андреас Гранквист и Понтус Вернблум…

– Я бы добавил сюда Расмуса Эльма из ЦСКА. Всегда приятно, когда можно опереться на положительный пример. Кстати, привозя в «Краснодар» Классона, мы задействовали в этом вопросе Гранквиста. Они же общаются между собой, и жена Андреаса в какой-то степени повлияла на девушку Виктора, которая ехать в Россию не хотела. Любопытно, что в впоследствии уже Классон сыграл свою роль в приглашении Кристоффера Олссона. У них один агент.

– А это важно?

– Клубы ведут много игроков, и в какой–то момент нужно понять: получится ли трансфер. Начинают изучать вопрос более серьезно. Со знакомым агентом проще договориться. Делаешь звонок и понимаешь, что переговоры точно будут качественные и продуктивные.

– Откуда такой интерес к исландцам?

– Сборная этой страны отлично проявила себя на Евро-2016 и была участником ЧМ-2018 – это обеспечило положительный эмоциональный фон. К тому же исландцы – бойцы, не избалованные ни деньгами, ни отношением к жизни. Аналогичные мастера из чемпионата Сербии или Хорватии будут стоить дороже.

– Почему так много северян именно в «Ростове»?

– Обычная практика, когда в том или ином клубе по проторенной дорожке собираются несколько игроков от одного агента или из одной страны.

– Зачем северяне едут в РПЛ, когда под боком АПЛ и бундеслига?

– Нужно смотреть каждый конкретный случай. Но у российского футбола в Скандинавии хорошая репутация – и деньги есть на трансферы и зарплаты такого уровня.

– Скандинавы считают наш чемпионат сильным?

– Скажу так: многие мечтают сюда приехать. Вчера, например, мне написал игрок ведущего шведского клуба буквально следующее: «Очень хочу приехать в ваш чемпионат, помогите мне».