Алексей Зинин: Вчера звонили из Швеции: «Помогите, хотим в РПЛ!»

Руководитель трансферного агентства, активно работающего на скандинавском рынке, Алексей Зинин рассказал о его перспективах для РПЛ. В бытность спортивным директором «Краснодара» он привез в Россию шведа Виктора Классона.
– Как устроен трансферный рынок Северной Европы?
– Швеция сейчас, пожалуй, наиболее интересна для клубов РПЛ. Там неплохой уровень футбола, хорошая интенсивность и много качественных игроков с месячной зарплатой до 10 тысяч евро.
У нас они могут увеличить свои доходы, как минимум, в два раза. А если ими заинтересуются топ-клубы, умножайте еще на 6-7. Шведов не напугать холодами и снегопадами. Они – профессиональные, дисциплинированные ребята.
На шведском рынке есть три крупные компании и несколько более мелких агентств. Все они активно идут на контакт с РПЛ. Датский и норвежские рынки тоже вызывают интерес, но они чуть уступают. А чемпионат Финляндии – это уровень середняков ФНЛ.
– Почему в последние годы количество легионеров из этого региона в РПЛ растет?
– Когда-то наши клубы работали на рынках ведущих футбольных стран Европы, а также Бельгии и Голландии. Сейчас финансовая ситуация осложняется, и многие переключились на более скромные чемпионаты. В том числе и скандинавские. Все дело в деньгах.
– Большую роль в увеличении числа скандинавов в РПЛ наверняка сыграли Андреас Гранквист и Понтус Вернблум…
– Я бы добавил сюда Расмуса Эльма из ЦСКА. Всегда приятно, когда можно опереться на положительный пример. Кстати, привозя в «Краснодар» Классона, мы задействовали в этом вопросе Гранквиста. Они же общаются между собой, и жена Андреаса в какой-то степени повлияла на девушку Виктора, которая ехать в Россию не хотела. Любопытно, что в впоследствии уже Классон сыграл свою роль в приглашении Кристоффера Олссона. У них один агент.
– А это важно?
– Клубы ведут много игроков, и в какой–то момент нужно понять: получится ли трансфер. Начинают изучать вопрос более серьезно. Со знакомым агентом проще договориться. Делаешь звонок и понимаешь, что переговоры точно будут качественные и продуктивные.
– Откуда такой интерес к исландцам?
– Сборная этой страны отлично проявила себя на Евро-2016 и была участником ЧМ-2018 – это обеспечило положительный эмоциональный фон. К тому же исландцы – бойцы, не избалованные ни деньгами, ни отношением к жизни. Аналогичные мастера из чемпионата Сербии или Хорватии будут стоить дороже.
– Почему так много северян именно в «Ростове»?
– Обычная практика, когда в том или ином клубе по проторенной дорожке собираются несколько игроков от одного агента или из одной страны.
– Зачем северяне едут в РПЛ, когда под боком АПЛ и бундеслига?
– Нужно смотреть каждый конкретный случай. Но у российского футбола в Скандинавии хорошая репутация – и деньги есть на трансферы и зарплаты такого уровня.
– Скандинавы считают наш чемпионат сильным?
– Скажу так: многие мечтают сюда приехать. Вчера, например, мне написал игрок ведущего шведского клуба буквально следующее: «Очень хочу приехать в ваш чемпионат, помогите мне».