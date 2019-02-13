«Аякс» – «Реал». Де Йонг должен доказать, что достоин «Барселоны»

Футбол 13 февраля 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Для голландского полузащитника матч против «Реала» – репетиция Эль-Класико.

«Аякс» возвращается в топ

Сегодня состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и мадридским «Реалом». Для амстердамского клуба это противостояние станет первым в плей-офф главного клубного турнира Старого Света с 2006 года, когда аяксиды уступили по сумме двух матчей «Интеру» Роберто Манчини (2:2, 0:1).

А в четвертьфинале они в последний раз принимали участие в сезоне-2002/03. В том розыгрыше еще существовал позже отмененный второй групповой этап, где соперниками голландцев были «Арсенал», «Рома» и «Валенсия». Однако в следующем раунде красно-белые потерпели поражение от «Милана» (0:0, 2:3) с Паоло Мальдини, Андреем Шевченко, Дженнаро Гаттузо и другими суперзвездами в составе.

В декабре после жеребьевки в Ньоне казалось, что шансов повторить успех 16-летней давности у «Аякса» не так уж мало. «Реал» завершил групповой этап 0:3 от ЦСКА, а подопечные Эрика тен Хага, напротив, прекрасно провели осень и заслужили самых лестных слов, выйдя из группы с «Баварией», «Бенфикой» и АЕКом.

А системообразующим игроком команды окончательно стал главный голландский талант Френки де Йонг. Показательно, что еще в июне transfermarkt оценивал центрального полузащитника всего в €7 млн, а уже в октябре – почти в шесть раз дороже (€40 млн). Спустя два месяца он подорожал еще на €20 млн и подписал предварительный контракт в «Барселоной». Каталонцы отвалили за 21-летнего игрока и вовсе €75 млн.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи, также проявлявший интерес к де Йонгу, сравнил его даже с Андреа Пирло.

Талант без опыта топ-матчей

Однако несмотря на баснословные траты, каталонцы получат футболиста, который до сих пор на клубном уровне не играл в по-настоящему статусных матчах. Его еврокубковый опыт ограничен 17 играми, восемь из которых пришлись на квалификацию Лиги чемпионов и Лиги Европы. В выходе «Аякса» в финал ЛЕ-2016/17 он почти никакой роли не сыграл, проведя на поле 40 минут, а в решающем матче с «Манчестер Юнайтед» (0:2) вышел на замену за 8 минут до финального свистка.

В нынешнем еврокубковом сезоне он выходил в домашнем матче против «Баварии» (3:3), но очень неудачно, став, по оценке Whoscored (6,0), почти худшим в составе своей команды (за исключением удаленного Максимилиана Вебера – 5,7). Именно его чудовищная ошибка в передаче на своей половине поля на 90-й минуте привела к третьему голу мюнхенцев. И чудо, что Николасу Тальяфико удалось спасти ничью на пятой компенсированной минуте.

Матч в Мюнхене (1:1) он пропустил из-за травмы.

«Реал» прекрасный мотиватор для того, чтобы доказать, что «Барселона» не зря отвалила за него кучу денег. На днях де Йонг признался, что хотел бы, по примеру Лео Месси, завершить в каталонском клубе карьеру, а это значит, что Эль-Класико станет для него привычным делом, а «королевский клуб» – серьезным раздражителем.

Беда в том, что Френки пребывает не в лучшей форме. За две последние недели «Аякс» был бит «Фейеноордом» с катастрофическим счетом 2:6, проиграл середняку «Хераклесу» (0:1) и отстал от ПСВ уже на шесть очков. Особенно беспокоит последний матч, прошедший в минувшие выходные. Де Йонг в той игре смотрелся плохо, почувствовал боль и на 79-й минуте покинул поле из-за мышечной травмы. Голландские СМИ, описывая ситуацию, называют настроения в клубе паническими, ведь сопоставимой по уровню альтернативы у тен Хага в центре поля попросту нет.

📉 | Frenkie de Jong leed 20 keer balverlies vandaag.



Een persoonlijk diepterecord in zijn 68ste officiële duel voor Ajax.#heraja https://t.co/TnZSxVjkiG pic.twitter.com/hjBzX22bVf — FOX Sports (@FOXSportsnl) 9 февраля 2019 г.

Утверждается, что повреждение он получил еще до матча с «Хераклесом», но непосредственно перед игрой чувствовал себя нормально. Накануне встречи с «Реалом» ситуация аналогичная.

20 потерь за матч

Но дело не только в травме, но и в его качестве игры. Показательно, что в конце января сразу после подписания контракта с «Барсой» окрыленный де Йонг провел сумасшедший матч против «Херенвена» в Кубке Голландии, где при 120 касаниях мяча совершил всего три потери. А с «Хераклесом» терял мяч аж 20 раз. Это больше, чем во всех 68 сыгранных за «Аякс» матчах, утверждает голландская пресса.

Местные эксперты отмечают, что де Йонг в желании помочь команде стал действовать рискованнее и слишком много брать игру на себя, что и привело к катастрофическому увеличению ошибок с его стороны. А ведь в «Барсе» ему придется играть под совершенно иным давлением и против куда более сильных соперников, чем в чемпионате Голландии.

Кроме того, несвоевременно подписанный с каталонцами контракт испортил атмосферу в раздевалке. Френки мыслями уже в столице Каталонии, а его партнеры, также желающие пойти на повышение в топ-клуб, по тем или иным причинам ни с кем не договорились. И это приводит к ревности и трениям. Футболисты больше сосредоточены на своих личных интересах, чем на результатах команды.

В противостоянии с «Реалом» у де Йонга и партнеров появляется реальный шанс доказать, что они достойны выступать за лучшие клубы Европы. Сам Френки считает, что выход в четвертьфинал вполне реален. Нужно лишь немного удачи.

– Не собираюсь говорить, что мы собираемся выиграть Лигу чемпионов, Идем от матча к матчу. «Реал» начинает приходить в себя. За последние пять лет он выиграл четыре Лиги чемпионов, поэтому, конечно, он фаворит. Но если нам повезет, мы не безнадежны. У нас отличная команда, и каждый игрок знает об этом, – заявил де Йонг накануне встречи на «Йохан Кройфф Арене». Осталось только подтвердить слова делом.