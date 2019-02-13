«Реал» не фаворит Лиги чемпионов? Год назад было то же самое

Футбол 13 февраля 2019 13:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Год назад «сливочные» тоже провалили осень, что не помешало им выиграть третью Лигу чемпионов подряд.

Реальное дежа-вю

После трех побед подряд в Лиге чемпионов главные творцы этого феноменального триумфа Криштиану Роналду и Зинедин Зидан покинули Мадрид. Первый отправился в «Ювентус», второй просто взял передышку и до сих пор нигде не объявился. Президент «королевского клуба» Флорентино Перес сделал ставку на Хулена Лопетеги, но быстро разочаровался в наставнике и отправил его в отставку еще до конца октября – после 1:5 на «Камп Ноу».

Его место занял проведший 208 матчей в футболке «сливочных» Сантьяго Солари и к удивлению многих быстро разобрался в ситуации. Под его руководством мадридцы набирают в среднем 2,24 очка против 1,43 при Лопетеги. И теперь «Реал» выглядит не таким уж безнадежным.

Более того, год назад под руководством Зидана положение бланкос к этому моменту было куда печальнее. Как и сейчас, в прошлом сезоне по итогам 23 туров чемпионата Испании в их активе было 45 очков, но отставание от лидировавшей «Барселоны» было уже неотыгрываемым и составляло 14 очков. Для сравнения, в данный момент мадридцы отстают от лидера всего на шесть баллов.

В декабре 2017 года ходили упорные слухи о том, что Зидан находится на волоске от увольнения. Если бы не две победы в предыдущих Лигах чемпионов и невероятный авторитет, так бы оно, скорее всего, и произошло, но все же Пересу хватило мудрости дотерпеть до февраля, и дела пошли на лад.

«Реал» обыграл в обоих матчах считавшийся фаворитом «ПСЖ» (3:1, 2:1) и по накатанной доехал до финала с «Ливерпулем» (3:1), добившись исторического успеха. Никто в новейшей истории не брал «ушастого» даже два раза подряд, не говоря уж о трех викториях.

Солари идет по графику Зидана

Впрочем, в немалой степени это стало возможным как раз благодаря тому, что за золото примеры мадридцы борьбу уже не вели и могли сконцентрироваться на еврокубках. Показательно, что с 21 января по 31 матча «Реал» одержал в Ла Лиге 10 побед при 1 ничьей и 1 поражении, а общая разница мячей составила 40-16, зато к решающему отрезку сезона стал допускать осечки. Очевидно, ставка Зиданом была сделана на тот турнир, выиграть который можно было не только в теории.

Похожая ситуация в плане набранной формы в «Реале» и в нынешнем сезоне. За осенним провалом с приходом Солари «сливочные» одержали несколько вымученных побед (например, по 1:0 с «Уэской» и «Райо Вальекано»), но постепенно набрали форму и с 13 января выдали 5-матчевую победную серию с общей разницей мячей 14-4, включая победу в мадридском дерби над «Атлетико» (3:1). Скорее в подтверждение этих слов, чем в опровержение, и 1:1 на «Камп Ноу» в полуфинале Кубка короля. Гости большую часть встречи смотрелись даже лучше сине-гранатовых.

Так что к плей-офф Лиги чемпионов, как и год назад, «Реал» подходит в отличной форме.

Причина осеннего провала не в Роналду

Одной из главных причин осеннего провала назывался отъезд Роналду, но статистика опровергает это утверждение. В прошлом сезоне португалец очень слабо провел старт сезона и к 25 ноября забил в примере всего один мяч, а к Новому году – четыре. Что не помешало ему феерически провести оставшуюся часть чемпионата и прийти в гонке бомбардиров вторым (26 голов в 27 матчах), сразу после Лео Месси (34 гола в 36).

Сейчас у «Реала» нет Роналду, зато разыгрался Карим Бензема, забивший в 2019 году 7 мячей в 10 матчах. Пребывают в отличной форме и другие лидеры, в том числе Серхио Рамос и Лука Модрич, а в игре с «Барсой» великолепно проявил себя ставший вторым вратарем Кейлор Навас.

Солари возвращает «сливочных» на победные рельсы, поэтому теоретический выход в финал Лиги чемпионов не должен стать для болельщиков таким уже большим откровением. Мадридцы частенько дают соперникам фору, но с наступлением Нового года набирают такие обороты, что оказываются не по зубам ни «Ювентусу», ни «Баварии», ни «Атлетико», ни другим претендентам на звание лучшего клуба Европы.