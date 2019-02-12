«Аршавин сказал жене: «Нет денег – отдавай бриллиантами и шубами»

Футбол 12 февраля 2019 17:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Адвокаты жены Аршавина комментируют новости о ее заявлении в полицию.

В понедельник в полицию Санкт-Петербурга поступило заявление Алисы Аршавиной – жены бывшего форварда «Зенита», «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата» Андрея Аршавина, – в котором она обвинила мужа (подавшего на развод) в угрозах в свой адрес. Мы попросили прокомментировать ситуацию адвокатов Аршавиной – Александра Добровинского и Марину Дубровскую. Последняя, кстати, представляла интересы Дениса Глушакова в его бракоразводном процессе.

«Старший сын всё снимал, а дочка пряталась в истерике»

Дубровская (по громкой связи): Мы как раз проводим совещание по этому вопросу.

Добровинский: В адрес Алисы действительно неоднократно поступали угрозы от ее мужа. Были разные требования. Ну, например, приезжали шесть каких-то громил, совершенно жутких, которые забирали у нее ключи от машины… Я не знаю, почему Аршавин не мог приехать сам. Все это происходило при детях. Старший сын Алисы всё снимал. Девочка, которой на днях исполнилось два года, вообще в истерике пряталась. Представьте, ночью к женщине с тремя детьми заваливаются шесть человек забирать ключи… И это лишь один эпизод.

Кроме того, Аршавин требует от Алисы каких-то огромных денег, угрожая посадить в тюрьму. Алиса все-таки дошла до точки кипения и обратилась к нам с Мариной. Естественно, одновременно написала заявление в правоохранительные органы. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

– Деньги, которые требует Аршавин, Алиса брала у него или он сам их ей давал?

Добровинский: Никто не знает.

Дубровская: Вам лучше спросить об этом у Аршавина.

Добровинский: Кстати, он ей сказал, что если нет денег – отдавай бриллиантами от первого брака и шубами.

«Глушаков никому не угрожал»

– Сообщалось, что Аршавин отнял у Алисы «мерседес».

Добровинский: Да, так и есть.

Дубровская: На этой машине Алиса ездила с детьми – одной общей дочерью и двумя, которых Андрей воспитывал.

– Что именно хочет Алиса?

Добровинский: Она является ответчиком по делу о расторжении барака и заявителем по уголовным делам. Она просто боится, поэтому подала заявление. Алиса нуждается в защите.

– По каким статьям может быть теперь привлечен Аршавин?

Добровинский: Пока не могу это озвучить. Заявление Алисы как-то попало в СМИ, ориентируйтесь на него.

– Слушание дела уже назначено?

Добровинский: Оно пройдет 26 февраля в Питере.

– Не кажется ли вам, что этот иск был спровоцирован другим громким скандалом вокруг развода футболиста – «делом Дениса и Дарьи Глушаковых»? Это уже какой-то тренд…

Дубровская: Мне так не кажется. У каждого своя личная драма.

Добровинский: А в чем схожесть?

– Сообщалось, что Глушаков тоже угрожал Дарье.

Дубровская: Он ей не угрожал.

– Верно ли, что в случае с Алисой Аршавиной зафиксированы телефонные запугивания тюрьмой и уголовными статьями со стороны бывшего мужа?

Добровинский: Приблизительно да. Если не считать громил и угроз физического воздействия.