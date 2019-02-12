Адвокат Сергей Жорин: Алиса знала, что выходит замуж за футбольную звезду

Футбол 12 февраля 2019 18:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал скандал с вероятными угрозами Андрея Аршавина в адрес своей супруги Алисы.

Напомним, что бывший лидер «Зенита» и сборной России, завершивший карьеру в 2018 году, тогда же подал на развод. Вместе с женой они воспитывали общую дочь Есению и двух детей от предыдущего брака Алисы. У Аршавина также есть трое детей от его экс-супруги Юлии Барановской.

– Недавно вы выиграли дело Дарьи Глушаковой, бывший муж которой и капитан «Спартака» Денис теперь будет выплачивать 30 процентов от своего заработка в виде алиментов. Можно провести параллель с делом Аршавиных? – вопрос Жорину.

– Вряд ли. Дела похожи только в одном – мужья либо являются, либо были известными игроками. Наши футбольные звезды не перестают удивлять!

В случае с Аршавиным выводы делать рано. Бывает так: подала жена заявление в полицию, и все заглохло. Я не знаю, есть ли здесь стратегия. Вот если дело передадут в суд, тогда начнется расследование. Мы, кстати, еще нигде не слышали ни самого Аршавина, ни его представителей.

– Так в чем разница двух ситуаций?

– Дарья и Денис Глушаковы прожили в законном браке больше 10 лет. На момент женитьбы они были простыми молодыми ребятами из города Миллерово. И роль Дарьи в том, кем Денис в итоге стал, велика. Чтобы мужчина шел смело побеждать и развиваться, очень важна семейная гармония.

Алиса Аршавина встретила Андрея, когда он уже был знаменитым. И она должна была понимать, чего от него ждать…

Вот прошла новость, что Аршавин забрал у Алисы автомобиль. Но здесь нужно уточнять, на кого оформлена машина. Я не удивлюсь, если на Андрея. В этом случае он просто забрал свой автомобиль. Конечно, это не мужской поступок, но с юридической точки зрения зацепиться не за что.

Другой вопрос, если машина была записана на Алису.

– Аршавин – кумир Санкт-Петербурга. Это обстоятельство поможет ему в разбирательствах с женой?

– Мы не знаем, кстати, будут ли они при разводе «делить» детей или имущество. Хорошо, что такие дела рассматриваются не там, где кто-то был или остается кумиром, а по территориальному признаку. Надеюсь, выиграет тот, на чьей стороне закон и прочная правовая позиция.