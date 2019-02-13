В «Зените» засор. Найдется ли в «Газпроме» сантехник?

Футбол 13 февраля 2019 00:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев – об очередной тусклой игре лидера РПЛ.

Дежурные комментаторы матча «Фенербахче» – «Зенит» прожужжали уши про небывало раннее начало питерской командой футбольного года. Но я, им в противовес, буду упорно стоять на своем: перерыва в календаре словно и не было. Ибо (воспользуюсь мощным связующим приемом имени Остапа Бендера).

В послужном списке «Зенита»-2018/19 по самым скромным подсчетам уже с десяток матчей, в которых глазу не за что было зацепиться. Команды регулярно позволяла себе худшие образцы игры, но относительно приемлемые с точки зрения допустимого результата.

Так что в Стамбуле не произошло ничего нового, этакого ранне-февральского. Снова приходилось заставлять себя смотреть на эти потуги, мало соответствующие уровню плей-офф еврокубка. Но, с другой стороны, кто скажет, что 0:1 в гостях – неприемлемый результат?

Вообще говоря, при опознании стартового состава «Зенита» в голову забралась пикантная мысль: а не продолжил ли мысленно Сергей Семак череду контрольных матчей, в которых, как он приговаривает, результат не имеет никакого значения? Не хочу отбирать хлеб у коллег – любителей документалистики, поэтому уступаю им право подобрать такую вот статистику: а сколько матчей (можно сделать разбивку и по таймам) «Зенит» в этом сезоне выиграл, имея в составе сразу и Анюкова, и Эрнани, и Краневиттера?

Анюков – уже, увы, не уровень «Зенита» (если измерять уровень по шкале плей-офф хотя бы второго еврокубка), Эрнани – органически не уровень «Зенита», Краневиттер – категорически не уровень «Зенита».

Глядя на характер действа в стамбульском матче, этот список хотелось решительно продолжить. Вы заметили, что в первом тайме ни одна нога в гетрах питерской расцветки не была в состоянии перевести мяч из своих тылов в среднюю линию, не говоря уж о передней? Ну да, кроме едва успевшего разобрать чемодан Ярослава Ракицкого.

Фланги – просто караул. Даже малоэнергичные турецкоподданные от футбола гуляли по владениям Набиуллина и Анюкова, как перемещается султан по своему дворцу.

Что было проку от хваткости новичка Барриоса, если он чуть не каждой передачей устраивал прямой наводкой еще более острые повторные атаки на ворота своей команды?

Не зря говорят: где тонко, там и рвется. Успешную в целом осеннюю кампанию «Зениту» обеспечили, по большому счету, два игрока. Артем Дзюба и Далер Кузяев. Травма Кузяева в никчемной, судя по составу, вышедшему в Стамбуле, встрече с «Дюделанжем» заострила проблему. А пожухлость Дзюбы – как сказать по-другому, если сравнить нынешнее состояние Артема с летне-осенним? – возвела проблему в разряд нерешаемых. Ведь нет никакой уверенности, что тот прежний Дзюба вернется.

Гляжу на этот «Зенит» – и все-то вспоминается из Высоцкого.

Посмотрите: вот он без страховки идет. Чуть левее наклон – упадет, пропадет…

Сколь веревочка ни вейся, а совьешься ты в петлю…

И могу только в десятый уже, наверное, раз повторит: «Зениту» необходима кадровая ЧИСТКА. Нужно подтягивать своих молодых, как их уже подтянули ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и даже «Локо». И подкреплять их людьми, ментально и исполнительски соответствующими амбициям «Зенита» – такими хотя бы, как Ракицкий. А не экзотическими специалистами узкого профиля.

Но вот же парадокс: после игры в Стамбуле шансы Питера пройти дальше вряд ли понизились по сравнению с тем, как они виделись до матча…