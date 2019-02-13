Ничего личного – просто бизнес. Прежний «Ростов» мы больше не увидим

Футбол 13 февраля 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Команда Валерия Карпина за зиму сменила добрую половину основного состава.

Если вы до прошлой осени еще сомневались в том, что Валерий Карпин – хороший тренер, теперь эти сомнения должны были рассеяться. Его «Ростов» в первой части сезона был великолепен, и по мнению многих, не только экспертов, но даже ученых из Швейцарии, должен был находиться куда выше седьмого места, на котором по итогам первой части сезона оказался.

К сожалению, тот самый «Ростов», который заставил тридцать тысяч человек ходить на каждый свой матч и по посещаемости почти догнал «Спартак», мы больше никогда не увидим. Весной будет играть совершенно друга команда. Не факт, что она будет хуже, но она точно будет другой.

Трансферное окно еще на закрыто, а «Ростов» уже перекроил добрую половину основного состава и, судя по всему, останавливаться на достигнутом не собирается.

Попов вместо Юсупова

Зимой клуб покинул Артур Юсупов. «Ростов» договорился с полузащитником об условиях расторжения контракта за полгода до истечения срока действия соглашения. Футболист ушел из клуба, так сказать, за ненадобностью. На его место и так было слишком много претендентов, а тут в клуб приехал еще и полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов, с которым Юсупову вряд ли по силам было бы тягаться. На стороне российского игрока был только один козырь – его паспорт. Но Карпин как-нибудь выкрутится – не впервой.

Еременко вместо Гулиева

С Аязом Гулиевым сложилась немного другая ситуация. «Ростов», может, и не прочь был бы оставить опорника у себя в команде, но тут вмешалась непреодолимая сила – московский «Спартак». В свое время, когда Гулиев переходил из красно-белого клуба в команду с берегов Дона за 500 тысяч евро, в его контракте была прописана возможность обратного выкупа за сумму в два раза выше. Осознав свою ошибку, «Спартак» поспешил выкупить игрока. Воспитанник, естественно, согласился вернуться в «альма-матер» – ушел, не оглядываясь. Зато в «Ростов» из того же «Спартака» приехала замена – Роман Еременко, с которым красно-белые расторгли контракт – идеальная сделка – из Москвы приехал и футболист, и деньги. Одно «но» – Еременко – тоже легионер, обладатель финского гражданства.

Новосельцев вместо Ингасона

Полтора года назад «Ростов» покупал у «Гранады» исландца Сверрира Ингасона за 2 млн евро. С тех пор игрок успел произвести фурор вместе со всей своей сборной на чемпионате мира по футболу в России и подорожать. В январе подоспело предложение из греческого ПАОКа – 4 млн евро. В «Ростове» долго над этим вариантом не думали. Оно было тем более привлекательным, учитывая, что владельцем греческого клуба является бывший президент самого «Ростова» Иван Саввиди. Игрока отпустили с богом, получив прибыль от сделок по нему в размере 2 млн евро чистыми – ничего личного, просто бизнес. Вместо него из «Зенита» в аренду был выписан практически родной для «Ростова» Иван Новосельцев.

Теоретически на берега Дона может вернуться еще один выходец из этой команды – Миха Мевля. Сине-бело-голубым игрок, в свое время купленный за 8 млн евро, не нужен. Сейчас «Эмполи» пытается убедить ФИФА признать трансфер футболиста, по техническим причинам проведенный на две минуты позже положенного времени. Если не удастся – защитник скорее всего окажется в «Ростове» и уже он заменит Ингасона в основе.

Норманн вместо Салетроса

Вырученные от продажи Ингасона деньги «Ростов» вложил, как кажется руководству клуба, с умом. Из английской премьер-лиги на берега Дона приехал полузащитник молодежной сборной Норвегии Матиас Норманн. За него английский «Брайтон» получил 1,7 млн евро. Условно можно считать, что Норманн приехал вместо Антона Салетроса, ушедшего в аренду в шведский АИК, из которого полгода назад приехал в «Ростов». Пока сложно что-то сказать по этому футболисту. Ближайшие полгода покажут, на что клуб потратил 1,7 млн евро.

Чернов вместо Скопинцева?

На днях в «Ростов» прибыл левый защитник Евгений Чернов. Еще за несколько дней до этого он расторг свой контракт с питерским «Зенитом», поэтому присоединился к своей команде на правах свободного агента. Его можно было бы рассматривать, как футболиста запаса, если бы не интерес со стороны все того же «Зенита» к левому защитнику «Ростова» Дмитрию Скопинцеву. Если верить слухам, сине-бело-голубые отказались от трансфера защитника «Бенфики» Акуньи и обратили свое внимание на Скопинцева, за которого предлагают что-то в районе 7-8 млн евро. «Ростов» якобы не готов расстаться с игроком менее чем за 10 млн евро. Идут торги, но все говорит за то, что до конца трансферного окна стороны ударят по рукам и Чернов из потенциального резервиста в миг станет крепким игроком основы. Продать игрока за огромные деньги и на его место взять бесплатного футболиста из того же клуба… Очередная гениальная сделка «Ростова».

Уже понятно, что Карпину по весне придется непросто – почти половина основного состава – новые люди. Но для клуба все эти сделки – только в плюс. А как еще выживать маленькой провинциальной команде? Ничего личного – просто бизнес!

Ориентировочный состав «Ростова» после всех трансферов: Песьяков, Чернов, Сигурдссон, Новосельцев, Вилюш, Паршивлюк, Попов, Гацкан, Юсупов, Ионов, Сигурдарсон.