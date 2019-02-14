Мамаев играет в футбол в «Бутырке» и забивает семь! Фоторепортаж (и видео острых моментов)

Корреспонденты «Советского спорта» засняли игру во всех подробностях
В московском следственном изоляторе №2 (более известном как «Бутырка») состоялся уникальный футбольный матч: на территории СИЗО была сооружена коробка для игры в футбол, а на поле вышли заключенные.
Главной звездой матча стал полузащитник «Краснодара» и (в недавнем прошлом) сборной России Павел Мамаев, находящийся в СИЗО в ожидании суда.
Заключенным выдали зеленые и оранжевые манишки. Мамаев по очереди примерил и ту, и другую – он сыграл по тайму в составе каждой из команд.
Разметка на снежное поле была нанесена красным цветом. Администрация уверила журналистов, что это краска.
Мамаев (в центре) позирует вместе с товарищами по команде.
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Видео острого момента: Мамаев выходит один на один с вратарем и не реализует свой шанс.