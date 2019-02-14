Павел Мамаев: Посвящаю футбольный матч супруге, надеюсь, она об этом узнает

Футбол 14 февраля 2019 16:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Полузащитник «Краснодара» сыграл в футбол в СИЗО.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился впечатлениями от футбольного матча в СИЗО-2 «Бутырка».

«Это было незабываемо, – приводит слова 30-летнего Мамаева корреспондент «Советского спорта» Юлия Григорьевская. – После четырех месяцев это неописуемо, сыграть в таком матче. Посвящаю его супруге. Надеюсь, что она узнает об этом. Спасибо ФСИН за помощь и поддержку».

Отметим, что Мамаев сыграл два тайма по 20 минут в составе обеих команд. Команда «оранжевых» одержала победу над командой «зеленых» со счетом 8:7. Мамаев забил семь голов: три – за «оранжевых» и четыре – за «зеленых». Один из мячей он забил ударом через себя.

Напомним, 8 октября Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, младший брат Кокорина Кирилл и общий друг компании Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках – с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, а также с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком. За эти драки им были предъявлены обвинения по статьям «побои» и «хулиганство». Последняя предполагает до семи лет тюрьмы. На время следствия футболисты находятся в следственном изоляторе №2 «Бутырка».

Мамаев играет в футбол в «Бутырке» и забивает семь! Фоторепортаж (и видео острых моментов)