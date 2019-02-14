Евгений Чернов: В МЛС едут за деньгами, а я хочу в сборную России

Футбол 14 февраля 2019 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Иванов Сергей

Один из зимних новичков «Ростова» Евгений Чернов рассказал о предложении из США, своем расставании с «Зенитом» и знакомстве с новой командой.

«БУДЕТ ИНТЕРЕСНО ПОРАБОТАТЬ С КАРПИНЫМ»

– В «Ростов» вы перешли неделю назад. Как возник вариант?

– На меня вышли в январе. Потом агент полетел в Катар, где у «Ростова» был сбор, обсудил все условия, показал мне. Всё устроило – и в Испании я подписал контракт на 3,5 года. Для меня это новый интересный вызов. Хочется много играть, приносить пользу и попасть в сборную России.

– Успели обсудить свою роль в команде с Валерием Карпиным?

– Познакомились на сборе. Был разговор, мы составили план работы. Валерий Георгиевич рассказал, чего от меня ждет. Все его требования близки и понятны. Интересно поработать с таким тренером.

– Ваш агент отметил, что место в стартовом составе «Ростова» не гарантировано.

– Все будет зависеть от нашей конкуренции с Дмитрием Скопинцевым и Артемом Щадиным. Такое соперничество идет в плюс – это не просто слова. Играть будет тот, кто лучше готов. Сам я чувствую себя комфортно и в атакующем футболе, и в оборонительном.

– В центре обороны можете выйти?

– Никогда там не играл. Почти всю жизнь был полузащитником. Центр обороны – единственная позиция, куда меня не ставили.

«РЕШЕНИЕ НЕ ПРОДЛЕВАТЬ КОНТРАКТ С «ЗЕНИТОМ» – НЕ МОЕ»

– Это правда, что зимой могли уехать в США, в клуб МЛС?

– Да. «Филадельфия» предложила контракт на 4 года. Клуб был во мне заинтересован, я понравился главному тренеру. На самом деле отправиться в Штаты было бы интересно, но мне 26 лет – еще не время покидать Россию. Из МЛС невозможно пробиться в сборную, куда я, повторюсь, стремлюсь.

В США едут ветераны, на заработки. В «Филадельфии» я бы не прогрессировал. Хотя справки о клубе навел. Сейчас там играет, например, бразилец Илсиньо. Но после разговора с семьей понял: это не моё.

– Вы тепло попрощались с «Зенитом» в соцсетях.

– «Зенит» нравится с 2005 года, когда моя родная «Томь» вышла в премьер-лигу. Помню, поставил себе цель – попасть в питерский клуб. В итоге так и вышло. Там было интересно, много болельщиков. А мой пост – искренние слова. Благодарность за хорошее время, которое ценю. Я чувствовал поддержку фанатов «Зенита» – ко мне подходили на улицах, спрашивали, когда продлю контракт.

– В своем обращении вы упомянули Владислава Радимова.

– С первого дня он поддерживал меня, когда я был еще в «Зените-2». Во многом благодаря Радимову я попал в основу питерцев.

– Сергея Семака вы тоже поблагодарили.

– На самом деле я мог про каждого в «Зените» написать, так как у меня много с кем теплые отношения. С Сергеем Богдановичем было комфортно, он интеллигентный человек, разбирается в футболе. Мы много беседовали, он хотел, чтобы я остался. И я сказал ему «спасибо», что отстаивал меня.

– Почему же не остались в «Зените»?

– Это точно не мое решение.

«В «ТОСНО» СДЕЛАЛ ДЛЯ СЕБЯ МНОГО ВЫВОДОВ»

– Роберт Мак в комментариях к вашему посту написал, что теперь ему некого будет обыгрывать в «фифу» на приставке.

– В «Зените» мы подружились и действительно часто резались в приставку. Но он меня не так часто обыгрывал. Роберт преувеличивает (смеется). Сейчас созваниваемся с ним, переписываемся.

– «Зенит» станет чемпионом?

– Пускай чемпионом станет «Ростов», а если не получится, то «Зенит».

– Год назад вы вместе с «Тосно» выиграли Кубок России, но этот клуб в итоге исчез…

– Парадокс, но это лучший этап в моей карьере. Я много играл, завоевал трофей. Кубок никто не заберет, это история. К счастью, не все сводится к деньгам.

– Обидно, что у «Тосно» не нашлось денег на дальнейшее существование?

– Конечно. Зато я сделал для себя много выводов. Например, что нельзя верить обещаниям. Нам говорили, что все будет хорошо, что надо выиграть Кубок – и тогда клуб никто не бросит… Все до конца верили, что «Тосно» спасется.

– Многие серьезно потеряли в деньгах.

– Мне в этом плане проще, так как я был в аренде. Но все равно обидно за ребят, за болельщиков, команду. Была возможность играть в еврокубках, а «Тосно» нет даже в ПФЛ.

«КАК-ТО ПРОВЕЛ ЗА РУЛЕМ 40 ЧАСОВ ИЗ 44!»

– Не так давно в вашей семье появился ребенок.

– Большое событие для нас! Стараюсь почти все свободное время проводить с семьей. Зимой удалось совершить первое путешествие с ребенком. На машине отправились в евротур. Побывали в Германии, Австрии и других странах. Посмотрели новогодние ярмарки. Осталось много приятных впечатлений.

– Вашему ребенку тогда было всего 5 месяцев.

– Все прошло хорошо. Предварительно я посмотрел много видео, как люди путешествуют с детьми. Оказалось, это не так сложно.

– Какой у вас рекорд нахождения за рулем без перерыва?

– Однажды нужно было перегнать машину из Томска в Дзержинск. Тогда вместе с женой ехали 20 часов подряд, потом отдохнули 4 часа – и опять 20 часов дороги.

– Чем любите заниматься в свободное время?

– Одно время много читал, а сейчас часто играю в приставку с друзьями. Кроме этого, очень люблю природу. В Питере мы часто выбирались к Финскому заливу на несколько дней. Отдыхали, жарили шашлыки. В Ростове-на-Дону с отдыхом на природе будет получше. Не так далеко море, горы.

– В Томске часто бываете?

– Был этой зимой. Повидался с родными, посмотрел город. Разумеется, я слежу за «Томью». Это мой родной клуб, которому желаю удачи.