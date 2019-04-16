Александр Мостовой: Месси может играть и без носа

«У «ПСЖ» НЕ БЫЛО ЛЕО, А ЭТО МНОГОЕ МЕНЯЕТ»

- Команды Лионеля Месси и Криштиану Роналду попробуют пробиться оформить путевки в полуфинал в домашних встречах с «МЮ» и «Аяксом». Вам чей матч интереснее - «Барселоны» или «Ювентуса»?

- Каждый четвертьфинал интересен по-своему. С одной стороны, те и другие вроде бы добились комфортного результата в гостях. Но в этой Лиге чемпионов это мало что значит. Мы же помним, как «Аякс» и «МЮ» разделались с «Реалом» и «ПСЖ» на предыдущей стадии. Они знают, как много может поменять даже один «выездной» гол.

- Полагаете, «МЮ» сыграет на контратаках?

- А с «Барсой» никто по-другому не играет (смеется). Против парижан тактика «Юнайтед» сработала. Но у «ПСЖ» не было Месси… А это многое меняет.

- У себя дома команда Уле-Гуннара Сульшера вроде бы сдержала Месси. Аргентинца держали так плотно, что даже нос в кровь разбили…

- Кстати, хорошо, что ему разбили нос. Поверьте, Месси может играть и без носа.,. То, что Лео сделал за эти пятнадцать лет, никто в ближайшем будущем не повторит. Кто его только не пытался закрыть - бесполезно! Человек побил все возможные и невозможные рекорды. Вы посмотрите, на каких скоростях он сейчас играет! А одно время начали говорить, что он ходит по полю пешком. Меня, когда я слышал этот бред, просто распирало.

Вот вы говорите, в Манчестере его закрыли. Ну да. Только голевой пас он все равно отдал. Пусть в итоге мяч Луиса Суареса записали как автогол Люка Шоу, сути это не меняет. Результат сделал Месси. Он один вытворяет с мячом то, что вся команда сообща не сделает.

«БЕЗ ЛИДЕРОВ «БАРСУ» НЕ ОТЛИЧИШЬ ОТ «УЭСКИ»

- В чем шанс «Аякса» против «Юве»?

- Голландцы заслужили место в Топ-8. На этом уровне шансы всегда есть. Опыт победы со счетом 4:1 на «Сантьяго Бернабеу» придаст «Аяксу» уверенности в Турине. Если удастся забить в дебюте, то все перевернется. Другое дело, что «Юве» с его тактической выучкой и не таких переламывал. Уж насколько грамотно выстроена игра «Атлетико», но и мадридцам команда Массимилиано Аллегри «под заказ» забила три мяча.

- То есть, «Юве» не должен повторить ошибок «Реала»?

- Не должен. Там же в обороне такие люди, как Леонардо Бонуччи, которые в Лиге чемпионов не одну собаку съели. В целом мастерство у игроков «Ювентуса» повыше, и это должно сказаться, хотя… Вот я смотрел на выходных матч «Барсы» с «Уэской», последней командой испанского чемпионата. Любой район Москвы больше этой Уэски. Но каталонцы выставили состав без Месси, Суареса, Ивана Ракитича, Серхио Бускетса - и было непонятно, кто здесь «Барселона», а кто «Уэска». Вот когда осознаешь истинное значение суперзвезд. Ясно, что за спинами Месси или того же Криштиану скрываются в том числе и средненькие игроки. Когда лидеров нет, все проблемы вылезают наружу.

Так что «Аяксу» надо ловить шансы в атаке. А вдруг удастся забить один, потом другой? Три-четыре, как «Реалу», не получится точно. Но ведь в Амстердаме было 1:1. Значит, не все еще потеряно.