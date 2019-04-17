Валерий Масалитин: Этот «Аякс» полюбился еще в августе, когда прошел Киев

«РЕБЯТАМ ОСТАВАЛОСЬ ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ»

– Ожидали, что во вторник «Аякс» победит в Турине «Ювентус»?

– Ну а что в этом такого? Я начал внимательно следить за этим «Аяксом» еще летом, когда амстердамцы играли с киевским «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов и уверенно решили задачу. Уже тогда их игра смотрелась. Я был приятно удивлен, что в Европе появилась такая интересная, самобытная команда, с таким количеством талантливой молодежи. Им нужно было только поверить в себя. И в группе с «Баварией» они эту уверенность приобрели. А после того, как «Аякс» выбил из плей-офф «Реал», да еще в столь эффектной манере, от них можно было чего угодно ждать. Так что победа над «Ювентусом» – не сенсация. Голландцы продолжают творить историю.

– В чем феномен нынешнего «Аякса»?

– В системе. Команда всегда играет по схеме 4-3-3. Как и «Барселона». Эти традиции были заложены еще в 90-х, когда «Аякс» со своим сверхталантливым поколением покорил Европу. Сейчас же к плеяде воспитанников клубной академии, обученных и амбициозных, грамотно добавили более опытных мастеров, которые направляют молодежь. Эрик тен Хаг делает ставку на традиционный для «Аякса» командный футбол, хорошо знакомый ребятам, прошедшим все уровни клубной пирамиды. Видно, что игроки получают удовольствие на поле. А заодно – предложения от «Барсы», «Баварии», «ПСЖ», других суперклубов. Понятно, что вскоре лидеры «Аякса» разъедутся по разным командам, но пока этого не произошла, амстердамцы дарят нам незабываемое зрелище.

– Но откуда у них такая психологическая устойчивость? «Юве» во вторник открыл счет, вроде бы держал ситуацию под контролем, но «Аякс» во втором тайме попросту раздавил мегаискушенного противника во главе с Криштиану Роналду…

– Это называется характер. Понимаете, пройдя «Реал», игра «Аякса», даже тинейджеры, поняли, что ничего невозможного для них нет. Даже на таком уровне, как плей-офф Лиги чемпионов. А играть-то они умеют. И еще как! В Турине голландцы просто продолжали показывать свой футбол – и этого хватило для победы над «Юве».

«СИЛА – В СИСТЕМЕ. В РОССИИ ТАКОГО НИГДЕ НЕТ»

– Могут ли наши клубы взять на вооружение опыт «Аякса»? По финансам мы вполне конкурентоспособны.

– А где у нас такая система, такая преемственность? Она нарабатывается годами, когда игроки и тренеры, поколение за поколением, делают примерно одно и то же. В России вы можете привести подобные примеры? Я – нет. В условном «Зените» один тренер может предложить свою схему, концепцию, а потом его увольняют – и сменщик делает все по-своему, начинает выстраивать команду, по сути, с нуля.

Или возьмите молодых ребят в «Спартаке», ЦСКА. Они вырастают до определенного уровня – и на этом всё, прогресс останавливается. Переход во взрослый футбол не налажен. Много ли наших победителей юношеского и молодежного чемпионатов Европы затем «выстрелили»? Разве что единицы. Большинство ребят осели на скамейки в клубах и оттуда не выбираются.

А «Аякс» не только работает с голландской молодежью, но еще и мониторит регионы. Южную Африку, допустим, или какой-нибудь Суринам. Как только где-то появляется парень с задатками, его тут же берут на карандаш, начинают встраивать в пирамиду. И тренеров приглашают только тех, кто досконально знает схему 4-3-3. Поэтому в «Аяксе» работает так много бывших воспитанников.

– Так почему все-таки никому в России не приходит в голову развиваться схожим путем? Например, у «Краснодара» может получиться?

– Буду рад, если получится. Но есть большие сомнения. Понимаете, если Сергей Галицкий доверяет Мураду Мусаеву, ему нравится футбол этого тренера, то надо по аналогичной схеме и вторую команду выстраивать. Но вот придет другой тренер, к примеру, Игорь Шалимов, который там уже работал, и начнет перестраивать игру под спартаковский стиль. Никакого рисунка внятного не появится!

– Френки Де Йонг уже подписал контракт с «Барселоной». Маттейс Де Лигт летом почти наверняка тоже уйдет. Как быстро развалится этот состав «Аякса»?

– А это значения не имеет. Пирамида-то не развалится. И можете не сомневаться: заработанные деньги «Аякс» вложит с умом. В школу, подготовку тренеров, поиск талантов.

– Сможет ли «Аякс» побороться за победу в Лиге чемпионов?

– Будет тяжело, но мои симпатии теперь точно на стороне голландцев. Из тех команд, которые продолжают борьбу, у «Аякса» самая интересная игра. Они всегда нацелены на атаку. Что дома, что в гостях. Что против киевского «Динамо», что против «Реала» и «Юве». Думаю, не только мне такой футбол по душе.