Валерий Масалитин: Этот «Аякс» полюбился еще в августе, когда прошел Киев - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2019 20:30ФутболГригорьевская Юлия

Валерий Масалитин: Этот «Аякс» полюбился еще в августе, когда прошел Киев

Бывший нападающий голландского «Витесса» рассказывает о феномене «Аякса», которые возвращает былое величие.

«РЕБЯТАМ ОСТАВАЛОСЬ ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ»

– Ожидали, что во вторник «Аякс» победит в Турине «Ювентус»?
– Ну а что в этом такого? Я начал внимательно следить за этим «Аяксом» еще летом, когда амстердамцы играли с киевским «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов и уверенно решили задачу. Уже тогда их игра смотрелась. Я был приятно удивлен, что в Европе появилась такая интересная, самобытная команда, с таким количеством талантливой молодежи. Им нужно было только поверить в себя. И в группе с «Баварией» они эту уверенность приобрели. А после того, как «Аякс» выбил из плей-офф «Реал», да еще в столь эффектной манере, от них можно было чего угодно ждать. Так что победа над «Ювентусом» – не сенсация. Голландцы продолжают творить историю.

2

– В чем феномен нынешнего «Аякса»?
– В системе. Команда всегда играет по схеме 4-3-3. Как и «Барселона». Эти традиции были заложены еще в 90-х, когда «Аякс» со своим сверхталантливым поколением покорил Европу. Сейчас же к плеяде воспитанников клубной академии, обученных и амбициозных, грамотно добавили более опытных мастеров, которые направляют молодежь. Эрик тен Хаг делает ставку на традиционный для «Аякса» командный футбол, хорошо знакомый ребятам, прошедшим все уровни клубной пирамиды. Видно, что игроки получают удовольствие на поле. А заодно – предложения от «Барсы», «Баварии», «ПСЖ», других суперклубов. Понятно, что вскоре лидеры «Аякса» разъедутся по разным командам, но пока этого не произошла, амстердамцы дарят нам незабываемое зрелище.

– Но откуда у них такая психологическая устойчивость? «Юве» во вторник открыл счет, вроде бы держал ситуацию под контролем, но «Аякс» во втором тайме попросту раздавил мегаискушенного противника во главе с Криштиану Роналду…
– Это называется характер. Понимаете, пройдя «Реал», игра «Аякса», даже тинейджеры, поняли, что ничего невозможного для них нет. Даже на таком уровне, как плей-офф Лиги чемпионов. А играть-то они умеют. И еще как! В Турине голландцы просто продолжали показывать свой футбол – и этого хватило для победы над «Юве».

«СИЛА – В СИСТЕМЕ. В РОССИИ ТАКОГО НИГДЕ НЕТ»

– Могут ли наши клубы взять на вооружение опыт «Аякса»? По финансам мы вполне конкурентоспособны.
– А где у нас такая система, такая преемственность? Она нарабатывается годами, когда игроки и тренеры, поколение за поколением, делают примерно одно и то же. В России вы можете привести подобные примеры? Я – нет. В условном «Зените» один тренер может предложить свою схему, концепцию, а потом его увольняют – и сменщик делает все по-своему, начинает выстраивать команду, по сути, с нуля.

Или возьмите молодых ребят в «Спартаке», ЦСКА. Они вырастают до определенного уровня – и на этом всё, прогресс останавливается. Переход во взрослый футбол не налажен. Много ли наших победителей юношеского и молодежного чемпионатов Европы затем «выстрелили»? Разве что единицы. Большинство ребят осели на скамейки в клубах и оттуда не выбираются.

А «Аякс» не только работает с голландской молодежью, но еще и мониторит регионы. Южную Африку, допустим, или какой-нибудь Суринам. Как только где-то появляется парень с задатками, его тут же берут на карандаш, начинают встраивать в пирамиду. И тренеров приглашают только тех, кто досконально знает схему 4-3-3. Поэтому в «Аяксе» работает так много бывших воспитанников.

– Так почему все-таки никому в России не приходит в голову развиваться схожим путем? Например, у «Краснодара» может получиться?
– Буду рад, если получится. Но есть большие сомнения. Понимаете, если Сергей Галицкий доверяет Мураду Мусаеву, ему нравится футбол этого тренера, то надо по аналогичной схеме и вторую команду выстраивать. Но вот придет другой тренер, к примеру, Игорь Шалимов, который там уже работал, и начнет перестраивать игру под спартаковский стиль. Никакого рисунка внятного не появится!

– Френки Де Йонг уже подписал контракт с «Барселоной». Маттейс Де Лигт летом почти наверняка тоже уйдет. Как быстро развалится этот состав «Аякса»?
– А это значения не имеет. Пирамида-то не развалится. И можете не сомневаться: заработанные деньги «Аякс» вложит с умом. В школу, подготовку тренеров, поиск талантов.

– Сможет ли «Аякс» побороться за победу в Лиге чемпионов?
– Будет тяжело, но мои симпатии теперь точно на стороне голландцев. Из тех команд, которые продолжают борьбу, у «Аякса» самая интересная игра. Они всегда нацелены на атаку. Что дома, что в гостях. Что против киевского «Динамо», что против «Реала» и «Юве». Думаю, не только мне такой футбол по душе.

17/04 08:00Хоккей
Взлетят ли «ястребы»? Чем удивит Боб Хартли армейцев в БалашихеВ среду в подмосковной Балашихе состоится третий  матч финала. Пока ЦСКА впереди 2-0.
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
17/04 10:10Хоккей
Как же хорош Тарасенко! Но это не помогло «Сент-Луису» победитьГол Владимира Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения. «Вегас» справился с «Сан-Хосе» без Никиты Гусева.
17/04 10:00Футбол
Гвардиола никогда не проходил английские клубы в ЛЧ. Неужели это случится снова?«Манчестер Сити» идет на квадрупл. Но «Тоттенхэм» победил в первом матче.
17/04 12:07Хоккей
Снимите это немедленно! Стилисты «Торонто» делают все, чтобы настоящие ценители моды забывали про хоккейСтандартная тенденция последних лет - фото игроков, направляющихся на матч.
27/01 14:30Теннис
Новак великолепный! Джокович уничтожил Надаля и выиграл свой 15-й «Большой шлем»Финал мечты вышел довольно скоротечным – в решающем матче Australian Open Новак Джокович уверенно разгромил Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3) и выиграл турнир в седьмой раз.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
28/03 14:41Бокс
Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назадРоссийский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
17/04 17:03Хоккей
Зачем нам лузеры Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин на чемпионате мира?О том, что все четверо вызываются в сборную России - было сообщено еще утром, когда сами игроки еще вряд ли пережили вылет из Кубка Стэнли.  
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
17/04 11:39Футбол
Иногда «Аякс» возвращается! Амстердамцы впервые с 1997 года добрались до полуфинала Лиги чемпионовМы же сравнили нынешний состав «Аякса» с командой сезона-1994/95, которая выиграла главный еврокубок.
30/01 22:30Теннис
Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
17/04 16:36Футбол
Месси - Роналду - 5:7. Цифры и факты сезона в Лиге чемпионовЛионель Месси пятый раз в карьере забил десять мячей в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов. Больше таких сезонов (7) было только у Криштиану Роналду.
17/04 21:30Хоккей
Овечкин и Кучеров были в состоянии аффекта! Потому Александр избил пацана, а Никита едва не покалечил финнаВроде бы все о драке двух русских уже сказано. Но я хотел бы добавить личную историю, а также поговорить еще о Кучерове.
17/04 23:26Хоккей
«Снова отменили гол. Если бы не было этого правила, все было бы по-другому!»Что говорили хоккеисты «Авангарда» после третьего матча финала Кубка Гагарина.
17/04 23:42Хоккей
«Приходите в пятницу, будет Хабиб, будет интересно». Откровения тренеров после третьего матча финалаИгорь Никитин по традиции был предельно лаконичен, а Боб Хартли отказался критиковать своих подопечных и пригласил всех на четвертый матч.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
Новости
01:52 Футбол Уго Льорис: «Тоттенхэм» все еще учится, мы не привыкли играть в четвертьфинале ЛЧ
01:47 Футбол Ян Вертонген – об игре с «Манчестер Сити»: VAR спас «Тоттенхэм»
01:43 Футбол Пас Бернарду Силвы признан моментом дня в Лиге чемпионов (видео)
01:39 Футбол Джордан Хендерсон: Порту» доставил нам проблем, пришлось пахать по полной
01:23 Футбол Кристиан Эриксен: В какой-то момент я подумал, что все кончено
01:18 Футбол Хосеп Гвардиола: То, чего добился «Сити» за эти два сезона, просто невероятно
01:13 Футбол Юрген Клопп: Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще
01:08 Футбол Маурисио Почеттино: Игроки «Тоттенхэма» – настоящие герои, мы показали характер
00:53 Касаткина, Шарапова и Гаспарян представят Россию на «Ролан Гаррос»
00:47 Футбол Хосеп Гвардиола – после матча с «Тоттенхэмом»: Это жестоко
00:39 «Реал» одолел «Панатинаикос» в первом матче серии Евролиги
00:32 Футбол Сон Хын Мин – после игры с «Манчестер Сити»: Это было настоящее безумие
00:24 Футбол Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
00:19 Футбол «Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
00:11 Футбол «Тоттенхэм» благодаря дублю Сона прошел «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
23:48 Хоккей Евгений Малкин: Мы больше не чемпионы. Никто не уважает «Питтсбург»
23:32 Хоккей Игорь Никитин: ЦСКА серьезно настраивается на четвертый матч с «Авангардом»
23:13 Хоккей Владислав Третьяк – о матче ЦСКА и «Авангарда»: Игра была равной
22:56 Хоккей Боб Хартли: Немногие продолжают верить в «Авангард». Нам не нужно обращать на это внимание
22:44 Хоккей Алексей Емелин – о возможном камбэке в серии с ЦСКА: Раз в год и палка стреляет
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика