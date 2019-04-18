«Тоттенхэм» - в элитном «Клубе 36»! Любопытная статистика по итогам матчей Лиги чемпионов

ПОЧЕТТИНО ПОБИЛ РЕКОРД СИМЕОНЕ

Всего история главного еврокубка знает 74 полуфиналиста. 38 из них добирались до такой высокой стадии лишь однажды. В том числе наш «Спартак», который, с этой точки зрения, ничем не отличается от «Ман Сити»: только москвичи единственный раз оказались в квартете сильнейших в 1991 году, а манкунианцы - в 2016-м…

Другое дело - «Тоттенхэм». Для «шпор» это полуфинал номер два! Правда, предыдущий состоялся давным-давно, в 1962-м, спустя год после полета Юрия Гагарина. Столь продолжительных пауз между участиями в 1/2 не было ни одного другого клуба. «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино побил рекорд «Атлетико» Диего Симеоне, который в 2014-м вернул мадридцев в полуфинал после перерыва в 40 лет. «Шпоры», как нетрудно посчитать, ждали на 17 лет дольше.

ПОЛУФИНАЛ ИМЕНИ «АЯКСА»

«Аякса», кстати, тоже давненько не видели в полуфиналах - 22 года. С той легендарной командой середины 1990-х нынешний состав амстердамцев напрямую связывает Дэйли Блинд - сын тогдашнего капитана красно-белых Данни Блинда. А еще, конечно же, Марк Овермарс и Эдвин ван дер Сар, которые сейчас отвечают в клубе за селекцию.

Есть связи с «Аяксом» и у… «Тоттенхэма». Четыре игрока «шпор» (Кристиан Эриксен, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Давинсон Санчес) имеют опыт выступлений за амстердамцев. Так что в полуфинале встретятся хорошие знакомые. Хотя для самих клубов это будет всего лишь вторая еврокубковая дуэль. Ранее они пересеклись в первом раунде Кубка кубков-1981/82. И тогда британцы убрали голландцев без шума и пыли - 3:1. 3:0.

РЕВАНШ МЕССИ ИЛИ АНГЛИЙСКИЙ ФИНАЛ?

Участники другого полуфинала, которые многие считают досрочным финалом, «Барселона» и «Ливерпуль» столкнутся друг с другом впервые с 2007 года. Тогда каталонцы в ранге действующих победителей турнира споткнулись на «красных» в 1/8 финала. Команда Рафаэля Бенитеса нейтрализовала Лионеля Месси, обменявшись с «Барсой» малорезультативными гостевыми победами (2:1, 1:0). Теперь у Месси (а он единственный участник тех матчей) есть шанс взять реванш.

Для Лео это будет девятый по счету полуфинал Лиги чемпионов. Из восьми предыдущих он выиграл четыре, после чего всегда брал трофей. Но четыре-то раза «Барса» проваливалась. Чего стоит фиаско 2013 года, когда каталонцев уничтожила (3:0, 4:0) «Бавария» Юппа Хайнкеса. Именно тогда, кстати, в свой первый (из двух) финалов ЛЧ вышел… нынешний главный тренер «Ливерпуля» (на тот момент наставник «Боруссии» Д) Юрген Клопп. Который теперь попробует пробиться в третий титульный матч.

Если Клоппу это удастся (а по словам немца, никогда не соперничавшего с «Барсой», он уже готовит план игры против Месси и компании), Лига чемпионов может получить чисто английский финал. Для этого надо будет и «Тоттенхэму» постараться. Тогда повторится история 2008 года, когда заветный приз в «Лужниках» разыграли «МЮ» и «Челси».

УЧАСТИЯ В ПОЛУФИНАЛАХ КУБКА/ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ*

Клуб (годы) 29 Реал 19 Бавария 17 Барселона 13 Милан 12 МЮ, Ювентус 11 Ливерпуль 9 Аякс 8 Бенфика, Интер 7 Челси 6 Атлетико 4 Боруссия Д, Монако, Селтик 3 Гамбург, Динамо К, Лидс, Марсель, Панатинаикос, Порту, ПСВ, Стяуа, Црвена Звезда 2 Андерлехт, Арсенал, Боруссия М, Валенсия, Ноттингем Форест, Реймс, Рома, Сент-Этьен, Тоттенхэм, Фейенорд, ЦСКА Сф, Цюрих 1 Айнтрахт, Астон Вилла, Аустрия, Байер, Бордо, Брюгге, Вашаш, Видзев, Вильярреал, Галатасарай, Гетеборг, Данди, Данди Юнайтед, Депортиво, Дерби, Динамо Бх, Дьор, Дукла, Кельн, Легия, Лион, Мальме, Ман Сити, Нант, Партизан, ПСЖ, Рапид В, Реал Сосьедад, Рейнджерс, Сампдория, Спартак М, Спартак Тр, Стандард, Уйпешт, Фиорентина, Хайберниан, Шальке, Янг Бойз

* В сезонах 1991/92 и 1992/93 полуфинальной стадии не было, поэтому в таблице учитываются только финалисты.

ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ДВУМЯ ПОЛУФИНАЛАМИ КУБКА/ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Клуб 57 лет Тоттенхэм (1962 - 2019) 40 лет Атлетико (1974 - 2014) 34 года Рома (1984 - 2018) 33 года Боруссия Д (1964 - 1997) 28 лет МЮ (1969 - 1997) 26 лет Лидс (1975 - 2001) 22 года Аякс (1997 - 2019) 22 года Интер (1981 - 2003) 20 лет Милан (1969 - 1989) 20 лет Ливерпуль (1985 - 2005) 20 лет Црвена Звезда (1971 - 1991) 19 лет Гамбург (1961 - 1980) 17 лет ПСВ (1988 - 2005) 16 лет Бенфика (1972 - 1988) 15 лет ЦСКА Сф (1967 - 1982) 14 лет Барселона (1961 - 1975) 14 лет Панатинаикос (1971 - 1985) 13 лет Монако (2004 - 2017) 13 лет Цюрих (1964 - 1977) 12 лет Ювентус (2003 - 2015) 11 лет Динамо К (1987 - 1999) 10 лет Порту (1994 - 2004) 9 лет Реал (1989 - 1998) 9 лет Бавария (2001 - 2010)

«ТОТТЕНХЭМ» ПРОТИВ «АЯКСА»

Сезон Турнир Результаты 1981/82 Кубок кубков, 2-й раунд 3:1 (г), 3:0 (д)

«ЛИВЕРПУЛЬ» ПРОТИВ «БАРСЕЛОНЫ»

Сезон Турнир Результаты 1975/76 Кубок УЕФА, 1/2 финала 1:0 (г), 1:1 (д) 2000/01 Кубок УЕФА, 1/2 финала 0:0 (г), 1:0 (д) 2001/02 ЛЧ, Группа 1:3 (д), 0:0 (г) 2006/07 ЛЧ, 1/8 финала 2:1 (г), 0:1 (д)

ВСЕГО: 3 ПОБЕДЫ, 3 НИЧЬИ, 2 ПОРАЖЕНИЯ, МЯЧИ 6:6.