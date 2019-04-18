Динияр Билялетдинов: Так и не понял, почему отменили победный гол «Манчестер Сити» - Советский спорт
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18 апреля 2019 16:03ФутболГригорьевская Юлия

Динияр Билялетдинов: Так и не понял, почему отменили победный гол «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Эвертона» поделился впечатлениями от зубодробительной концовки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от полуфиналов.

«БОЛЕЛ ЗА КОМАНДУ ГВАРДИОЛЫ»

- «Ман Сити» и «Тоттенхэм» устроили в среду феерию. Как вам концовка?
- А я так и не понял, почему пятый гол хозяев отменили. Не увидел там офсайда. Возможно, была рука Серхио Агуэро… Но, по-моему, надо было засчитывать взятие ворот. Представляю, что пережили болельщики «горожан» в те секунды. Предынфарктное состояние.

- За кого сами болели?
- За «Сити». У этой команды было бы больше шансов побороться за титул.

- Удивительно было наблюдать такую открытую, временами авантюрную, игру на стадии четвертьфинала?
- Это стечение обстоятельств. Команды быстро забили два мяча. Потом Сон Хын Мин вывел гостей вперед, «Сити» надо было быстро реагировать… Тем не менее, спокойный отрезок тоже был. В конце первого тайма. А в целом, игра, конечно, получилась знаковой.

«ТЕПЕРЬ ФАВОРИТ - «БАРСЕЛОНА»

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- «Тоттенхэм» спас ВАР. Эта система себя оправдывает?
- Спорный вопрос. С одной стороны, видеоповторы помогают избежать судейских ошибок. Но с другой стороны, футбол – это игра людей. А ошибки арбитров – часть игры. Без них страдает зрелищность.

- Но разве судейские ошибки в принципе допустимы? Это же несправедливо.
- Да, но здесь тонкая грань. В среду ВАР для одних стал катастрофой, а другим принес радость. По-моему, впервые технологии решили исход матча Лиги чемпионов в компенсированное время. Но при этом, повторюсь, я до конца не понял, почему гол отменили. Может, все равно произошла ошибка?..

- Хосеп Гвардиола опять провалился в Лиге чемпионов. Почему после ухода из «Барселоны» у него не получается добиться успеха в этом турнире?
- Не знаю. «Ман Сити» выглядит очень хорошо. Просто «Тоттенхэм» досконально знал «горожан» по АПЛ. В еврокубковых встречах представителей одного чемпионата борьба всегда упорная. Случаются и сенсации.

- Теперь возможен английский финал.
- Хотелось бы, конечно. Но, на мой взгляд, «Ливерпулю» не сможет пройти «Барселону». После вылета «Сити» каталонцы стали главными претендентами на титул.

«ПОПАДАЯ В АПЛ, ЛЮДИ ДАЖЕ ФАКТУРНО МЕНЯЮТСЯ»

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- И все-таки, в чем шанс «Ливерпуля»?
- Шанс один: если дома он устроит сумасшедшее давление на ворота соперника. Мы видим, что даже «Вильярреал» может забить «Барсе» четыре мяча… А на «Камп Ноу» надо будет обороняться, сцепив зубы, и пытаться подловить каталонцев на контратаках.

- По игре кто из полуфиналистов вам больше всего нравится?
- «Аякс». Посмотрите, какие клубы он прошел. Дай бог амстердамцам удачи.

- В «Тоттенхэме» несколько игроков выступали за «Аякс». Это упростит задачу лондонскому клубу?
- Мне кажется, того же Кристиана Эриксена или Тоби Алдервейрелда уже сложно ассоциировать с «Аяксом». Мы видим, как люди даже фактурно меняются, попадая в АПЛ.

А «Аякс» раскрепощен. Голландцы - уже герои, так почему, не испытывая давление, не замахнуться хотя бы на финал? Вспомните, как спокойно эта команда выходила из обороны в Турине, без паники доводила мяч до ворот «Ювентуса». Так что «Аякс» имеет хорошие шансы пройти «Тоттенхэм». А дальше - «Барселона».

- Совсем не верите в «Тоттенхэм»?
- Не хватит их, думаю. У них сейчас в АПЛ серьезная рубка за путевки в Лигу чемпионов. А какого-то запаса игрового у команды нет. «Шпоры» играют на пределе.

«ПОСЛЕ ВЫЛЕТА АРТЕТЫ ЗНАКОМЫХ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ НЕ ОСТАЛОСЬ»

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- В составах полуфиналистов есть люди, с которыми вы лично знакомы?
- Хорошо знаю помощника Хосепа Гвардиолы Микеля Артету, с которым мы выступали за «Эвертон». Но после вылета «Сити» знакомых среди участников Лиги чемпионов не осталось.

- В восьмерке лучших клубов Европы половина - из АПЛ. А вот «Реал» и «Бавария» отступили…
- Футбол меняется. Четыре английские команды в четвертьфинале - это показатель высокого уровня АПЛ, который продолжает расти.

Премьер-лига становится все более разнообразной. Сравните футбол «Ман Сити» и «Ливерпуля» - это же совершенно разные подходы. При этом те и другие дарят болельщикам зрелище. Как и многие другие команды АПЛ. В других странах тоже качественные лиги, но когда я переключаю каналы на ТВ, всегда выбираю английский чемпионат. Там всегда какая-то особая атмосфера.

- Сами давно бывали на матчах АПЛ?
- В декабре посетил дерби «Ливерпуль» - «Эвертон». Специально пошел на трибуну, где сидели болельщики «Эвертона». Уши оглохли (смеется) Это не передать по телефону!

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