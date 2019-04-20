Руслан Нигматуллин: Семин попробует использовать отсутствие Фернандеса - Советский спорт
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20 апреля 2019 13:01ФутболАлександр Августин

Руслан Нигматуллин: Семин попробует использовать отсутствие Фернандеса

Ожиданиями от дерби «Локомотива» и ЦСКА поделился бывший вратарь этих клубов.

«УДАРНАЯ СИЛА «ЛОКО» - НЕ СМОЛОВ, А МИРАНЧУКИ»

- Считаю именно этот матч центральным в 24-м туре. Как говорится, битва за шесть очков. ЦСКА недавно одну такую встречу выиграл - у «Спартака», зато умудрился отдать пять очков «Уфе» и «Оренбургу»… Армейцев бросает из стороны в сторону, «Локомотив» более стабилен. Поэтому команда Юрия Семина - фаворит.

- Гол в прошлом туре добавит уверенности форварду «Локо» Федору Смолову?
- Играть у Семина - одно удовольствие, этот тренер умеет раскрывать потенциал. Но Смолов, на мой взгляд, пока себя в новой команде не нашел. Главная ударная сила «Локо» - братья Миранчуки. Они и в матче с ЦСКА должны себя проявить.

- Насколько серьезна для армейцев потеря Марио Фернандеса, который получил в прошлом туре красную карточку?
- Тут двух мнений быть не может. Фернандес - один из лидеров ЦСКА и сборной России. Молодежи красно-синих нужен рядом такой опытный мастер. Так что своим удалением Марио подвел команду. Насколько оно было справедливым? Судейское начальство сказало, что оба предупреждения были по делу. Не вижу смысла спорить.

- В отсутствии Фернандеса «Локо» постарается нагрузить его фланг?
- Скорее всего. Семин умеет использовать слабости противника, а равноценной замены Фернандесу на правом краю обороны в ЦСКА нет.

«НИЧЬЯ НИКОМУ НЕ НУЖНА»

- Как вы относитесь к недавним заявлениям президента ЦСКА Евгения Гинера о том, что арбитры помогают «Локомотиву»?
- Руководители часто так говорят, когда не помогают их клубам. Мы же помним фразу «Гинер все купил». Это было чье-то субъективное мнение. Такое же, как и сейчас у Гинера. Я же уверен в одном - побеждает сильнейший. А чтобы судейская тема ушла из РПЛ, надо повсеместно вводить систему ВАР.

- В прошлом туре в матчах с участием «Локо» и ЦСКА забивалось много мячей - четыре и пять. Ждете высокую результативность в субботу?
- Дерби трудно прогнозировать. Но я почти уверен, что обе команды забьют. Ничья-то никому не нужна. Иначе о погоне за «Зенитом» можно забыть. А ЦСКА и «Локо», не сомневаюсь, еще помышляют о чемпионстве. Семин и Виктор Гончаренко по натуре максималисты.

Матч "Локомотив" - ЦСКА состоится 20 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.

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