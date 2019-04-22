РПЛ: Все деньги от штрафа Гулиева были переданы в благотворительный фонд - Советский спорт
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22 апреля 2019 16:21ФутболГригорьевская Юлия

РПЛ: Все деньги от штрафа Гулиева были переданы в благотворительный фонд

Главными темами традиционной пресс-конференции РПЛ по итогам 24-го тура РПЛ стала посещаемость матчей, помощь Тамбову и резервные стадионы.

«Оборудование, которое осталось после чемпионата мира, передаем в помощь Тамбову»

Александр Мейтин

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ

- В 24 туре количество зрителей увеличилось, в том числе благодаря теплой погоде. Всего на матчи прошедшего тура пришло 120 тысяч 858 зрителей, в среднем 15 тысяч 107 человек на игру. В прошлом году в этом туре посещаемость была 13 972 человека. Наибольшая наполняемость была в Краснодаре – 34 тысячи 382 человека, на «Локомотиве», где был полностью заполнен стадион впервые в сезоне – 26 тысяч 892 человека и на «Открытие Арене» - 26 655. Наименьшая посещаемость была на «Анжи» – «Ахмат» – 1950 зрителей. Не могу не согласится с главным тренером «Анжи» Магомедом Адиевым, что для команды главная мотивация – это болельщики. Я считаю, что они должны сплотиться вокруг команды в это трудное время. В целом по сравнению с прошлым годом посещаемость к 24-му туру выросла на 751 тысяч 374 человека. В прошлом году она была 2 млн. 433 тысяч 884 человека, а в этом году - 3 млн. 185 тысяч 258 человек. К концу сезона, думаю, мы перевалим за миллион. Пять матчей тура прошли без единого нарушения со стороны зрителей.

На матче «Локомотив» - ЦСКА болельщики хозяев продемонстрировали хорошее поведение зрителей. Они обошлись без замечаний. А вот болельщики ЦСКА использовали файеры, петарды, дымовые устройства. По итогам матча задержали несколько пьяных. На трех человек составили протоколы за пронос пиротехники. Четыре человека были задержаны. Имеются ввиду те люди, кому по решению суда запрещено посещать спортивные мероприятия.

На предыдущем матче «Локомотива» была поставлена система идентификации нарушителей и туда были загружены фото нарушителей. Три человека задержали с помощью этой системы, и один был задержан стюардами, которые его опознали самостоятельно.

Кроме того, на матче «Спартак» - «Енисей» тоже был задержан человек, который не имел права посещения матчей. Это был не Галунов.

Премьер-лига всегда отслеживала те команды, которые претендуют на выход в РПЛ. Нас интересует, как обстоят дела с «Тамбовом», который идет на первом месте и должен войти в лигу сильнейших. На прошлом неделе президент РФПЛ, исполнительный директор и я были там, и осмотрели инфраструктуру. Идет работа в течение продолжительного времени по оказанию помощи «Тамбову». Оборудование, которое высвободилось после чемпионата мира, в частности со стадиона «Спартака», сейчас передается в Тамбов, с входными группами, с павильонами. Мы обсудили все вопросы модернизации стадиона с губернатором Тамбовской области, и вице-губернатором. Получили заверение, что они в самое кротчайшее время проведут все работы на арене. Но быстро это не получится сделать. Хотелось бы, чтобы они все закончили к концу сентября, но есть риск, что будет позже. В это время «Тамбов» будет играть на одном из стадионов чемпионата мира: либо в Волгограде, либо в Мордовии. Это ближайшие к Тамбову стадионы. Там еще будет увеличена вместимость.

- Что касается резервных стадионов, клуб сам их называет. Если какой-то клуб назовет «Лужники», мы его примем как резервную арену. Но пока никто не называл. Может ли лига предлагать арены сама? Это вопрос цены. Аренда, например, «Лужников» дорогая по сравнению с другими стадионами. У московских клубов есть свои арены.

«В новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы»

Виктор Пышкин

Спортивный директор РФПЛ

- Все клубы РПЛ должны играть по графику - дома/в гостях, чередуя матчи по возможности. А вот переносы в южные регионы матчей ноября и декабря мы учтем при составлении календаря на следующий год. В ФНЛ раньше совмещали выезды в дальние регионы, но сейчас этого уже нет. Это не спортивный принцип. С учетом этого и делается календарь.

«Средства от штрафа Гулиева» «Спартак» передал в благотворительный фонд»

Сергей Алексеев

Директор по связям с общественностью РФПЛ

- Все деньги от штрафа Аяза Гулиева были переданы в благотворительный фонд. И дети из этого фонда вышли с игроками на поле перед матчем «Спартак» - «Енисей».

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