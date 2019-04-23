Лучшие - игроки ЦСКА и «Зенита». Все итоги 24-го тура «Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 24-го тура РПЛ.

ГОЛ ТУРА

Маурисио ПЕРЕЙРА Краснодар

Уругвайский полузащитник мог не доиграть матч против «Зенита», если бы Сергей Карасев удалил его за грубый прием против Магомеда Оздоева. Но это тот редкий случай, когда возможная судейская ошибка пошла во благо футболу. На первой компенсированной минуте Перейра подарил зрителям настоящий шедевр, которого был достоин этот и без того выдающийся матч. Радиоуправляемый удар уругвайца из-за пределов штрафной с отскоком от перекладины затмил по красоте даже «выстрел» Андрея Егорычева из «Урала» на 12-й секунде матча с «Рубином». Ну а если кому-то такая развязка показалась несправедливой, Артем Дзюба вскоре исправил «недочет», вернув «Зениту» полновесные три очка.

ИГРОК ТУРА

Артем ДЗЮБА Зенит

Форвард сборной России выплеснул в субботу на краснодарский газон все, что накопилось в нем за почти полгода без голов в «Зените». Своим дублем в лучшем матче сезона Дзюба сделал отличную заявку на звание лучшего игрока сезона-2018/19. Собственно, по нашим оценкам (после каждого матча мы выставляем участникам звезды - от одной до пяти) Артем уже вышел на промежуточное первое место, опередив Федора Чалова. Против «быков» у зенитовца получалось абсолютно все - и нагружать защиту соперника, и раздавать передачи, а завершать. Его гол на 95-й минуте, скорее всего, предрешил исход золотой гонки в пользу питерцев. Заодно Дзюба ее и два юбилея справил: 50 голов за «Зенит» и 100 в чемпионатах России.

ТРЕНЕР ТУРА

Сергей СЕМАК Зенит

Главный тренер лидеров РПЛ не лукавил, когда обещал сыграть в Краснодаре в атакующий футбол. «Зенит» и не думал сберегать очковое преимущество над преследователями, хотя в таких ситуациях мы часто такое наблюдаем. Это было не только смело, но и эффективно. Такого количества голевых моментов у питерцев еще никогда не было - даже в матче первого круга с «Локомотивом» (5:3) и в Лиге Европы с минским «Динамо» (8:1). Гости крайне продуктивно использовали отсутствие в опорной зоне хозяев из-за дисквалификации Шарля Каборе. И не захлебнулись в эмоциях, которые в субботу били через край, сумев после пропущенного в добавленное время гола дожать «быков». Это безусловно был лучший матч в тренерской карьере Семака.

ЗВЕЗДЫ МАТЧЕЙ

В каждом матче лучшие игроки (их может быть несколько) отмечаются звездами (от одной до пяти). В скобках - количество звездных матчей.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ 24-ГО ТУРА

ПОСЛЕ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХ ТУРОВ



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