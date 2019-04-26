Матч «Краснодар» – ЦСКА увидят все! Что еще по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 26-го тура

В 26-м туре общедоступный «Матч» будет транслировать три встречи российской премьер-лиги:
27 апреля
19.00 (мск)
Динамо – Ахмат (комментаторы – Шнякин, Нагучев)
28 апреля
11.30 (мск)
Уфа – Урал (комментаторы – Аксенов, Кочешев)
18.30 (мск)
Краснодар – ЦСКА (комментаторы – Генич, Арустамян)
Остальные пять игр покажет канал «Матч Премьер», подписка на который является платной:
27 апреля
16.30 (мск)
Анжи – Ростов (комментатор – Меламед)
14.30 (мск)
Локомотив – Енисей (комментаторы – Трушечкин, Казанский)
16.30 (мск)
Зенит – Крылья Советов (комментаторы – Орлов, Богданов)
29 апреля
17.00 (мск)
Оренбург – Арсенал (комментатор – Шнякин)
19.30 (мск)
Спартак – Рубин (комментаторы – Черданцев, Журавель)
Напомним, что после 25 туров в РПЛ лидирует «Зенит». «Локомотив» отстает от питерцев на восемь очков, ЦСКА – на десять, «Краснодар» – на одиннадцать, «Спартак» – на пятнадцать.
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