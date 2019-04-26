Матч «Краснодар» – ЦСКА увидят все! Что еще по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 26-го тура - Советский спорт
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26 апреля 2019 07:37Футбол

Матч «Краснодар» – ЦСКА увидят все! Что еще по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 26-го тура

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской премьер-лиги.

В 26-м туре общедоступный «Матч» будет транслировать три встречи российской премьер-лиги:

27 апреля

19.00 (мск)

Динамо – Ахмат (комментаторы – Шнякин, Нагучев)

28 апреля

11.30 (мск)

Уфа – Урал (комментаторы – Аксенов, Кочешев)

18.30 (мск)

Краснодар – ЦСКА (комментаторы – Генич, Арустамян)

Остальные пять игр покажет канал «Матч Премьер», подписка на который является платной:

27 апреля

16.30 (мск)

Анжи – Ростов (комментатор – Меламед)

14.30 (мск)

Локомотив – Енисей (комментаторы – Трушечкин, Казанский)

16.30 (мск)

Зенит – Крылья Советов (комментаторы – Орлов, Богданов)

29 апреля

17.00 (мск)

Оренбург – Арсенал (комментатор – Шнякин)

19.30 (мск)

Спартак – Рубин (комментаторы – Черданцев, Журавель)

Напомним, что после 25 туров в РПЛ лидирует «Зенит». «Локомотив» отстает от питерцев на восемь очков, ЦСКА – на десять, «Краснодар» – на одиннадцать, «Спартак» – на пятнадцать.

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