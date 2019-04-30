Полуфинал имени «Аякса». Каковы шансы голландского клуба пройти в финал Лиги чемпионов?

КОГДА 22 ГОДА - МГНОВЕНИЕ

Такой вот полуфинал имени «Аякса» получается. И речь идет не о второстепенных фигурах, а о футболистах, определяющих игру «Тоттенхэма», - датчанине Кристиане Эриксене (выступал за амстердамцев в 2010 - 2013 годах), бельгийцах Яне Вертонгене (2006 - 2012) и Тоби Алдервейрелде (2008 - 2013), колумбийце Давинсоне Санчесе (2016/17). Это своего рода намек на дальнейшую судьбу нынешних молодых звезд «Аякса», которые в ближайшие год-два наверняка разъедутся по европейским суперклубам. Пожалуй, даже круче «Тоттенхэма», к которому приставку «супер» пока добавлять рано. При всей мощи состава победных традиций «шпорам» явно не хватает. В полуфинале главного еврокубка они отсутствовали 57 лет! На этом фоне 22 года ожидания «Аякса» кажутся мгновением…

В выходные команда Маурисио Почеттино потерпела первое поражение на своем новом «Хотспур Стэдиуме». Но сенсационная осечка с «Вест Хэмом» вряд ли сильно огорчила лондонцев. Чтобы гарантировать себе одну из четырех путевок в ЛЧ-2019/20, осталось выиграть в АПЛ один из двух матчей. В субботу «Тоттенхэм» явно копил энергию на «Аякс». Куда более серьезная проблема для Почеттино - дисквалификация Сон Хын Мина. Кореец в отсутствие травмированного Гарри Кейна раззабивался. В четвертьфинале Лини чемпионов он в двух матчах против «Ман Сити» отличился трижды! И вот такой значимой единицы во вторник у «шпор» будет. А ведь «Тоттенхэму» желательно создать себе комфортный задел перед выездом в Амстердам. Как «Аякс» проводит ответные матчи, могут рассказать «Реал» и «Ювентус», которые не устояли против дерзкой команды Эрика тен Хага даже на своем поле.

ПРОВЕРЕННЫЕ «ПСВ»

У амстердамцев - другая проблема. Они, в отличие от «Тоттенхэма», обязаны держать в уме внутренний чемпионат, где продолжается их заочная заруба с «ПСВ». За два тура до финиша обе команды набрали поровну очков. Да, благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей «Аякс» лидирует, но любая расслабленность чревата потерей титула. А кадровые ресурсы тен Хага, понятное дело, ограничены…

Кстати, с «ПСВ» в этом сезоне рубился и «Тоттенхэм». Дело было на групповой стадии Лиги чемпионов. И для лондонцев этот голландский барьер едва не стал камнем преткновения на пути в плей-офф. В Эйндховене «шпоры» упустили победу на 87-й минуте. А у себя дома в заключительном туре до 78-й минуты «горели» 0:1, при том что для выхода в 1/8 финала им надо было обязательно набирать три очка… В роли спасителя тогда выступил Кейн, оформивший в ворота «ПСВ» сверхпоздний дубль. Если б не он, вторым в группе финишировал бы не «Тоттенхэм», а «Интер».

450 МИЛЛИОНОВ НА 350

Отметим, что «шпоры» пока ни разу в истории не проигрывали в еврокубках соперникам из Голландии у себя дома. А их единственная дуэль с «Аяксом» в Кубке кубков-1981/82 обернулась разгромом соперника - 3:1, 3:0. У амстердамцев же баланс против англичан отрицательный (7 побед, 8 поражений). Последний из этих поединков состоялся 24 мая 2017 года на «Френдс Арене» в Стокгольме: «Аякс» уступил в финале Лиги Европы «МЮ» Жозе Моуринью со счетом 0:2. Тогда на поле появились почти все нынешние лидеры голландской команды, причем Дэйли Блинд выступал еще за «МЮ». Однако с тех пор эти талантливые ребята стали на два года старше. И прибавили не только в опыте, но и в трансферной цене - кто-то в разы, а кто-то в десятки раз (скажем, Маттейс Де Лигт стоил 900 тысяч евро, а сейчас оценивается в 70 миллионов)!

На бумаге заявка «Тоттенхэма» дороже аяксовской в два раза - 835 миллионов против 420. Но если взять ориентировочные стартовые составы, которые начнут лондонский полуфинал, то перевес хозяев уже не выглядит столь очевидным (450 на 350). Собственно, никакого перевеса и нет. Нас ждет классический матч на три исхода. А 8 мая - не менее интригующее продолжение в Амстердаме.

Одно ясно: «Аякс» точно победит. Ведь Эриксен, Вертонген, Алдервейрелд и Санчес имеют к голландской кузнице талантов не формальное, а самое прямое отношение.

«АЯКС» ПРОТИВ АНГЛИИ

1966/67

КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА

ЛИВЕРПУЛЬ 5:1 (д), 2:2 (г)

1971/72

КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА

АРСЕНАЛ 2:1 (д), 1:0 (г)

1974/75

КУБОК УЕФА. 1-й РАУНД

СТОК СИТИ 1:1 (г), 0:0 (д)

1976/77

КУБОК УЕФА. 1-й РАУНД

МЮ 1:0 (д), 0:2 (г)

1979/80

КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 0:2 (г), 1:0 (д)

1981/82

КУБОК КУБКОВ. 1-й РАУНД

ТОТТЕНХЭМ 1:3 (д), 0:3 (г)

2002/03

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА

АРСЕНАЛ 1:1 (г), 0:0 (д)

2005/06

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА

АРСЕНАЛ 1:2 (д), 0:0 (г)

2008/09

КУБОК УЕФА. ГРУППА

АСТОН ВИЛЛА 1:2 (г)

2011/12

ЛИГА ЕВРОПЫ. 2-й РАУНД

МЮ 0:2 (г), 2:1 (г)

2012/13

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА

МАН СИТИ 3:1 (д), 2:2 (г)

2016/17

ЛИГА ЕВРОПЫ. ФИНАЛ

МЮ 0:2 (н)

ВСЕГО: 7 ПОБЕД, 7 НИЧЬИХ, 8 ПОРАЖЕНИЙ, МЯЧИ 24:28.

«ТОТТЕНХЭМ» ПРОТИВ ГОЛЛАНДИИ

1961/62

КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА

ФЕЙЕНОРД 3:1 (г), 1:1 (д)

1973/74

КУБОК УЕФА. ФИНАЛ

ФЕЙЕНОРД 2:2 (д), 0:2 (г)

1981/82

КУБОК КУБКОВ. 1-й РАУНД

АЯКС 3:1 (г), 3:0 (д)

1983/84

КУБОК УЕФА. 2-й РАУНД

ФЕЙЕНОРД 4:2 (д), 2:0 (г)

1991/92

КУБОК КУБКОВ. 1/4 ФИНАЛА

ФЕЙЕНОРД 0:1 (г), 0:0 (д)

2007/08

КУБОК УЕФА. 1/8 ФИНАЛА

ПСВ 0:1 (д), 1:0 (д), пен. 5:6

2008/09

КУБОК УЕФА. ГРУППА

НЕЙМЕГЕН 1:0 (г)

2010/11

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА

ТВЕНТЕ 4:1 (д), 3:3 (г)

2018/19

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА

ПСВ 2:2 (г), 2:1 (д)

ВСЕГО: 9 ПОБЕД, 5 НИЧЬИХ, 3 ПОРАЖЕНИЯ, МЯЧИ 31:18.