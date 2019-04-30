Полуфинал имени «Аякса». Каковы шансы голландского клуба пройти в финал Лиги чемпионов?

Такой вот полуфинал имени «Аякса» получается. И речь идет не о второстепенных фигурах, а о футболистах, определяющих игру «Тоттенхэма», - датчанине Кристиане Эриксене (выступал за амстердамцев в 2010 - 2013 годах), бельгийцах Яне Вертонгене (2006 - 2012) и Тоби Алдервейрелде (2008 - 2013), колумбийце Давинсоне Санчесе (2016/17). Это своего рода намек на дальнейшую судьбу нынешних молодых звезд «Аякса», которые в ближайшие год-два наверняка разъедутся по европейским суперклубам. Пожалуй, даже круче «Тоттенхэма», к которому приставку «супер» пока добавлять рано. При всей мощи состава победных традиций «шпорам» явно не хватает. В полуфинале главного еврокубка они отсутствовали 57 лет! На этом фоне 22 года ожидания «Аякса» кажутся мгновением…
В выходные команда Маурисио Почеттино потерпела первое поражение на своем новом «Хотспур Стэдиуме». Но сенсационная осечка с «Вест Хэмом» вряд ли сильно огорчила лондонцев. Чтобы гарантировать себе одну из четырех путевок в ЛЧ-2019/20, осталось выиграть в АПЛ один из двух матчей. В субботу «Тоттенхэм» явно копил энергию на «Аякс». Куда более серьезная проблема для Почеттино - дисквалификация Сон Хын Мина. Кореец в отсутствие травмированного Гарри Кейна раззабивался. В четвертьфинале Лини чемпионов он в двух матчах против «Ман Сити» отличился трижды! И вот такой значимой единицы во вторник у «шпор» будет. А ведь «Тоттенхэму» желательно создать себе комфортный задел перед выездом в Амстердам. Как «Аякс» проводит ответные матчи, могут рассказать «Реал» и «Ювентус», которые не устояли против дерзкой команды Эрика тен Хага даже на своем поле.
У амстердамцев - другая проблема. Они, в отличие от «Тоттенхэма», обязаны держать в уме внутренний чемпионат, где продолжается их заочная заруба с «ПСВ». За два тура до финиша обе команды набрали поровну очков. Да, благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей «Аякс» лидирует, но любая расслабленность чревата потерей титула. А кадровые ресурсы тен Хага, понятное дело, ограничены…
Кстати, с «ПСВ» в этом сезоне рубился и «Тоттенхэм». Дело было на групповой стадии Лиги чемпионов. И для лондонцев этот голландский барьер едва не стал камнем преткновения на пути в плей-офф. В Эйндховене «шпоры» упустили победу на 87-й минуте. А у себя дома в заключительном туре до 78-й минуты «горели» 0:1, при том что для выхода в 1/8 финала им надо было обязательно набирать три очка… В роли спасителя тогда выступил Кейн, оформивший в ворота «ПСВ» сверхпоздний дубль. Если б не он, вторым в группе финишировал бы не «Тоттенхэм», а «Интер».
Отметим, что «шпоры» пока ни разу в истории не проигрывали в еврокубках соперникам из Голландии у себя дома. А их единственная дуэль с «Аяксом» в Кубке кубков-1981/82 обернулась разгромом соперника - 3:1, 3:0. У амстердамцев же баланс против англичан отрицательный (7 побед, 8 поражений). Последний из этих поединков состоялся 24 мая 2017 года на «Френдс Арене» в Стокгольме: «Аякс» уступил в финале Лиги Европы «МЮ» Жозе Моуринью со счетом 0:2. Тогда на поле появились почти все нынешние лидеры голландской команды, причем Дэйли Блинд выступал еще за «МЮ». Однако с тех пор эти талантливые ребята стали на два года старше. И прибавили не только в опыте, но и в трансферной цене - кто-то в разы, а кто-то в десятки раз (скажем, Маттейс Де Лигт стоил 900 тысяч евро, а сейчас оценивается в 70 миллионов)!
На бумаге заявка «Тоттенхэма» дороже аяксовской в два раза - 835 миллионов против 420. Но если взять ориентировочные стартовые составы, которые начнут лондонский полуфинал, то перевес хозяев уже не выглядит столь очевидным (450 на 350). Собственно, никакого перевеса и нет. Нас ждет классический матч на три исхода. А 8 мая - не менее интригующее продолжение в Амстердаме.
Одно ясно: «Аякс» точно победит. Ведь Эриксен, Вертонген, Алдервейрелд и Санчес имеют к голландской кузнице талантов не формальное, а самое прямое отношение.
1966/67
КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА
ЛИВЕРПУЛЬ
5:1 (д), 2:2 (г)
1971/72
КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА
АРСЕНАЛ
2:1 (д), 1:0 (г)
1974/75
КУБОК УЕФА. 1-й РАУНД
СТОК СИТИ
1:1 (г), 0:0 (д)
1976/77
КУБОК УЕФА. 1-й РАУНД
МЮ
1:0 (д), 0:2 (г)
1979/80
КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
0:2 (г), 1:0 (д)
1981/82
КУБОК КУБКОВ. 1-й РАУНД
ТОТТЕНХЭМ
1:3 (д), 0:3 (г)
2002/03
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА
АРСЕНАЛ
1:1 (г), 0:0 (д)
2005/06
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА
АРСЕНАЛ
1:2 (д), 0:0 (г)
2008/09
КУБОК УЕФА. ГРУППА
АСТОН ВИЛЛА
1:2 (г)
2011/12
ЛИГА ЕВРОПЫ. 2-й РАУНД
МЮ
0:2 (г), 2:1 (г)
2012/13
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА
МАН СИТИ
3:1 (д), 2:2 (г)
2016/17
ЛИГА ЕВРОПЫ. ФИНАЛ
МЮ
0:2 (н)
ВСЕГО: 7 ПОБЕД, 7 НИЧЬИХ, 8 ПОРАЖЕНИЙ, МЯЧИ 24:28.
1961/62
КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА
ФЕЙЕНОРД
3:1 (г), 1:1 (д)
1973/74
КУБОК УЕФА. ФИНАЛ
ФЕЙЕНОРД
2:2 (д), 0:2 (г)
1981/82
КУБОК КУБКОВ. 1-й РАУНД
АЯКС
3:1 (г), 3:0 (д)
1983/84
КУБОК УЕФА. 2-й РАУНД
ФЕЙЕНОРД
4:2 (д), 2:0 (г)
1991/92
КУБОК КУБКОВ. 1/4 ФИНАЛА
ФЕЙЕНОРД
0:1 (г), 0:0 (д)
2007/08
КУБОК УЕФА. 1/8 ФИНАЛА
ПСВ
0:1 (д), 1:0 (д), пен. 5:6
2008/09
КУБОК УЕФА. ГРУППА
НЕЙМЕГЕН
1:0 (г)
2010/11
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА
ТВЕНТЕ
4:1 (д), 3:3 (г)
2018/19
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА
ПСВ
2:2 (г), 2:1 (д)
ВСЕГО: 9 ПОБЕД, 5 НИЧЬИХ, 3 ПОРАЖЕНИЯ, МЯЧИ 31:18.