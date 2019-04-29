Евгений Ловчев: «Спартаку» нужно менять всю защиту! - Советский спорт
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29 апреля 2019 22:27ФутболВолохов Юрий

Евгений Ловчев: «Спартаку» нужно менять всю защиту!

Обозреватель «Советского спорта» - о матче «Спартак» - «Рубин».

- В первом тайме за счет своего поля, поддержки болельщиков «Спартак» обычно выглядит предпочтительнее почти любой команды гостей. Однако во втором тайме все преимущество сходит на нет. Такое впечатление, что игроки «Спартака» боятся, буквально трясутся – как бы чего не вышло. И если брать в целом впечатление от матча, то «Рубин» выглядел совершенно не хуже красно-белых. Ни в чем не уступал хозяевам.

Но то, как играет защита «Спартака» - это просто мрак! Вспомните, как едва не привезли себе гол в конце матча. Мячом владеет заслуженный мастер спорта Зобнин. Он делает поперечную передачу, мяч перехватывает соперник и убегает один на один. Мы смотрели матч с Андреем Тихоновым и во втором тайме сошлись во мнении, что в концовке «Спартак» обязательно пропустит.

И вспомните, как «Рубин» забил гол. Ещенко закрывал своего игрока, а Мелкадзе смотрел, как Сорокин забивает. Хотя должен был находиться рядом с игроков «Рубина». А ведь Мелкадзе только что вышел, вышел с одной целью – помочь команде довести матч до победы. Счет-то был 1:0, значит, он должен был сделать все, чтобы команда не пропустила. И хочется спросить у него: о чем он в этом моменте думал?

У меня предложение к руководству клуба: составить список хороших защитников, в том числе иностранцев, и заменить всю защиту! Впереди команда что-то создает, есть моменты, но игра в обороне – ни в какие ворота.

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