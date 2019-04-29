Евгений Ловчев: «Спартаку» нужно менять всю защиту!

- В первом тайме за счет своего поля, поддержки болельщиков «Спартак» обычно выглядит предпочтительнее почти любой команды гостей. Однако во втором тайме все преимущество сходит на нет. Такое впечатление, что игроки «Спартака» боятся, буквально трясутся – как бы чего не вышло. И если брать в целом впечатление от матча, то «Рубин» выглядел совершенно не хуже красно-белых. Ни в чем не уступал хозяевам.
Но то, как играет защита «Спартака» - это просто мрак! Вспомните, как едва не привезли себе гол в конце матча. Мячом владеет заслуженный мастер спорта Зобнин. Он делает поперечную передачу, мяч перехватывает соперник и убегает один на один. Мы смотрели матч с Андреем Тихоновым и во втором тайме сошлись во мнении, что в концовке «Спартак» обязательно пропустит.
И вспомните, как «Рубин» забил гол. Ещенко закрывал своего игрока, а Мелкадзе смотрел, как Сорокин забивает. Хотя должен был находиться рядом с игроков «Рубина». А ведь Мелкадзе только что вышел, вышел с одной целью – помочь команде довести матч до победы. Счет-то был 1:0, значит, он должен был сделать все, чтобы команда не пропустила. И хочется спросить у него: о чем он в этом моменте думал?
У меня предложение к руководству клуба: составить список хороших защитников, в том числе иностранцев, и заменить всю защиту! Впереди команда что-то создает, есть моменты, но игра в обороне – ни в какие ворота.
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. Софьян Ханни: Сейчас «Спартаку» важно сохранить пятую строчкуПосле матча «Спартака» с «Рубином» своими впечатлениями поделились полузащитник хозяев Софьян Ханни, защитник гостей Егор Сорокин, а также полузащитник казанцев Руслан Камболов. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Сорокин забил «Спартаку». Видео всех голов 26-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 26-го тура чемпионата России. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. «Спартак» проворонил Сорокина. Защитник «Рубина» украл победу у красно-белых на 87-й минутеКак и в первом круге, казанцы отыгрались в концовке благодаря удачному подключению Егора Сорокина. Олег Кононов опять не угадал с заменами. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Сафонов – Акинфеев – 2:0. ЦСКА проиграл в Краснодаре бой за Лигу чемпионовИгорь Акинфеев «привез» голевую атаку на свои ворота, а Матвей Сафонов совершил несколько блестящих сейвов и начал результативную атаку, которую точным ударом завершил Дмитрий Стоцкий. Азмун догнал Чалова, травма Игнатьева и утка на поле. Хит-парад российского футбольного уик-энда«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 26-го тура РПЛ. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга. Уничтожив «Вашингтон», «Каролина» принялась за его бывшего тренера - Барри Троца«Айлендерс» никак не может выиграть у «Каролины», а «Сан-Хосе» отдал домашний матч «Колорадо». Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет!Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции.
Начало финальной встречи — в 20.30. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге. Нужен ли сборной 36-летний Ковальчук? Он же 158-й среди бомбардиров НХЛ!В Словакии Илья Ковальчук может разменять свой второй десяток чемпионатов мира и сравняться с Борисом Михайловым, вплотную приблизившись к Александру Мальцеву, у которого 12 планетарных форумов. До Владислава Третьяка (13 участий) все равно далеко. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. У «Краснодара» – сумасшедший потенциал. Почему надо помочь МусаевуЮрий Цыбанев объясняет, почему именно «быков» он хочет видеть в Лиге чемпионов. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. «Зенит» – уже чемпион, зачем Семаку ложь, а «Аякс» – мечта Галицкого. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 30 апреля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. Евгений Ловчев: Сафонов сделал то, что Бесков требовал от ДасаеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что Матвей Сафонов, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов уже в июне могут оказаться в расположении сборной России. Малкин, Кучеров, Гусев - в одной пятерке! Уже 1 мая со Швецией!Обсуждаем состав звеньев сборной, которая 1-5 мая выступит на Чешских играх. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.