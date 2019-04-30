Кто из выскочек поедет в Мадрид? «Тоттенхэм» примет «Аякс»

В последних трех домашних лигочемпионских матчах «Тоттенхэм» голов не пропускал, но «Аякс» именно в гостях, когда нет давления своих трибун, играет лучше. Но в любом случае, все мы будем ждать ответного матча, который состоится в Амстердаме 8 мая.

Лига чемпионов. Полуфинал, первый матч.

ТОТТЕНХЭМ - АЯКС

30 апреля. 22.00 (мск.). Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур».

«Тоттенхэм» и «Аякс» называют главными выскочками ЛЧ-2019. Никто их не ждал даже в полуфинале, а они в течении недели разыграют путевку в мадридский финал! Вот прямо две белые вороны. Или темные лошадки. Кому как нравится. Интересно, что за всю историю команды ни разу не встречались в еврокубках!

Как «Тоттенхэм» попал в полуфинал, видел весь мир. Это ликование игроков «Ман Сити» и Пепа Гвардиолы, которое после просмотра видеоповтора сменяется слезами…

В последнем туре английской премьер-лиги «шпоры» неожиданно проиграли «Вест Хэму» (0:1) на своем поле. И это было второе поражение в трех последних матчах. В своем чемпионате лондонцы остались на третьем месте, и их позиции достаточно прочны.

Ярые оптимисты утверждают, что команда плюнула на АПЛ с высоты London Eye (колесо обозрения), сделала ставку на Лигу чемпионов и постарается дойти, как минимум, до финала в Мадриде.

«Аякс» давно заслужил звание главного открытия ЛЧ-2019. Команда из столицы Голландии начала турнирный путь аж в конце июля, но намерена дойти до конца, поднять над головой легендарный ушастый кубок, и выпить из него шипучего напитка!

Серии 1/8 и 1/4 финала с участием «Аякса» войдут в историю турнира. Голландцы не очень хорошо начинали дома, но в Мадриде и Турине не оставляли шансов хозяевам! А в соперниках были победитель трех последних самых престижных клубных турниров (это - Лига чемпионов, если кто не понял) «Реал» и самый реальный претендент на победу в ЛЧ-2019 «Ювентус» с легендарным КриРо во главе.

Особо отметим, что в игре с «Аяксом» хозяевам не помогут Хон Сын Мин, Харри Кейн, Серж Орье и Мусса Сиссоко.