Чтобы выйти в финал, «Тоттенхэму» надо стать «Аяксом»-1996!

Поражение с минимальным счетом вроде бы оставляет лондонцам минимальные же шансы на выход в финал. Однако даже в нынешнем плей-офф были случаи, когда команды выбирались из более сложных ситуаций. Речь, разумеется, об… «Аяксе», который в 1/8 финала после домашнего поражения 1:2 разгромил на выезде «Реал» 4:1. И об «МЮ», на той же стадии победившем в гостях «ПСЖ» 3:1 после 0:2 на «Олд Траффорд».

Ну а что же полуфиналы Лиги чемпионов? В них такие чудеса встречаются? Год назад к чему-то подобному была очень близка «Бавария». Уступив дома «Реалу» - 1:2, мюнхенцы на выезде при счете 2:2 в концовке упустили уйму голевых моментов. А ведь забитый мяч выводил их в финал… Но вообще, статистика для «Тоттенхэма» почти убийственная. Из 17 команд, проигравших первый полуфинальный матч ЛЧ у себя дома, 16 вылетели из турнира.

И все-таки одно исключение из правила есть! И это… опять «Аякс». В 1996 году амстердамцы сенсационно проиграли на своей арене «Панатинаикосу» с тем же счетом, что и сейчас «Тотттенхэм». На 87-й минуте им забил польский форвард греческого клуба Кшиштоф Варжиха. Однако в Афинах «Аяксу» удался убедительный реванш. Голландцы победили 3:0 благодаря дублю Яри Литманена. Участником тех событий, кстати, был Данни Блинд – отец центрального защитника нынешнего «Аякса» Дэйли, который во вторник, по оценкам многих специалистов был лучшим на поле «Хотспур Стэдиума».

Нельзя не отметить концентрацию, которую проявил «Аякс», сберегая добытое в начале матча преимущество. Голландцы оборонялись так компактно и грамотно, что позволили «Тоттенхэму» нанести лишь один удар в створ. Четыре попытки лондонцев были заблокированы, еще семь пришлись мимо ворот Андре Онаны. 1 попадание в створ – антирекорд «шпор» в Лиге чемпионов.

«Аякс» впервые в своей истории забил в 9 подряд выездных матчах Лиги чемпионов. Но это не так впечатляет, как победы в гостях в 1/8, 1/4 и 1/2 финала. До амстердамцев подобное удавалось только двум командам – «Баварии» и «Реалу». Мюнхенцы в 2013-м последовательно переиграли на чужой территории «Арсенал» (3:1), «Ювентус» (2:0) и «Барселону» (3:0), мадридцы год назад проделали то же самое с «ПСЖ» (2:1), «Юве» (3:0) и «Баварией» (2:1). В обоих случаях это приводило к триумфу во всем турнире. Хороший знак для подопечных Эрика тен Хага.

А вот небольшая статистическая ложечка дегтя в громадную бочку амстердамского меда. «Аякс» 28 раз начинал еврокубковое противостояние с гостевой победы – и в двух случаях все-таки выбывал из дальнейшей борьбы. Это произошло в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2006/07 против «Копенгагена» (2:1 в гостях и 1:0 дома) и первом раунде Кубка УЕФА-2007/08 против загребского «Динамо» (1:0 в гостях и 2:3 дома по итогам овертайма).

Думаете, в сегодняшнем составе «Аякса» нет участника тех печальных событий? Как бы не так! Клас-Ян Хунтелар тогда не просто играл, но и забивал – и «Копенгагену», и «Динамо». А за загребцев, кстати, отличился юный Лука Модрич, через год уехавший… в «Тоттенхэм».

Напомним, что ответный матч «Аякс» - «Тоттенхэм» состоится 8 мая в Амстердаме. В другой полуфинальной паре «Барселона» и «Ливерпуль» проведут встречи 1 и 7 мая.