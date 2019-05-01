Чтобы выйти в финал, «Тоттенхэму» надо стать «Аяксом»-1996! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 мая 2019 12:36ФутболБезъязычный Алексей

Чтобы выйти в финал, «Тоттенхэму» надо стать «Аяксом»-1996!

Исторические параллели по следам первого полуфинала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».

Поражение с минимальным счетом вроде бы оставляет лондонцам минимальные же шансы на выход в финал. Однако даже в нынешнем плей-офф были случаи, когда команды выбирались из более сложных ситуаций. Речь, разумеется, об… «Аяксе», который в 1/8 финала после домашнего поражения 1:2 разгромил на выезде «Реал» 4:1. И об «МЮ», на той же стадии победившем в гостях «ПСЖ» 3:1 после 0:2 на «Олд Траффорд».

Ну а что же полуфиналы Лиги чемпионов? В них такие чудеса встречаются? Год назад к чему-то подобному была очень близка «Бавария». Уступив дома «Реалу» - 1:2, мюнхенцы на выезде при счете 2:2 в концовке упустили уйму голевых моментов. А ведь забитый мяч выводил их в финал… Но вообще, статистика для «Тоттенхэма» почти убийственная. Из 17 команд, проигравших первый полуфинальный матч ЛЧ у себя дома, 16 вылетели из турнира.

GettyImages-1267352

И все-таки одно исключение из правила есть! И это… опять «Аякс». В 1996 году амстердамцы сенсационно проиграли на своей арене «Панатинаикосу» с тем же счетом, что и сейчас «Тотттенхэм». На 87-й минуте им забил польский форвард греческого клуба Кшиштоф Варжиха. Однако в Афинах «Аяксу» удался убедительный реванш. Голландцы победили 3:0 благодаря дублю Яри Литманена. Участником тех событий, кстати, был Данни Блинд – отец центрального защитника нынешнего «Аякса» Дэйли, который во вторник, по оценкам многих специалистов был лучшим на поле «Хотспур Стэдиума».

Нельзя не отметить концентрацию, которую проявил «Аякс», сберегая добытое в начале матча преимущество. Голландцы оборонялись так компактно и грамотно, что позволили «Тоттенхэму» нанести лишь один удар в створ. Четыре попытки лондонцев были заблокированы, еще семь пришлись мимо ворот Андре Онаны. 1 попадание в створ – антирекорд «шпор» в Лиге чемпионов.

«Аякс» впервые в своей истории забил в 9 подряд выездных матчах Лиги чемпионов. Но это не так впечатляет, как победы в гостях в 1/8, 1/4 и 1/2 финала. До амстердамцев подобное удавалось только двум командам – «Баварии» и «Реалу». Мюнхенцы в 2013-м последовательно переиграли на чужой территории «Арсенал» (3:1), «Ювентус» (2:0) и «Барселону» (3:0), мадридцы год назад проделали то же самое с «ПСЖ» (2:1), «Юве» (3:0) и «Баварией» (2:1). В обоих случаях это приводило к триумфу во всем турнире. Хороший знак для подопечных Эрика тен Хага.

А вот небольшая статистическая ложечка дегтя в громадную бочку амстердамского меда. «Аякс» 28 раз начинал еврокубковое противостояние с гостевой победы – и в двух случаях все-таки выбывал из дальнейшей борьбы. Это произошло в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2006/07 против «Копенгагена» (2:1 в гостях и 1:0 дома) и первом раунде Кубка УЕФА-2007/08 против загребского «Динамо» (1:0 в гостях и 2:3 дома по итогам овертайма).

Думаете, в сегодняшнем составе «Аякса» нет участника тех печальных событий? Как бы не так! Клас-Ян Хунтелар тогда не просто играл, но и забивал – и «Копенгагену», и «Динамо». А за загребцев, кстати, отличился юный Лука Модрич, через год уехавший… в «Тоттенхэм».

Напомним, что ответный матч «Аякс» - «Тоттенхэм» состоится 8 мая в Амстердаме. В другой полуфинальной паре «Барселона» и «Ливерпуль» проведут встречи 1 и 7 мая.

30/04 10:32Хоккей
«Мечтаю поработать с Олегом Знарком»: молодые хоккеисты рвутся в бой!Закрытие юбилейного сезона МХЛ: яркие выпускники и новые таланты.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
30/04 13:16Хоккей
«Мы – хоккейная страна!». В Сочи стартует очередной Финал Фестиваля Ночной Лиги162 команды из 76 регионов России – с 4 по 16 мая мая в Сочи пройдет Финал Всероссийского Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги. Главного события целого любительского чемпионата страны, который проводится уже восьмой сезон. И чем дальше, тем больше участников он вовлекает в свою орбиту – сейчас это ни много ни мало 963 коллектива хоккеистов-любителей от Калининграда до Приморья. Лучшие – получили «путевки в Сочи».
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
30/04 23:44Хоккей
Хоккейные болельщики, если и улетят на чемпионат мира, то рискуют не вернутьсяКак относиться к слухам о банкротстве главного лоукостера для болельщиков, которые собрались в Словакию.
Новости
13:39 Хоккей Ландер стал игроком «Локомотива»
13:38 Футбол СМИ: Погба будет зарабатывать в «Реале» меньше, чем в «МЮ»
13:23 Футбол Бухаров выбыл из строя до конца сезона
13:01 Футбол Карл-Хайнц Румменигге: Хочу, чтобы Хаби Алонсо однажды стал тренером «Баварии»
12:28 Футбол Евгений Ловчев: Ставлю на «Барсу», там Месси
12:24 Хоккей Ярославский «Локомотив» подписал Да Косту
12:10 Футбол Окадзаки покинет «Лестер»
11:59 Хоккей Бобровский - вторая звезда игрового дня в НХЛ, Кутюр - первая
11:40 Хоккей «Металлург» заключил контракт с Козуном
11:24 ММА Леснар завершил карьеру в ММА
11:09 Хоккей Квартальнов возглавил «Ак Барс»
10:54 Футбол Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ
10:34 Футбол Лука Зидан может перейти в клуб французской лиги 2 «Клермон»
10:15 Хоккей «Авангард» сделал квалификационные предложения Михееву, Беку и Налимову
10:10 ММА Кормье и Миочич проведут реванш 17 августа
09:28 Футбол Вертонген избежал серьезной травмы
09:22 Хоккей «Автомобилист» покинул Да Коста и еще 10 игроков
09:18 Хоккей «Питтсбург» готов рассмотреть возможность обмена Малкина
08:28 Баскетбол «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и повел в серии со счетом 2-0
08:20 Хоккей Дацюк попрощался со СКА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика